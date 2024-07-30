Отдых в Египте: развенчиваем мифы про самый доступный из популярных у россиян курортов

«Белый остров» посреди Красного моря в национальном парке «Рас-Мохаммед» Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











С начала года Египет принял уже больше 700 тысяч туристов из России, до конца 2024-го ждут 1,6–1,7 миллиона граждан РФ, рассказали MSK1.RU в Ассоциации туризма страны в ходе пресс-тура компании Anex. По этому показателю наши сограждане пока на втором месте: первую строчку среди 80 стран, откуда чаще всего приезжают в Египет, сейчас занимает Германия. Немцев в 2023-м прилетело 1,7 миллиона (против 1,4 миллиона россиян, число которых на курортах Красного моря растет).



Почему россияне всё чаще выбирают Египет для отдыха (и не зря), что там посмотреть, кроме пирамид, и куда отправиться, чтобы увидеть «египетские Мальдивы»? В этом материале MSK1.RU попытался ответить на самые популярные вопросы о развивающейся туристической Мекке.



Египет стал лучше?

Египет — третья по популярности страна среди россиян, а продажи туров сюда выросли в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Причин много. Если коротко: здесь тепло круглый год, жара из-за сухого климата переносится лучше, чем в Турции, тут найдутся отели и экскурсии на любой вкус, вы будете рады соотношению цена — качество: местное правительство и бизнес вкладывают огромные деньги в развитие инфраструктуры. Дороги в туристических местах становятся лучше, чем в Москве, а те, кто бывал в аэропорту Шарм-эш-Шейха в 2010-х, просто его не узнают.



Аэропорт Шарм-эш-Шейха внутри изменился в инклюзивную для туристов сторону Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











Из очевидных плюсов Египта: в течение года стоимость отдыха здесь в среднем дешевле, чем в любимой россиянами Турции. Сезон на всегда теплом Красном море длится весь год. В отличие от Турции, где основной поток отдыхающих приходится на лето и представителям туриндустрии нужно успевать зарабатывать.



Цены на любимый россиянами «пятизвездочный, всё включено, на неделю, на двоих» с вылетами из Москвы на конец августа стартуют от 100–120 тысяч рублей.



— Объемы [турпотока из России] растут по нескольким причинам. В Египте появились новые хорошие отели. Кроме того, есть спрос, который дает возможность расширения инфраструктуры. Направление будет развиваться, и, я думаю, эта страна продолжит оставаться на третьем месте, — рассказал генеральный директор компании Anex Эльдар Мусаоглу.



Пары — 38% отдыхающих в Египте, для них всё чаще открывают отели, работающие по концепции 18+ (без детей). При этом почти половина туристов приезжает на Красное море с детьми. Многие отельеры готовы предоставить бесплатное проживание для детей родителям, приехавшим с двумя чадами.

Например, резорт Rixos Premium Seagate в Шарм-эш-Шейхе работает по системе «живи в одном отеле, пользуйся двумя». Можно оставить своих детей в одном отеле, а самим поехать отдыхать в ту часть, которая работает по концепции 18+ Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











Ребят помладше можно оставить в детском клубе Насладятся они и аквапарком А тех, кто постарше (и мужей), можно оставить в компьютерном клубе 1 из 3 Ребят помладше можно оставить в детском клубе Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Летать сложно?

Тут всё познаётся в сравнении. Из Москвы в Сочи по новым маршрутам лететь около 3,5 часа. Чтобы добраться оттуда до Анапы или Геленджика — еще от 3,5 часа. До турецкой Антальи лететь около 4,5 часа. До египетского Шарм-эш-Шейха — около 5 часов, а до Хургады — чуть дольше. Разница выходит не очень большая.



В Египет из российской столицы летают Egypt Air, «Аэрофлот», Azur Air и чартерные авиакомпании. Но страна готова принимать гораздо больше рейсов из России. В Ассоциации туризма Египта отмечают, что из Германии на курорты Красного моря сейчас летает в 5–6 раз больше самолетов, чем из РФ. И когда «число рейсов между нашими странами вернется» к докризисным значениям, Египет сможет принимать около 2,5 миллиона туристов из России, что выведет РФ на первое место по турпотоку с большим отрывом.



На египетские курорты летают как регулярными рейсами, так и чартерными Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











В Ассоциации туризма Египта рассчитывают, что членство в БРИКС с января этого года откроет новую дверь для коллаборации между странами, в том числе и в туристической сфере. Так, Центробанки РФ и Египта прорабатывают решение вопроса о работе в стране российских банковских карт системы «Мир». Но пока граждане России пользуются тем, что приезжают на египетские курорты по пакетным турам, уже предоплаченным в рублях.

Поворот на люкс





Египет знают как относительно дешевое направление. Но страна начала меняться. Сейчас больше половины бронирований в Египте приходится на пятизвездочные отели, отмечают в Anex. Известная туристам по работе в Турции премиальная сеть Rixos, в 2023 году владевшая четырьмя объектами в Египте, к середине 2024-го расширилась до 11 отелей с более 7000 номеров.

Сети отелей возводят виллы с приватными бассейнами в каждой И даже у общего бассейна можно уединиться 1 из 2 Сети отелей возводят виллы с приватными бассейнами в каждой Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

— Мы видим большое будущее для развития на этой земле и делаем максимум для развития люксового туризма в стране. Это позволит привлечь больше высокобюджетных гостей. В наших планах в течение двух лет увеличиться до 17 объектов в Египте, — рассказал управляющий директор сети отелей Rixos Египет Эркан Йылдырым. — Мы планируем строить отели не только в тех зонах, где есть море и пляжный отдых, но и в точках, где находится много культурных объектов, и в городах, полезных для бизнеса, таких как Каир, Александрия, Луксор и так далее.



