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«Сопротивление было сильнейшее»: новосибирец выловил 8-килограммовую щуку

Сибиряк рассказал, что это его самый крупный улов за последние два года

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Долгожданный трофей он заполучил лишь на второй день рыбалки

Долгожданный трофей он заполучил лишь на второй день рыбалки

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24 июля новосибирец Юрий Чернихов поймал 8-килограммовую щуку в Томской области.

По словам сибиряка, долгожданный трофей он заполучил лишь на второй день рыбалки. Щука весом 8100 граммов стала самым большим уловом мужчины за последние два года.

— Вытаскивал пять минут. Сопротивление было сильнейшее. В лодке находился один и эмоции просто зашкаливали. От напряжения сильно тряслись руки и ноги, — поделился Юрий с NGS.RU.

Как отметил мужчина, после фотографий с трофеем он отпустил рыбу. Однако удача в этот день принесла Юрию еще одну щуку весом 6 килограмм, которую он забрал домой.

Ранее, 6 июля, в Мошковском районе новосибирец поймал 20-килограммового карпа.

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