СЕЙЧАС +29°С
Пробки 2/10
usd 60.20
eur 61.22
Тема дняЧто говорили на похоронах 17-летней сибирячки
Все новости
Все новости

«Сначала не поверил глазам»: новосибирец выловил 15-килограммовую щуку

Мужчина отметил, что это его самый большой улов за всё время промысла

984
Владимир Усольцев с трофеем

Владимир Усольцев с трофеем

Поделиться

28 июля новосибирец Владимир Усольцев поймал 15-килограммовую щуку в Томской области.

По словам сибиряка, на рыбалку с друзьями он ездил на четыре дня. За это время мужчина успел выловить несколько щук весом 8 и 10 килограммов. Однако самый ценный трофей прошел к Владимиру в последний день ловли.

— В лодке был один, вытягивал щуку минут 20. Когда вытащил, сначала даже не поверил глазам. За всё время, что я когда-либо рыбачил, это мой самый большой улов, — поделился Владимир с NGS.RU.

Владимир с другом в последний день рыбалки

Владимир с другом в последний день рыбалки

Поделиться

Ценный трофей мужчина забрал себе. Из щуки он планирует сделать чучело, как память об удачной рыбалке. На вопрос о том, когда мужчина вновь планирует отправиться на промысел, Владимир ответил, что пока впечатлений и положительных эмоций ему хватит на несколько месяцев.

Ранее, 24 июля, новосибирец в Томской области поймал щуку весом 8 килограмм.

По теме

рыбалкауловбольшая щука
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2