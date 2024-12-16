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Страна и мир К Новому году готовы? «Работать все-таки надо»: Минтруд поставил точку в вопросе шестидневки перед Новым годом — как будем отдыхать и работать

«Работать все-таки надо»: Минтруд поставил точку в вопросе шестидневки перед Новым годом — как будем отдыхать и работать

В январе россиян ждет мини-отпуск

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28 комментариев

Россияне будут работать шесть дней перед Новым годом

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Министр труда Антон Котяков прокомментировал инициативу сокращения рабочего дня 28 декабря. Он настаивает на том, чтобы россияне все-таки поработали.

–У нас 29, 30, 31 — три дня выходных… Работать-то все-таки надо, — призывает Котяков. Об этом он заявил РИА Новости.

В период с 23 по 28 декабря включительно в России будет шестидневная рабочая неделя. Россияне будут работать 28 декабря за 30-е число, чтобы таким образом продлить новогодние каникулы.

После рабочей шестидневки россиян ждут 11 выходных — с 29 декабря по 8 января. 31 декабря в этом году станет нерабочим днём благодаря переносу выходного с 7 января.

Россиян ждет рабочая суббота в декабре

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А вот вопрос о том, станет ли 31 декабря праздничным днём в любой год, остаётся открытым. 13 декабря депутаты Госдумы отклонили законопроект, который переносил выходной с 8 января на 31 декабря. Однако тому есть объяснение.

Депутаты не стали рассматривать эту инициативу и прислушались к комитету Госдумы, который рекомендовал отклонить законопроект, так как отрицательные отзывы превысили положительные. Правительство тоже выступило против. Оно указало, что и без закона при возможности делает 31 декабря выходным, например, как в этом году.

Идею о том, чтобы сделать 31 декабря праздничным днем не поддержала и российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Там отметили, что если последний день в году сделать выходным, то 30 декабря может стать сокращённым рабочим днем, во время которого сотрудники начнут активную подготовку к празднику вместо работы. Также, если сделать 8 января рабочим днём, то рождество не получится отметить спокойно.

В свою очередь, депутат Госдумы Светлана Бессараб подчеркнула, что нынешнее отклонение законопроекта о выходном 31 декабря не окончательное, и вопрос будет еще не единожды подниматься. Она считает, что текущий график выходных и праздничных дней сбалансирован. У россиян будет достаточно времени, чтобы отдохнуть в кругу семьи или попутешествовать.

В 2024 году 28 декабря станет третьей рабочей субботой. Предыдущие были в конце апреля и начале ноября. В 2025 году будет меньше шестидневных рабочих недель — всего одна — 1 ноября.

Также в 2025 году россияне будут отдыхать на майские праздники — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Следующие длинные выходные будут с 12 по 15 июня.

В следующем году будет одна рабочая суббота

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Подробнее о том, как будем работать и отдыхать в 2025 году, можно узнать в материале.

ПО ТЕМЕ
Новый год Праздник Отдых Работа Выходные Минтруда Антон Котяков
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Комментарии
29
Вoван щербатый
1 час
за многолетний стаж в разных фирмах не помню ни одного раза полноценной работы в последний день года. К обеду как минимум половина конторы уже напузыривается шампанским.
kolhoznik
16 минут
в СССР выходной был только 1 января, магазины работали в обычном режиме, сделали бы 31,1,2 выходными и хватит, а то растянули пьянку на декаду
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