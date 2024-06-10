Главный вор России Шишкан получил пожизненный срок. На его счету убийство семьи депутата

По делу Шишкана проходили еще 17 человек Источник: tass_agency / t.me











Военный суд приговорил к пожизненному заключению криминального авторитета Олега Медведева, известного по прозвищу Шишкан. Его обвиняли в убийствах, бандитизме и ряде других тяжких и особо тяжких преступлений. Как сообщает ТАСС, присяжные признали Олега Медведева виновным в организации ОПГ, участники которой убивали и вымогали у россиян деньги.



Медведев будет отбывать наказание в колонии особого режима, ему также назначен штраф в сумме 5 млн рублей, заявили в суде в понедельник. Сроки получили также 17 участников ОПГ.

Одним из громких преступлений, инкриминируемых банде Шишкана, стало совершенное в 2012 году убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» — депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой, ее мужа, сына и сестры. Их тела нашли только спустя семь лет. По версии следствия, Сидорова и ее семья были убиты по поручению Шишкана за отказ передать земельные участки.

Источник: Следственный комитет РФ

Следствие полагает, что Медведев занимал высшее положение в преступной иерархии и с 1990-х годов возглавлял наиболее многочисленное преступное сообщество. Для финансирования ОПГ его участники вымогали имущество у предпринимателей, совершали убийства для устранения конкурентов, причиняли вред здоровью и поджигали имуществу граждан, отказавшихся исполнять преступные требования криминального авторитета и его подчиненных.

