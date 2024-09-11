Найти военного или вызволить из плена: о какой помощи просят новосибирского омбудсмена — число обращений

Уполномоченная по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева опубликовала отчет за первые 8 месяцев 2024 года, где назвала число обращений к ней по вопросам «установления местонахождения и (или) возвращении военнослужащего из плена».
Отчет был посвящен общему числу обращений граждан к уполномоченному, их было зарегистрировано 1663 обращения граждан (рассмотрено 1692 вопроса).
— Из всех обращений граждан 452 обращения содержали 495 вопросов в сфере защиты прав участников СВО и членов их семей, — говорится в отчете.
В частности, было 328 обращений об установлении местонахождения и (или) возвращении военнослужащего из плена, признании участника СВО безвестно отсутствующим.
Также были обращения с вопросами о выплатах, льготах и жилищном обеспечении семей участников в спецоперации (71), об оказании медпомощи военным (13), об увольнении с военной службы (15), о предоставлении отпуска (6).
В докладе прошлого года предыдущий омбудсмен Нина Шалабаева рассказала, что в 2023 году было 348 обращений от участников СВО и их семей по различным вопросам. Также в прошлогоднем докладе отмечалось, что на родину удалось вернуть трех мужчин, попавших в плен.
Недавно мы рассказывали, как сложилась судьба семей, в которых мужчины решили отправиться воевать через ЧВК «Вагнер» и погибли. Их родственники делят деньги и пытаются в одиночку разрешить бытовые проблемы.