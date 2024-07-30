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Страна и мир обзор Отдых в Египте: развенчиваем мифы про самый доступный из популярных у россиян курортов

Отдых в Египте: развенчиваем мифы про самый доступный из популярных у россиян курортов

Рассказываем, что посмотреть, кроме пирамид, и куда отправиться, чтоб увидеть местные Мальдивы

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21 комментарий
«Белый остров» посреди Красного моря в национальном парке «Рас-Мохаммед»

С начала года Египет принял уже больше 700 тысяч туристов из России, до конца 2024-го ждут 1,6–1,7 миллиона граждан РФ, рассказали MSK1.RU в Ассоциации туризма страны в ходе пресс-тура компании Anex. По этому показателю наши сограждане пока на втором месте: первую строчку среди 80 стран, откуда чаще всего приезжают в Египет, сейчас занимает Германия. Немцев в 2023-м прилетело 1,7 миллиона (против 1,4 миллиона россиян, число которых на курортах Красного моря растет).

Почему россияне всё чаще выбирают Египет для отдыха (и не зря), что там посмотреть, кроме пирамид, и куда отправиться, чтобы увидеть «египетские Мальдивы»? В этом материале MSK1.RU попытался ответить на самые популярные вопросы о развивающейся туристической Мекке.

Египет стал лучше?

Египет — третья по популярности страна среди россиян, а продажи туров сюда выросли в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Причин много. Если коротко: здесь тепло круглый год, жара из-за сухого климата переносится лучше, чем в Турции, тут найдутся отели и экскурсии на любой вкус, вы будете рады соотношению цена — качество: местное правительство и бизнес вкладывают огромные деньги в развитие инфраструктуры. Дороги в туристических местах становятся лучше, чем в Москве, а те, кто бывал в аэропорту Шарм-эш-Шейха в 2010-х, просто его не узнают.

Аэропорт Шарм-эш-Шейха внутри изменился в инклюзивную для туристов сторону

Из очевидных плюсов Египта: в течение года стоимость отдыха здесь в среднем дешевле, чем в любимой россиянами Турции. Сезон на всегда теплом Красном море длится весь год. В отличие от Турции, где основной поток отдыхающих приходится на лето и представителям туриндустрии нужно успевать зарабатывать.

Цены на любимый россиянами «пятизвездочный, всё включено, на неделю, на двоих» с вылетами из Москвы на конец августа стартуют от 100–120 тысяч рублей.

— Объемы [турпотока из России] растут по нескольким причинам. В Египте появились новые хорошие отели. Кроме того, есть спрос, который дает возможность расширения инфраструктуры. Направление будет развиваться, и, я думаю, эта страна продолжит оставаться на третьем месте, — рассказал генеральный директор компании Anex Эльдар Мусаоглу.

Пары — 38% отдыхающих в Египте, для них всё чаще открывают отели, работающие по концепции 18+ (без детей). При этом почти половина туристов приезжает на Красное море с детьми. Многие отельеры готовы предоставить бесплатное проживание для детей родителям, приехавшим с двумя чадами.

Например, резорт Rixos Premium Seagate в Шарм-эш-Шейхе работает по системе «живи в одном отеле, пользуйся двумя». Можно оставить своих детей в одном отеле, а самим поехать отдыхать в ту часть, которая работает по концепции 18+
Ребят помладше можно оставить в детском клубе
Насладятся они и аквапарком
А тех, кто постарше (и мужей), можно оставить в компьютерном клубе
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Ребят помладше можно оставить в детском клубе

Летать сложно?

Тут всё познаётся в сравнении. Из Москвы в Сочи по новым маршрутам лететь около 3,5 часа. Чтобы добраться оттуда до Анапы или Геленджика — еще от 3,5 часа. До турецкой Антальи лететь около 4,5 часа. До египетского Шарм-эш-Шейха — около 5 часов, а до Хургады — чуть дольше. Разница выходит не очень большая.

