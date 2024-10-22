Девушка из Красноярска бесплатно получила от Wildberries товаров на 1,2 млн. Ее решили засудить: новости 21 октября

Девушка вошла во вкус и «накупила» множество товаров на Wildberries Источник: Прокуратура Красноярского края











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 октября.

Людей держали в рабстве в Ростовской области

Под Ростовом нашли ферму с рабами, пишет пресс-служба Следственного комитета. Рабов заставляли трудится на сельскохозяйственных полях. Личные документы преступники у них забрали.

Источник: don_mash / T.me

Возбуждено уголовное дело по статье об использовании рабского труда — за это обвиняемым грозит до 15 лет в колонии.

По данным канала движения «Альтернатива», чьи волонтеры помогают вызволять людей из рабства, 18 человек держали в хуторе Слава Труда, заставляя работать за еду. Спасенные — предварительно, их шестеро — рассказали, что главным над ними был некий цыган по прозвищу Батя, он же Раджа. У него уже есть судимость за мошенничество и похищение людей.

Как пишет канал, один из пленных, Антон, смог позвонить брату, и тот обратился в полицию. После этого их спасли.

По словам Антона, перед тем, как попасть на ферму, он выпивал с двумя незнакомцами — и очнулся в бараке. Некоторые пленные добровольно приехали поработать на полях за деньги, но оказались в рабстве, где их били за непослушание. Но к конце летнего сезона контроль за рабами снизился, и некоторые сбежали сами.

В США вертолет врезался в радиовышку

В американском городе Хьюстоне в штате Техас вертолет врезался в радиовышку. Погибли четыре человека, находившихся на борту, в том числе один ребенок. Тела пока не опознаны, возраст жертв не установлен. Об случившемся 31 октября сообщает CBS News.

Источник: youtube.com/fox26houston

Как передают власти, летательный аппарат загорелся и рухнул на землю. По словам свидетелей, они видели, как вертолет превратился в огненный шар, врезавшись в башню, высота которой, согласно данным Федеральной комиссии по связи США, достигала около 305 метров.

Источник: youtube.com / ECO-GEO-Phenomena

Мэр города Джон Уитмайр во время пресс-конференции на месте происшествия сообщил, что пожарные на близлежащей станции услышали звук крушения и были одними из первых, кто отреагировал на него. Местное издание Houstonchronicle передает, что на место происшествия прибыло множество сотрудников экстренных служб.

Вертолет, потерпевший крушение, вылетел с юго-востока Хьюстона вечером 20 октября. Куда он направлялся, пока неизвестно. Начальник полиции Хьюстона Ной Диас назвал аварию «несчастным случаем». Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование.



Трамп пригрозил Путину ракетным ударом в случае преследования Украины. В Кремле отреагировали

По данным The Wall Street Journal (WSJ), на встрече с журналистами американского СМИ Трамп якобы угрожал Путину нанести ракетный удар по Москве, если Россия «будет преследовать Украину».

Бывший американский лидер также добавил, что не хотел бы доводить до такого исхода, ссылаясь на их хорошие отношения, но у него «не было бы выбора». В Кремле отреагировали на заявление.

— К нашему сожалению, целый ряд лидеров <…> информационную гигиену не соблюдают. Это на их совести. Конечно, сейчас звучит горячих и эмоциональных заявлений от США в рамках избирательной кампании, особенно в ее финальной стадии, — сказал Дмитрий Песков (цитата по «Вы слушали Маяк»).

Он также добавил, что информация о содержании бесед президента РФ с другими мировыми лидерами не раскрывается.

Путин дал гражданство РФ капитану «Зенита» Дугласу Сантосу и первому политическому беженцу из США

Владимир Путин дал российское гражданство бразильцу Дугласу Сантосу — капитану и защитнику петербургского футбольного клуба «Зенит». Указ главы государства был опубликован 21 октября на портале официального опубликования правовых актов.

— В соответствии с пунктом «а» 89 статьи Конституции РФ постановляю принять в гражданство России: До Сантос Жустино Де Мело Дуглас, родившийся 22 марта 1994 года в Бразилии, — говорится в указе.

Капитан сине-бело-голубых перешёл в «Зенит» в 2019-м из «Гамбурга». Ранее сообщалось, что после получения гражданства Сантос сможет выступать за сборную России по футболу.

