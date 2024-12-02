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Страна и мир Чтобы отдохнуть, надо поработать: перед Новым годом придется трудиться шесть дней подряд — календарь

Чтобы отдохнуть, надо поработать: перед Новым годом придется трудиться шесть дней подряд — календарь

После нее почти всей стране положен отпуск

7 945
16 комментариев

В конце года придется ударно поработать, любуясь на новогодние атрибуты

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Вместе с декабрем появляется новогоднее настроение. Однако приближается не только праздник, но и длинная рабочая неделя. Перед каникулами придется работать шесть дней подряд.

Рабочая неделя продлится с 23 по 28 декабря. В субботу не получится выспаться и заниматься своими делами, в этот день придется ехать на работу. При этом день не будет сокращенным. Благодаря рабочей субботе россиян ждут особенно длинные новогодние каникулы, 28 декабря все будут работать за 30-е число, чтобы праздничные дни не разрывались на рабочие будни.

После шестидневки можно отдохнуть 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. 31 декабря будет нерабочим благодаря переносу выходного с 7 января текущего года.

Россиян ждет рабочая суббота в декабре

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За 2024 год это будет третья рабочая суббота. Предыдущие выпали на конец апреля и начало ноября. В будущем году шестидневных рабочих недель будет гораздо меньше — лишь одна в ноябре. Поработать придется 1 ноября.

В следующем году будет одна рабочая суббота

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Дни отдыха будут классическими. Помимо новогодних праздников, россияне не будут работать на майские — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Следующих длинных выходных ждать придется недолго. Летний мини-отпуск состоится с 12 по 15 июня. Подробнее о том, как будем отдыхать и работать в 2025 году, — в материале.

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Шестидневка Рабочая неделя Новый год Каникулы Суббота
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Комментарии
16
Простой сибиряк
8 ноября, 14:06
Кто не желает работать, не работайте
275239151
8 ноября, 13:09
А что не в июле про декабрь написали?
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