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Страна и мир Спецоперация на Украине Найти военного или вызволить из плена: о какой помощи просят новосибирского омбудсмена — число обращений

Найти военного или вызволить из плена: о какой помощи просят новосибирского омбудсмена — число обращений

Уполномоченная отчиталась за первые 8 месяцев 2024 года

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10 комментариев

Участники СВО и их семьи более 400 раз бращались к омбудсмену с начала года

Уполномоченная по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева опубликовала отчет за первые 8 месяцев 2024 года, где назвала число обращений к ней по вопросам «установления местонахождения и (или) возвращении военнослужащего из плена».

Отчет был посвящен общему числу обращений граждан к уполномоченному, их было зарегистрировано 1663 обращения граждан (рассмотрено 1692 вопроса).

— Из всех обращений граждан 452 обращения содержали 495 вопросов в сфере защиты прав участников СВО и членов их семей, — говорится в отчете.

В частности, было 328 обращений об установлении местонахождения и (или) возвращении военнослужащего из плена, признании участника СВО безвестно отсутствующим.

Также были обращения с вопросами о выплатах, льготах и жилищном обеспечении семей участников в спецоперации (71), об оказании медпомощи военным (13), об увольнении с военной службы (15), о предоставлении отпуска (6).

В докладе прошлого года предыдущий омбудсмен Нина Шалабаева рассказала, что в 2023 году было 348 обращений от участников СВО и их семей по различным вопросам. Также в прошлогоднем докладе отмечалось, что на родину удалось вернуть трех мужчин, попавших в плен.

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Недавно мы рассказывали, как сложилась судьба семей, в которых мужчины решили отправиться воевать через ЧВК «Вагнер» и погибли. Их родственники делят деньги и пытаются в одиночку разрешить бытовые проблемы.

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Комментарии
10
мир во всём мире
11 сентября 2024, 13:46
Народ вы о чём власть просите ? их задача по больше на фарш отправить и по возможности признать безвести, чтоб не платить боевые..
Татьяна 53
11 сентября 2024, 13:58
В основном обращения на тему СВО, " жизнь жестянка"
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