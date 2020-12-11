«У людей просто нет денег». Приюты для животных накрыла волна безденежья — кошек и собак нечем кормить

Волонтеры из трех новосибирских приютов рассказали, что во время пандемии коронавируса пожертвования на еду и лечение для животных резко уменьшились. Корреспондент НГС поговорила с представителями организаций, которые помогают бездомным котам и собакам, и узнала, как они сейчас работают.

Первый городской приют

— Мы существуем только на пожертвования жителей города, — рассказывает соучредитель Первого городского приюта Татьяна Палкина. — В декабре народ готовится к празднованию нового года, деньги уходят на подарки, на подготовку праздника, и пожертвования резко падают. А когда новогодняя ночь прошла, наступает мертвая тишина, все отдыхают, и у нас снова падает уровень пожертвований. Поэтому приюты на это время стараются делать запасы. А нынешняя ситуация усугубляется ковидом, очень много появилось сложностей у людей: кто-то работу потерял, кто-то болеет тяжело и тратит деньги на лекарства.