Также в российское гражданство был принят Джон Роблес (Джон Энтони Роблес II), которого называют «первым политическим беженцем из США в Россию» — индеец из племени Таино, живущий в России с 1990-х.

ЦБ предложил ввести единый QR-код для оплаты товаров и услуг

Банк России предложил использовать универсальный QR-код на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК) для оплаты покупок и услуг в банках. Как сообщила 21 октября пресс-служба ЦБ, соответствующее предложение по изменению законодательства направлено в Минфин РФ.

Как отмечают в ЦБ, использование универсального QR-кода позволит банкам и торговым компаниям снизить траты на подключение разных платежных инструментов. Кроме этого, QR-код НСПК позволит принимать любые виды платежей, в том числе через различные pay-сервисы банков, СБП и цифровой рубль. Последнее — в перспективе.

Российские банки, как небольшие, так и крупные, получат равные условия по подключению к НСПК и взаимодействию с ней, отмечают в пресс-службе ЦБ.

Жительница Красноярска обманула Wildberries на 1,2 миллиона рублей

Предприимчивая женщина в Красноярске бесплатно «напокупала» товаров на Wildberries на 1,2 миллиона рублей. В этом ей помог случайно замеченный баг в системе. Когда девушка выбрала способ оплаты при регистрации в приложении, то обнаружила необычный сбой: все, что она добавляла в «корзину», сразу получало статус «оплачено». Сообщать об этом в службу поддержки она не стала, а решила проверить «в деле».

Источник: Прокуратура Красноярского края

Девушка заказала недорогие бытовые принадлежности, затем забрала их в пункте выдачи. Убедившись, что оплату с нее не требуют и деньги с карты не списываются, красноярка начала скупать всё — от косметики и одежды до новых айфонов, игровых консолей и золотых украшений. Полученное она продавала в других интернет-магазинах и закрывала долги.

Когда число «купленных» товаров достигло сотни, а сумма доросла 1,2 миллиона рублей, система работать перестала. Интернет-магазин обнаружил сбой и заблокировал аккаунт пользовательницы. А сама девушка оказалась фигуранткой уголовного дела по статье «мошенничестве в особо крупном размере». Прокуратура региона утвердила обвинение. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Кто, по вашему мнению, виноват в данной ситуации, покупательница или сам Wildberries? Клиентка Маркет-плейс Виноваты обе стороны

В ЕГЭ решили добавить арабский язык

Шестым экзаменом на выбор станет арабский язык. Его могут добавить к ЕГЭ уже через два года, сообщил глава Минпросвещения Серей Кравцов, слова которого 21 октября приводит РИА Новости.

Заявление о новом предмете для сдачи в рамках ЕГЭ было сделано во время визита президентов РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна в гимназию имени Е. М. Примакова в Московской области. В 2021 году учреждение открыло филиал в ОАЭ — Русскую школу в Абу-Даби.

В рамках развития сотрудничества между странами, кроме арабского в ЕГЭ, планируется расширить программы обмена между школьниками и преподавателями.

В Санкт-Петербурге опрокинулась и загорелась фура, водитель погиб

Источник: прокуратура Петербурга

На Московском шоссе в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. На дороге опрокинулась и загорелась фура, движение оказалось полностью перекрыто.

По предварительным данным, тягач с полуприцепом врезался в дорожное ограждение слева и опрокинулся. В этот момент мужчину выкинуло из кабины, спасти его не удалось.

Продюсера Александра Роднянского* заочно приговорили к 8,5 года колонии

Суд в Москве заочно приговорил 63-летнего кинопродюсера и режиссера Александра Роднянского* (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о российской армии. Сам он проживает за пределами России.

Александр Роднянский возглавлял корпорацию «СТС Медиа» и вывел её на американскую биржу NASDAQ. Он является четырёхкратным номинант на премию «Оскар» Источник: gq.ru











Роднянского признали виновным по статье 207.3 УК РФ — в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершенном по мотивам политической ненависти, сообщает 21 октября пресс-служба прокуратуры Москвы. Причиной стали два поста в соцсетях о событиях в Мариуполе, Киеве и Запорожской области в 2022 году.