«Сначала не поверил глазам»: новосибирец выловил 15-килограммовую щуку

Ценный трофей мужчина забрал себе. Из щуки он планирует сделать чучело, как память об удачной рыбалке. На вопрос о том, когда мужчина вновь планирует отправиться на промысел, Владимир ответил, что пока впечатлений и положительных эмоций ему хватит на несколько месяцев.