В Египет из российской столицы летают Egypt Air, «Аэрофлот», Azur Air и чартерные авиакомпании. Но страна готова принимать гораздо больше рейсов из России. В Ассоциации туризма Египта отмечают, что из Германии на курорты Красного моря сейчас летает в 5–6 раз больше самолетов, чем из РФ. И когда «число рейсов между нашими странами вернется» к докризисным значениям, Египет сможет принимать около 2,5 миллиона туристов из России, что выведет РФ на первое место по турпотоку с большим отрывом.

На египетские курорты летают как регулярными рейсами, так и чартерными

В Ассоциации туризма Египта рассчитывают, что членство в БРИКС с января этого года откроет новую дверь для коллаборации между странами, в том числе и в туристической сфере. Так, Центробанки РФ и Египта прорабатывают решение вопроса о работе в стране российских банковских карт системы «Мир». Но пока граждане России пользуются тем, что приезжают на египетские курорты по пакетным турам, уже предоплаченным в рублях.

Поворот на люкс


Египет знают как относительно дешевое направление. Но страна начала меняться. Сейчас больше половины бронирований в Египте приходится на пятизвездочные отели, отмечают в Anex. Известная туристам по работе в Турции премиальная сеть Rixos, в 2023 году владевшая четырьмя объектами в Египте, к середине 2024-го расширилась до 11 отелей с более 7000 номеров.

Сети отелей возводят виллы с приватными бассейнами в каждой
И даже у общего бассейна можно уединиться
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Сети отелей возводят виллы с приватными бассейнами в каждой

— Мы видим большое будущее для развития на этой земле и делаем максимум для развития люксового туризма в стране. Это позволит привлечь больше высокобюджетных гостей. В наших планах в течение двух лет увеличиться до 17 объектов в Египте, — рассказал управляющий директор сети отелей Rixos Египет Эркан Йылдырым. — Мы планируем строить отели не только в тех зонах, где есть море и пляжный отдых, но и в точках, где находится много культурных объектов, и в городах, полезных для бизнеса, таких как Каир, Александрия, Луксор и так далее.

Концепция люксового отдыха становится настолько популярной в Египте, что недавно в Шарм-эш-Шейхе пятизвездочный пляжный резорт со шведским столом открыл даже бренд Swissotel, известный своей концепцией городских отелей. Управляет Swissotel Sharm El Sheikh сеть Rixos.

У Swissotel песчаный пляж с удобным входом в море

При этом люксовый отдых в Египте может выйти даже дешевле, чем в российской Анапе. Например, такая вилла с пятью спальнями (по два спальных места в каждой), собственным бассейном и видом на поле для гольфа Golf Villas And Suites Sharm El Sheikh будет стоить от тысячи долларов за ночь. Любители гольфа съезжаются в Египет зимой, когда здесь максимально комфортные для этого вида спорта погодные условия.

В такой вилле пять спален, своя кухня и закрепленный менеджер
Собственный бассейн с видом на гольф-поля
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В такой вилле пять спален, своя кухня и закрепленный менеджер

Не пирамидами едиными

У россиян самыми популярными направлениями остаются Хургада и Шарм-эш-Шейх. В последний, который находится на Синайском полуострове, даже не нужна виза — ее за 25 долларов вклеивают в загранпаспорт по прилете в аэропорт.

Египетская виза не нужна тем, кто собирается отдыхать на Синайском полуострове, остальным ее клеят в паспорт за 25 $

Турпоток эти два направления делят примерно пополам. Заинтересованность соотечественников в путешествиях в Каир и Луксор, куда едут за пирамидами и храмами Древнего Египта, отмечает руководитель Ассоциации туризма страны Амр Эль Кади.


