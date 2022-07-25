«Сопротивление было сильнейшее»: новосибирец выловил
8-килограммовую щуку
Сибиряк рассказал, что это его самый крупный улов за последние два года
24 июля новосибирец Юрий Чернихов поймал
По словам сибиряка, долгожданный трофей он заполучил лишь на второй день рыбалки. Щука весом 8100 граммов стала самым большим уловом мужчины за последние два года.
— Вытаскивал пять минут. Сопротивление было сильнейшее. В лодке находился один и эмоции просто зашкаливали. От напряжения сильно тряслись руки и ноги, — поделился Юрий с NGS.RU.
Как отметил мужчина, после фотографий с трофеем он отпустил рыбу. Однако удача в этот день принесла Юрию еще одну щуку весом 6 килограмм, которую он забрал домой.
Ранее, 6 июля, в Мошковском районе новосибирец поймал