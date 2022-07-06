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Рыбацкая удача: в Мошковском районе новосибирец поймал 20-килограммового карпа

Рыбак рассказал, что это самый крупный улов в его жизни

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Артем рыбачил в пруду в Мошковском районе

Артем рыбачил в пруду в Мошковском районе

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В Мошковском районе Новосибирской области на прошедших выходных новосибирец Артем Каханов поймал 20-килограммового карпа.

— Удалось его поймать благодаря рыбацкой удаче и, несомненно, опыту. Вес карпа в районе 20 килограммов. Более точно взвесить не позволила севшая в весах батарейка, — рассказал НГС Артем Каханов.

В комментариях в группе «Рыбалка в Новосибирске» мужчина сообщил, что поймал карпа на платном пруду Романовский. Артем отказался отвечать, что именно он сделал с уловом после поимки.

Для рыбака такой крупный улов — первый в жизни. Ранее ему удалось поймать рыбу весом в 8,7 килограмма.

В Новосибирской области Максим Бруквин 14 июня поймал трех золотых карпов в водоеме Китерня. Рыбы весили от 3,9 до 4,1 килограмма.

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