«Сначала не поверил глазам»: новосибирец выловил 15-килограммовую щуку
Мужчина отметил, что это его самый большой улов за всё время промысла
28 июля новосибирец Владимир Усольцев поймал 15-килограммовую щуку в Томской области.
По словам сибиряка, на рыбалку с друзьями он ездил на четыре дня. За это время мужчина успел выловить несколько щук весом 8 и 10 килограммов. Однако самый ценный трофей прошел к Владимиру в последний день ловли.
— В лодке был один, вытягивал щуку минут 20. Когда вытащил, сначала даже не поверил глазам. За всё время, что я когда-либо рыбачил, это мой самый большой улов, — поделился Владимир с NGS.RU.
Ценный трофей мужчина забрал себе. Из щуки он планирует сделать чучело, как память об удачной рыбалке. На вопрос о том, когда мужчина вновь планирует отправиться на промысел, Владимир ответил, что пока впечатлений и положительных эмоций ему хватит на несколько месяцев.
Ранее, 24 июля, новосибирец в Томской области поймал щуку весом 8 килограмм.