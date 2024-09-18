Дважды рождённый: британского младенца прооперировали, а затем вернули в живот матери — спросили у врачей, как это возможно

История годовалого мальчика из Британии потрясла мир — ребенок родился дважды Источник: lisaacoffee / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Мир потрясла история о дважды родившемся младенце. Британка Лиза Коффи узнала, что у ее малыша серьезное нарушение в позвоночнике. Будущая мать доверила свою жизнь и жизнь младенца медикам: ребенка извлекли на 27 неделе, сделали операцию и вернули обратно. Через 11 недель мальчик родился как положено. НГС решил узнать у врачей, как такое вообще возможно — оказывается, такие операции не редкость.

Историю 23-летней Лизы Коффи опубликовало британское издание Daily Mail. На фотографиях в статье улыбается пухлощекий мальчик: его обнимают сама Лиза и ее муж. Ребенка зовут Лука, ему уже год. Малыш регулярно посещает физиотерапию, процедуры идут на пользу и родители не теряют надежды на то, что Лука сможет ходить самостоятельно, — пока у него не получается.

С виду не скажешь, что у Луки проблемы со здоровьем Источник: lisaacoffee / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











На раннем сроке ребенку Лизы диагностировали расщепление позвоночника. Почему врачи не стали ждать рождения, а решили прооперировать младенца, вынув из утробы матери раньше срока, — вопрос, который мучает всех.

Известный новосибирский нейрохирург Шалиндер Аул объяснил, что диагноз Луки —Spina Bifida? врождённый порок развития нервной системы. Чаще всего его диагностируют внутриутробно по УЗИ при скрининге.

— Из-за незаращения дужек позвонков часть нервных волокон попадает под тонкий слой кожи у плода. Поэтому при родах есть очень высокая вероятность повреждения этих волокон и высокие риски инвалидизации и инфекции нервной системы. По этой причине целесообразно оперировать таких детей ещё в утробе матери. Это называется фетальная хирургия, — говорит нейрохирург.

Шалиндер Аул также добавил, что у врачей перинатального центра Новосибирской областной больницы есть небольшой опыт в фетальной хирургии.

Spina Bifida приводит к слабости или параличу нижних конечностей, что делает ходьбу затруднительной или невозможной, также наблюдаются серьезные нарушения функций тазовых органов.

Мальчик перенес одну операцию до рождения и несколько — после Источник: lisaacoffee / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Общедоступная статистика говорит, что более 75% пациентов со Spina Bifida имеют еще и патологию головного мозга — мальформацию Арнольда-Киари. Именно этот диагноз сейчас считается основным у маленького Луки.

— Мальформация Арнольда-Киари — это тоже врождённая патология, при которой миндалины мозжечка опускаются в большое затылочное отверстие и тем самым вызывают сдавливание продолговатого и спинного мозга, нарушение циркуляции спинно мозговой жидкости и гидроцефалию, — объясняет Шалиндер Аул.

Клинически мальформация Арнольда-Киари может проявляться в виде апноэ, нарушения глотания, парезом и нарушением координации.

Как можно родиться дважды?

В медицинских сериалах подобные истории показывали неоднократно — вспомните легендарного «Доктора Хауса» или «Анатомию страсти». Но видеть чудо двойного рождения по телевизору — одно, а осознавать, что в реальном мире живут такие дети, — другое.

Врач ультразвуковой диагностики и акушер-гинеколог Евгения Пекарева объяснила суть операции и рассказала, почему считается, будто ребенок родился дважды.

— При помощи УЗИ интраоперационно уточняется расположение плаценты и положение плода, выбирается оптимальное место для разреза как при кесаревом сечении. Только плод не полностью извлекается, а лишь спинкой выводится в рану. Ему оказывают отдельное анестезиологическое пособие и приступают к нейрохирургическому этапу — иссечению грыжевого выпячивания и коррекции дефекта. После этого плод погружается обратно в полость матки, — говорит Евгения Пекарева.

Врач также добавила, что в ходе операции проводится постоянный УЗ-мониторинг состояния плода, плаценты и количества околоплодных вод. Затем разрез ушивают, дополняют объем околоплодных вод до нормы и восстанавливают целостность брюшной стенки.

Посмотрите, какой симпатяга родился Источник: lisaacoffee / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

После операции пациентке обязательно проводят токолитическую терапию (она препятствует сокращению мышц матки, чтобы не начались преждевременные роды) в течение 2–3 недель, а состояние плода оценивается при УЗ-исследовании не реже одного раза в неделю. При благоприятном течении послеоперационного периода настоящие роды происходят уже на 37 неделе.

Первая операция по внутриутробной коррекции Spina Bifida была проведена еще в 1997 году бригадой врачей во главе с доктором Николасом Скоттом Адзиком в детском госпитале Филадельфии. Сегодня хирургическую коррекцию этого порока делают во всем мире.

— В России внутриутробные операции для детей со Spina Bifida проводят в Клиническом госпитале «Лапино» и в исследовательском центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, — говорит Евгения Пекарева.

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