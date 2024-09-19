Бумажные или электронные? Как будут вручать повестки в осенний призыв — четыре законных способа

За последние пару лет закон о воинской обязанности и военной службе претерпел ряд изменений Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Приближается время осеннего призыва на срочную службу в армию — по закону он должен стартовать 1 октября. За последние пару лет правила, которые следует знать призывникам, существенно поменялись — например, способы вручения повесток. Разбираемся, какие действуют этой осенью.

Традиционно у военкоматов был только один законный способ вручить повестку — отдать ее призывнику лично в руки и под подпись. Документ, переданный родственникам или оставленный в почтовом ящике, не имел юридической силы. В апреле 2023 года был принят закон, который дал военкоматам возможность призывать военнообязанных удаленно — заказным письмом, через «Госуслуги» или разместив повестку в специальном реестре. Традиционные способы тоже остались в силе.

По закону повестка, направленная заказным письмом, считается врученной в день доставки заказного письма, а электронная повестка — в момент, когда уведомление о ней пришло в личный кабинет призывника на «Госуслугах». Если аккаунта в сервисе у военнообязанного нет, письма ему не доходят, а лично его встретить не получается, то остается еще один способ — размещение повестки в специальном реестре. Через семь дней после публикации в нем повестка автоматически считается врученной.

К традиционному методу вручения повестки «лично в руки и под подпись» добавились еще три варианта Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы

Хотя закон приняли еще весной 2023 года, полноценно доставку электронных повесток не вводили — в тестовом режиме их рассылали в нескольких пилотных регионах, но эти документы не несли юридической силы и только дублировали бумажные. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что в осенний призыв 2024 года военкоматы будут действовать преимущественно классическими методами.

— Во время осеннего призыва оповещение традиционным способом, то есть с использованием бумажных повесток, останется в подавляющем большинстве субъектов, а эта система (электронных повесток. — Прим. ред.) тоже заработает, — цитирует «Интерфакс» его выступление на заседании Госдумы 4 июля.