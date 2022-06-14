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«Мечта любого рыболова»: новосибирец поймал трех золотых карпов в озере Китерня

Максим Бруквин выпустил карпов после поимки в озеро

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Карпы яркого золотого цвета

Карпы яркого золотого цвета

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В Новосибирской области Максим Бруквин 14 июня поймал трех золотых карпов в водоеме Китерня. Все японские карпы весом от 3,9 до 4,1 килограмма. Как уточнил рыбак, после поимки он их выпустил обратно в озеро.

— Правильное название золотого карпа — карп кои, это гибрид обычного карпа, выведенного в Японии, и они бывают не только золотистого окраса. Поймать кои — мечта любого рыболова-карпятника, и сложность заключается не в том, что он более осторожный или привередливый в пище, а просто потому, что их гораздо меньше, чем обычных карпов в водоеме, — рассказал НГС рыбак.

Карпы весом 3,9 до 4,1 килограмма

Карпы весом 3,9 до 4,1 килограмма

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Всего за день Максим Бруквин поймал больше 15 рыб весом от 2,5 до 4,5 килограмма.

В красноярских соцсетях набирают лайки и комментарии фотографии рыбачки, которая показывает свой улов. На снимках — молодая девушка с только что пойманными щуками. Мы нашли таинственную рыбачку, узнали, кто она и как ей удалось впечатлить опытных рыболовов.

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карпрыбарыбалка
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