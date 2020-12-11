«У людей просто нет денег». Приюты для животных накрыла волна безденежья — кошек и собак нечем кормить

В новосибирских приютах для животных уменьшилось число пожертований
Волонтеры из трех новосибирских приютов рассказали, что во время пандемии коронавируса пожертвования на еду и лечение для животных резко уменьшились. Корреспондент НГС поговорила с представителями организаций, которые помогают бездомным котам и собакам, и узнала, как они сейчас работают.
Первый городской приют
— Мы существуем только на пожертвования жителей города, — рассказывает соучредитель Первого городского приюта Татьяна Палкина. — В декабре народ готовится к празднованию нового года, деньги уходят на подарки, на подготовку праздника, и пожертвования резко падают. А когда новогодняя ночь прошла, наступает мертвая тишина, все отдыхают, и у нас снова падает уровень пожертвований. Поэтому приюты на это время стараются делать запасы. А нынешняя ситуация усугубляется ковидом, очень много появилось сложностей у людей: кто-то работу потерял, кто-то болеет тяжело и тратит деньги на лекарства.
Татьяна Палкина объясняет, что перебоев с кормом не было уже давно, а сейчас еды не хватает постоянно. Количество пожертвований уменьшилось примерно в 10 раз. Ситуацию осложняет то, что осенью и зимой в приют поступает больше животных — за 10 дней туда привезли 20 кошек, а всего их в приюте 182.
«Кошкино лукошко»
По словам руководителя приюта Алены Мезенцевой, пожертвования начали сокращаться с приходом второй волны пандемии. Также из «Кошкиного лукошка» резко перестали забирать животных, сейчас там находятся 18 собак и 74 кошки.
— Раньше в середине декабря люди, видимо, начинали покупать подарки и вспоминали о приютах. Могли деньги перевести на когтеточки, на новые игрушки, просто привезти корм. В этом году, думаю, такого не будет. В прошлом месяце мы насобирали на корм, закупили на месяц. Что дальше — я не знаю, через две недели все доедят. Впереди у нас еще январь. По-хорошему запас бы сделать еще на месяц, — говорит Алена Мезенцева.
«Верный друг»
В краснообском приюте рассказали, что основная проблема связана с тем, что денег не хватает на лекарства.
— Все кошки сидят рядом, и если не ставить прививку, они могут массово заболеть. Собираем средства на вакцинацию по три месяца. У людей просто нет денег из-за пандемии. Многие лишились работы. Естественно, приютам тяжело. Радуешься, что на корм собрали. Помогает небольшая горстка людей, 30–40 человек, которые регулярно перечисляют 100–500 рублей, с этого все и откладывается. Естественно, люди приезжали, привозили корм, а сейчас волонтеров нет. Видимо, в приют с пустыми руками не хочется приезжать, — рассказывает волонтер «Верного друга» Елена Камбарова.
В конце ноября мы рассказывали историю, как женщина подбросила щенка в приют для животных. Она оставила его на улице, а потом пес несколько раз пытался догнать ее машину. Этот момент попал на камеры. Вскоре щенка нашли волонтеры, его назвали Лёликом. Бывшая хозяйка рассказала, почему пошла на такой поступок.
НГС рассказывал, что делать, если вы нашли бездомное животное, но не можете оставить его себе. Читайте об этом в 8 карточках.