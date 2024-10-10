«Вся страна окажется под водой»: Жириновский предсказал мощный ураган в США больше 20 лет назад

Жириновский сделал множество пророческих заявлений Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский предупреждал США о возможном затоплении и разрушении страны из-за бушующей стихии. Пророческое заявление политик сделал еще в 2003 году. О нем вспомнили на фоне обрушившегося на территорию Флориды урагана «Милтон».

— Твоя страна окажется под водой. Всего через 24 часа она будет затоплена, — предупредил Жириновский, обращаясь к действующему на тот момент президенту США Джорджу Бушу — младшему.

Жириновский дал сутки на затопление Штатов Источник: 360.ru /T.me

Правда, причину стихийного бедствия он назвал искусственной. По его словам, ураган должен был начаться после того, как российские ученые изменят гравитационное поле Земли.

Ураган «Милтон» сейчас разносит всё на своем пути. Дороги превратились в бесконечный поток воды, а ветер достиг 200 километров в час. Благо местные власти подготовились и эвакуировали большую часть населения опасной зоны.

Первые кадры урагана во Флориде Источник: fobosplanetreal / T.me

Это не первые задокументированные слова Жириновского, которые в будущем нашли свое подтверждение. Он предсказывал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. С момента его высказывания прошло уже восемь лет.

— Сейчас Дональд Трамп что-нибудь не то будет делать — убьют, как Джона Кеннеди. Вот случайно в каком-нибудь штате какой-нибудь сумасшедший взял и убил, — заявил тогда Жириновский.

На Трампа во время предвыборной кампании покушались дважды. Первый раз в июле во время митинга в городе Батлере мужчина выстрелил в выступающего на трибуне политика, а второй раз его пытались застрелить в гольф-клубе в сентябре.

Опубликовано пророчество Жириновского восьмилетней давности Источник: Павел Вагин / T.me

Ошибившись с датой всего на два дня, политик в декабре 2021 года предсказал начало СВО, заявляя, что «некое событие» произойдет в четыре часа утра 22 февраля.

— Я бы хотел, чтобы 22-й год был бы годом мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну, иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в Западной России, — говорил тогда Жириновский. Политик также заявлял, что после Крыма к России присоединятся Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков и Одесса. Частично это предсказание сбылось.

При этом он утверждал, что всё перечеркнет ситуация на Ближнем Востоке. Обострение произошло в 2023 году, когда армия Израиля впервые за 50 лет ввела военное положение. Жириновский же предсказал это еще в 2019 году. При этом ситуация вокруг Ирана продолжает обостряться и по сей день.

Главные пророчества Владимира Жириновского Источник: Городские порталы

— Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет к Третьей мировой войне, — заявлял Жириновский в 2019 году в эфире канала «Россия 1». — Иран — это не Вьетнам и не Северная Корея. И не Косово. Здесь будут самые страшные события.

Некоторые прогнозы Жириновского предстоит проверить уже в ближайшее время. Он ожидает крах Штатов после выборов 2024 года (состоятся 5 ноября). Кстати, он рекомендовал запасаться рублями, поскольку доллар изживет себя.

— Выборов 2024 года в США не будет, потому что самой Америки не будет, — сказал бывший лидер ЛДПР за несколько дней до своей смерти.

Он считал, что к 2025 году объединится русский мир в границах СССР, а славянский — к 2040-му. Это предсказание не попало на видео. Записи слов Жириновского нашел вице-спикер Госдумы Борис Чернышов во время работы с архивными документами.