Манулы встречают весну в Новосибирском зоопарке: очень милое видео, поднимающее настроение

Новосибирский программист Роман Паулов снял, как манулы в Новосибирском зоопарке встречают весну. Дикие суровые кошки стали более ласковыми друг к другу
— Сезон размножения манула в Сибири приходится на февраль-март. Это то время, когда вы можете наблюдать, как два взрослых манула мурлыкают и трутся друг о друга, а не дерутся, — отметил Роман Паулов. — Снимал их три дня в середине февраля.
Полюбуемся на этих прекрасных животных. Они пока еще такие же пушистые, как и в начале зимы.
Ранее Роман Паулов опубликовал на своей странице в Instagram видео с Зеленогорском. За три дня оно набрало 6,1 миллиона просмотров. На кадрах видно, что манул Зеленогорск зевает, а потом ставит свои передние лапы на хвост. Предположительно, он делает это для того, чтобы они не мерзли.