Два года назад они приняли новую стратегию развития туризма, чтобы показать, что Египет — «это не только история и пляжи». Шарм-эш-Шейх — идеальное место, чтобы познакомиться с подводным миром коралловых рифов. Великолепие пустынь можно оценить в Белой пустыне и на Хрустальной горе. А популярность древнейших городов, Каира и Александрии, не требует объяснений. Также в стране начинают развивать направление оздоровительного и спа-туризма.

Отели Египта соревнуются в уровне спа-услуг

Больше миллиона долларов Египет потратил на развитие и реновацию 25 точек на карте страны, связанных со Святым семейством. Все знают, что после рождения Иисус с Девой Марией и Иосифом странствовали по египетским землям. Церкви и монастыри, оазисы и пещеры, где побывало Святое семейство, открываются для посещения.

У подножья горы Моисея, где, согласно Библии, Бог явился Моисею и дал десять заповедей, стоит монастырь Святой Екатерины. Говорят, что раньше каждый европейский монарх должен был посетить его, это один из древнейших православных монастырей в мире. По словам Эль Кади, это место с мощнейшей энергетикой, где можно выдохнуть: неважно, мусульманин ты, христианин, иудей или атеист.

Колокола монастыря — дар российского императора

В море не искупаться?

Это старая байка, которой пестрят многие путеводители по Египту. И в Хургаде, и в Шарм-эш-Шейхе песчаные пляжи. В Хургаде вход в воду преимущественно удобный — раньше прибрежные коралловые рифы здесь вырубали. А у большинства отелей в Шарм-эш-Шейхе есть либо пирс, с которого можно спуститься в море, либо площадки с засыпанными песком рифами.

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Но именно коралловые рифы делают Шарм-эш-Шейх одной из главных точек притяжения дайверов со всего мира. Поэтому теперь, когда этим сокровищам природы по всему миру грозит исчезновение из-за глобального потепления, власти Египта пересмотрели свое отношение к рифам. И сейчас рядом с зонами с удобным входом в море создают множество пляжей для снорклинга (плавания с маской) и наблюдения за тропическими рыбками.

Снорклинг становится всё более и более популярен

Каждое утро из залива Наама Бей в Шарм-эш-Шейхе отплывают десятки яхт с дайверами и туристами, которые хотят насладиться национальным парком «Рас-Мохаммед» — в его подводной части обитают тысячи различных видов рыб, около 150 разновидностей кораллов и водятся дельфины. Арендовать яхту с экипажем стоит от 150 долларов за путешествие длительностью 4–5 часов.

Можно арендовать целую яхту для семьи или компании, а можно оплатить экскурсию (россияне часто берут еще и уроки дайвинга)

Когда для россиян откроют «египетские Мальдивы»

Еще одной точкой притяжения для туристов из России, как считают в Ассоциации туризма Египта, станет Эль-Аламейн. Город находится на севере страны, на южном побережье Средиземного моря. За живописность побережья его порой называют «египетскими Мальдивами».

Северное побережье славится своими пляжами

Туда уже летают чартеры из Белоруссии, Казахстана, Сербии и множества других стран. Россияне пока отправляются на быстрорастущий курорт с пересадкой. Но туроператоры вовсю обсуждают запуск чартерных рейсов из РФ на этот быстро растущий в популярности курорт.

Для приема рейсов из России аэропорт Эль-Аламейна должен быть сертифицирован российской стороной на соответствие требованиям безопасности. Начать чартерное авиасообщение планируют уже в следующем туристическом сезоне.

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Комментарии
21
боец РККА
30 июля 2024, 13:37
когда я отдыхал в египте, то оторвал блок от пирамиды какого то фараона просто как сувенир на память, теперь он валяеться у меня в огороде, поэтому я помню что был в египте
Barmaleя
30 июля 2024, 14:25
"Аэропорт Шарм-эш-Шейха внутри изменился в инклюзивную для туристов сторону". Не поняла, серьезно. Слово "инклюзивность" у меня ассоциируется с другими ситуациями.
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