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Криминал Главный вор России Шишкан получил пожизненный срок. На его счету убийство семьи депутата

Главный вор России Шишкан получил пожизненный срок. На его счету убийство семьи депутата

Олега Медведева задержали в 2019 году

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По делу Шишкана проходили еще 17 человек

Военный суд приговорил к пожизненному заключению криминального авторитета Олега Медведева, известного по прозвищу Шишкан. Его обвиняли в убийствах, бандитизме и ряде других тяжких и особо тяжких преступлений. Как сообщает ТАСС, присяжные признали Олега Медведева виновным в организации ОПГ, участники которой убивали и вымогали у россиян деньги.

Медведев будет отбывать наказание в колонии особого режима, ему также назначен штраф в сумме 5 млн рублей, заявили в суде в понедельник. Сроки получили также 17 участников ОПГ.

Одним из громких преступлений, инкриминируемых банде Шишкана, стало совершенное в 2012 году убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» — депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой, ее мужа, сына и сестры. Их тела нашли только спустя семь лет. По версии следствия, Сидорова и ее семья были убиты по поручению Шишкана за отказ передать земельные участки.

Следствие полагает, что Медведев занимал высшее положение в преступной иерархии и с 1990-х годов возглавлял наиболее многочисленное преступное сообщество. Для финансирования ОПГ его участники вымогали имущество у предпринимателей, совершали убийства для устранения конкурентов, причиняли вред здоровью и поджигали имуществу граждан, отказавшихся исполнять преступные требования криминального авторитета и его подчиненных.

Защита криминального авторитета Шишкана обжалует назначенный ему судом пожизненный срок. Об этом сообщил ТАСС один из его адвокатов Сергей Рогозин.

ПО ТЕМЕ
Вор в законе ОПГ Суд Военный суд Приговор суда Шишкан Олег Медведев
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