Турист помочился в священных горах и попал в скандал на Алтае. Главные новости 10 июня

На кадрах — турист, чье поведение возмутило жителей Алтая Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте», shumnyi/Instagram*











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 июня.



Посадили за оскорбления ребенка

В Екатеринбурге вынесли приговор Александру Неустроеву, который напал на сына участника СВО из-за Z-шапки. Ближайшие три года он проведет в колонии-поселении.



Конфликт произошел в апреле 2023-го. Обвиняемый увидел подростка на улице и накинулся на него с оскорблениями. Кричал матом и хватал за руки. Мальчик испугался и убежал в слезах. Окончание конфликта попало на запись домофона.



— Сука, в жопу забей себе эту шапку. Придурок [блин]. Родителям своим [скажи]. Идиот. Позови отца своего сюда. [Пассивные гомосексуалисты], [блин], — ругался Неустроев.



Видео конфликта хама с ребенком Источник: читатель E1.RU

Мужчину задержали у него дома, туда приехали ОМОН и полиция. Он попросил прощения у мальчика. В августе суд прекратил уголовное дело по статье «Хулиганство» против екатеринбуржца. Ему назначили штраф в 7 тысяч рублей и отпустили. Но генеральная прокуратура добилась пересмотра дела.



Скандал на Алтае

Поступок путешественников из Новосибирска вызвал гнев жителей Республики Алтай. В Instagram опубликовано видео, на кадрах которого пользователь с ником Shumnyi мочится с перевала Кату-Ярык под одобрительное хихиканье подружек.



— Дегенерат из Новосибирска решил помочиться с горы перевала Кату-Ярык, который считается священным местом у коренных жителей, — прокомментировал кадры паблик «АСТ-54», обративший внимание на это видео.

Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

Позднее выяснилось, что туриста зовут Алексей Шум. Он записал видео с извинениями.

— Приношу свои извинения перед местными жителями Алтая, перед всеми любителями путешествий и природы, перед всеми духами Алтая. Такого эффекта я не закладывал и для меня это тоже оказалось сюрпризом. Мое чувство юмора оказалось очень неуместным. Поэтому видео удалено, выводы сделаны, такого точно больше не повторится, — рассказал в видео Алексей.

.Полиция Республики Алтай сообщила, что в действиях туриста усматриваются признаки «Мелкого хулиганства» (ст. 20.1 КоАП). Ему грозит штраф до 1 тысячи рублей или же административный арест на срок до 15 суток.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.



Шишкан получил пожизненное

Вора в законе Олега Медведева (известного как Шишкан) приговорили к пожизненному сроку

Военный суд признал Шишкана виновным в организации ОПГ, убийстве и бандитизме. Также суд обязал его выплатить штраф в 5 млн рублей. Отбывать наказание криминальный авторитет будет в колонии особого режима. А 17 подельников Шишкана получили сроки от условного до пожизненного.

Источник: Следственный комитет РФ

Криминальный авторитет с подельниками совершили убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» — депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи, которые пропали без вести в 2012 году.



Для финансирования банды Шишкан его члены совершали вымогательства денег у раменских предпринимателей, убийства конкурентов в сфере добычи природных ископаемых, нападали на граждан, отказывавшихся исполнять требования бандитов, а также поджигали их имущество.

Скандал с Ивлеевой

Настя Ивлеева открыла ресторан — и попала в новый скандал. В чем проблема?

Ресторан азиатской кухни называется Nudles by Ivleeva. А активистов из движения «Сорок Сороков» смутило название и рекламный слоган «suck it».

— В самом названии скрыта игра созвучных слов: noodles — лапша и nude — голый. Это является прямой отсылкой к прошлогодней вечеринке «Almost nude» («Почти голые»), которая вызвала широкий резонанс в российском обществе.

Также в рекламе используются слова «suck it», что переводится как «соси это», — написал в обращении в активист Георгий Солдатов.

Источник: NUDLES by IVLEEVA / T.me











Он предлагает привлечь Ивлееву к административной ответственности и требует сменить название ресторана и слоганы рекламной кампании. При этом блогер на открытии ресторана объяснила, что «Suck It» стоит переводить как «втягивай лапшу».

Выборы в Европарламент

В 27 странах Евросоюза прошли выборы в Европейский парламент — это крупнейшее в мире транснациональное голосование, которое политологи успели назвать «правым поворотом» Европы. Кого выбрали европейцы и что будет дальше? Подробный разбор читайте по ссылке.

Также результаты выборов оцнили в Кремле.

— Судя по всему, большинство действительно будет проевропейским и проукраинским, — передает ТАСС цитату Дмитрия Пескова.

По его словам, Москва видит повышение популярности правых партий в Европе, однако проевропейцы пока сохраняют лидирующие позиции, но «со временем правые партии будут наступать им на пятки».



Массовое отравление

В Дагестане массово отравились жители Буйнакска. Под подозрением — местный водоканал.

ЗАведено уголовное дело. Утром в пресс-службе городской администрации говорили о 273 обращениях. 35 человек, в том числе 21 ребенка, госпитализировали. Пациентам поставили предварительный диагноз «острая кишечная инфекция».



Было установлено, что пострадавшие употребляли питьевую воду, которую подают в дома по водопроводу. Следствие возбудило уголовное дело по факту оказания МУП «Буйнакскводоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности (по части 1 статьи 238 УК РФ).



Заявления Мишустина

Премьер-министр Михаил Мишустин раздал ряд поручений, которые помогут выполнить указы президента. Так, с 1 февраля 2025 года работающим пенсионерам возобновлят индексацию пенсий. Также с 2025 года МРОТ увяжут с медианной зарплатой — проще говоря, он вырастет на 15% и превысит 22 тысячи рублей. К 2030 году он составит уже не менее 35 тысяч рублей.



Семьи, проживающие в малых городах, смогут получить ипотеку под 6% годовых вне зависимости от возраста детей. Главное, чтобы хотя бы один ребенок был несовершеннолетним на момент оформления займа. При строительстве своего дома такие льготные условия для семей станут действовать во всех российских субъектах.

Другие новости

Правительство предложило вернуть военным и добровольцам водительские права, даже если они были их лишены. Вернуть права в упрощенном порядке военнослужащие смогут после увольнения при наличии госнаграды, ухода со службы по состоянию здоровья или из-за достижения предельного возраста. На законопроект обратил внимание «Коммерсантъ».