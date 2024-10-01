Четырех детей, погибших от отравления в Красноярском крае, похоронили в общей могиле. Новости 30 сентября

Детям было 6, 11, 12 и 13 лет Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 сентября.

Похоронили детей, погибших от отравления

В поселке Красная Сопка Красноярского края простились с погибшими от отравления детьми. Их похоронили в общей могиле на местном кладбище.

Всю организацию взяли на себя власти, а жители собрали деньги.

Жители поселка поддержали семью, в которой произошла трагедия Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Напомним, трагедия произошла неделю назад. Вся семья внезапно почувствовала себя плохо и обратилась за помощью. Все четверо детей погибли в больнице. Выжили только их родители, которых уже выписали из медучреждения. Причем мать ждет пятого — беременность ей удалось сохранить.

Изначально главной версией следствия было пищевое отравление. Накануне семья ужинала пельменями и курицей из местного магазина. Продукцию изъяли из торговой точки. В ней не обнаружили отравы. Во время проверки искали кадмий, свинец, мышьяк, нитрит и ртуть.

Следователи расследуют уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, а также повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статья 238 УК РФ). Если выяснятся новые обстоятельства, дело могут переквалифицировать.

Всё, что известно о трагедии, читайте в материале наших коллег из NGS24.RU.

Указ об осеннем призыве

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Он пройдет в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года. За это время планируется призвать 133 тысячи человек. Этим же указом президент уволил с военной службы солдат, у которых истек срок военной службы по призыву.

Ранее в Генштабе сообщили, что первые отправки срочников к месту службы начнутся 15 октября. С этого же дня заработает «прямая телефонная линия» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где можно будет получить консультацию по вопросам призыва на военную службу.

Призывать в армию этой осенью будут по старым правилам — традиционными бумажными повестками. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, «говорить о смешанном варианте», когда присылаются и бумажные, и электронные повестки, нельзя.

Поддубный — герой России

Владимир Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному — «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».

В августе журналист попал под обстрел в Курской области. Автомобиль, в котором он находился, атаковал дрон. Корреспондента несколько часов считали погибшим. Врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое, помимо многочисленных ожогов он получил контузию.

Кража кенгуренка

В Ярославле третий день ищут кенгуренка Кроша, который исчез из местного зоопарка. Руководство уверено: выбраться из вольера самостоятельно зверек не мог.

Силовики возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Крош появился на свет прошлой зимой Источник: Ярославский зоопарк

Крош появился на свет прошлой зимой. Впервые сотрудники зоопарка увидели его в конце марта, долгое время мама-кенгуру не подпускала близко к детенышу. Определить пол детеныша смогли только в мае, когда черноглазый малыш начал выглядывать из сумки.

Оштрафовали Discord

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Discord на 3,5 млн рублей за нарушение закона о самоконтроле. Как сообщает телеграм-канал Mash, всё из-за неудаления материалов, связанных с ЛГБТ (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) и педофилией.