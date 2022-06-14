«Мечта любого рыболова»: новосибирец поймал трех золотых карпов в озере Китерня

В Новосибирской области Максим Бруквин 14 июня поймал трех золотых карпов в водоеме Китерня. Все японские карпы весом от 3,9 до 4,1 килограмма. Как уточнил рыбак, после поимки он их выпустил обратно в озеро.

— Правильное название золотого карпа — карп кои, это гибрид обычного карпа, выведенного в Японии, и они бывают не только золотистого окраса. Поймать кои — мечта любого рыболова-карпятника, и сложность заключается не в том, что он более осторожный или привередливый в пище, а просто потому, что их гораздо меньше, чем обычных карпов в водоеме, — рассказал НГС рыбак.