«Чувство юмора оказалась неуместным»: новосибирец, помочившийся со священного перевала на Алтае, извинился — видео

Житель Новосибирска Алексей Шум, который справил нужду со священного перевала на Алтае и вызвал гнев местных жителей, принес свои извинения. Кадры новосибирец опубликовал на своей странице в Instagram*(деятельность соцсети запрещена в РФ).

— Недавно я сделал пост с коротким видео с перевала Кату-Ярык на Алтае, которое стало очень оскорбительным для многих людей. Приношу свои извинения перед местными жителями Алтая, перед всеми любителями путешествий и природы, перед всеми духами Алтая. Такого эффекта я не закладывал и для меня это тоже оказалось сюрпризом. Мое чувство юмора оказалось очень неуместным. Поэтому видео удалено, выводы сделаны, такого точно больше не повторится, — рассказал в видео новосибирец.