Концепция люксового отдыха становится настолько популярной в Египте, что недавно в Шарм-эш-Шейхе пятизвездочный пляжный резорт со шведским столом открыл даже бренд Swissotel, известный своей концепцией городских отелей. Управляет Swissotel Sharm El Sheikh сеть Rixos.



У Swissotel песчаный пляж с удобным входом в море Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











При этом люксовый отдых в Египте может выйти даже дешевле, чем в российской Анапе. Например, такая вилла с пятью спальнями (по два спальных места в каждой), собственным бассейном и видом на поле для гольфа Golf Villas And Suites Sharm El Sheikh будет стоить от тысячи долларов за ночь. Любители гольфа съезжаются в Египет зимой, когда здесь максимально комфортные для этого вида спорта погодные условия.

В такой вилле пять спален, своя кухня и закрепленный менеджер Собственный бассейн с видом на гольф-поля 1 из 2 В такой вилле пять спален, своя кухня и закрепленный менеджер Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Не пирамидами едиными



У россиян самыми популярными направлениями остаются Хургада и Шарм-эш-Шейх. В последний, который находится на Синайском полуострове, даже не нужна виза — ее за 25 долларов вклеивают в загранпаспорт по прилете в аэропорт.

Египетская виза не нужна тем, кто собирается отдыхать на Синайском полуострове, остальным ее клеят в паспорт за 25 $ Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Турпоток эти два направления делят примерно пополам. Заинтересованность соотечественников в путешествиях в Каир и Луксор, куда едут за пирамидами и храмами Древнего Египта, отмечает руководитель Ассоциации туризма страны Амр Эль Кади.



Два года назад они приняли новую стратегию развития туризма, чтобы показать, что Египет — «это не только история и пляжи». Шарм-эш-Шейх — идеальное место, чтобы познакомиться с подводным миром коралловых рифов. Великолепие пустынь можно оценить в Белой пустыне и на Хрустальной горе. А популярность древнейших городов, Каира и Александрии, не требует объяснений. Также в стране начинают развивать направление оздоровительного и спа-туризма.

Отели Египта соревнуются в уровне спа-услуг Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











Больше миллиона долларов Египет потратил на развитие и реновацию 25 точек на карте страны, связанных со Святым семейством. Все знают, что после рождения Иисус с Девой Марией и Иосифом странствовали по египетским землям. Церкви и монастыри, оазисы и пещеры, где побывало Святое семейство, открываются для посещения.



У подножья горы Моисея, где, согласно Библии, Бог явился Моисею и дал десять заповедей, стоит монастырь Святой Екатерины. Говорят, что раньше каждый европейский монарх должен был посетить его, это один из древнейших православных монастырей в мире. По словам Эль Кади, это место с мощнейшей энергетикой, где можно выдохнуть: неважно, мусульманин ты, христианин, иудей или атеист.

Колокола монастыря — дар российского императора Источник: Berthold Werner / Wikipedia.org











В море не искупаться?

Это старая байка, которой пестрят многие путеводители по Египту. И в Хургаде, и в Шарм-эш-Шейхе песчаные пляжи. В Хургаде вход в воду преимущественно удобный — раньше прибрежные коралловые рифы здесь вырубали. А у большинства отелей в Шарм-эш-Шейхе есть либо пирс, с которого можно спуститься в море, либо площадки с засыпанными песком рифами.



1 из 2 Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Но именно коралловые рифы делают Шарм-эш-Шейх одной из главных точек притяжения дайверов со всего мира. Поэтому теперь, когда этим сокровищам природы по всему миру грозит исчезновение из-за глобального потепления, власти Египта пересмотрели свое отношение к рифам. И сейчас рядом с зонами с удобным входом в море создают множество пляжей для снорклинга (плавания с маской) и наблюдения за тропическими рыбками.

Снорклинг становится всё более и более популярен Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Каждое утро из залива Наама Бей в Шарм-эш-Шейхе отплывают десятки яхт с дайверами и туристами, которые хотят насладиться национальным парком «Рас-Мохаммед» — в его подводной части обитают тысячи различных видов рыб, около 150 разновидностей кораллов и водятся дельфины. Арендовать яхту с экипажем стоит от 150 долларов за путешествие длительностью 4–5 часов.



Можно арендовать целую яхту для семьи или компании, а можно оплатить экскурсию (россияне часто берут еще и уроки дайвинга) Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











Когда для россиян откроют «египетские Мальдивы»

Еще одной точкой притяжения для туристов из России, как считают в Ассоциации туризма Египта, станет Эль-Аламейн. Город находится на севере страны, на южном побережье Средиземного моря. За живописность побережья его порой называют «египетскими Мальдивами».

Северное побережье славится своими пляжами Источник: Haddara / Wikipedia.org











Туда уже летают чартеры из Белоруссии, Казахстана, Сербии и множества других стран. Россияне пока отправляются на быстрорастущий курорт с пересадкой. Но туроператоры вовсю обсуждают запуск чартерных рейсов из РФ на этот быстро растущий в популярности курорт.



Для приема рейсов из России аэропорт Эль-Аламейна должен быть сертифицирован российской стороной на соответствие требованиям безопасности. Начать чартерное авиасообщение планируют уже в следующем туристическом сезоне.