«Чувство юмора оказалась неуместным»: новосибирец, помочившийся со священного перевала на Алтае, извинился — видео

Житель Новосибирска Алексей Шум, который справил нужду со священного перевала на Алтае и вызвал гнев местных жителей, принес свои извинения. Кадры новосибирец опубликовал на своей странице в Instagram*(деятельность соцсети запрещена в РФ).
На кадрах, опубликованных в Сети, мужчина говорит, что осознал свою ошибку, сделал выводы и удалил видео.
— Недавно я сделал пост с коротким видео с перевала Кату-Ярык на Алтае, которое стало очень оскорбительным для многих людей. Приношу свои извинения перед местными жителями Алтая, перед всеми любителями путешествий и природы, перед всеми духами Алтая. Такого эффекта я не закладывал и для меня это тоже оказалось сюрпризом. Мое чувство юмора оказалось очень неуместным. Поэтому видео удалено, выводы сделаны, такого точно больше не повторится, — рассказал в видео новосибирец.
Он отметил, что из-за опубликованных кадров поставил под удар своих друзей и близких. В финале видео молодой человек призвал пользователей учиться на его ошибках и не совершать своих.
В полиции Республики Алтай ранее сообщили, что в действиях новосибирца усматриваются признаки «Мелкого хулиганства» (ст. 20.1 КоАП). Ему грозит штраф до 1 тысячи рублей или же административный арест на срок до 15 суток.
Кату-Ярык — перевал в Алтайских горах, на территории Улаганского района Республики Алтай. Это крутой спуск в долину реки Чулышман с крутизной склона около 70%. Кату-Ярык считается священным местом для коренных алтайцев.
Поступок путешественника из Новосибирска вызвал гнев местных жителей. Мужчина опубликовал видео в социальных сетях, как он мочится с перевала Кату-Ярык под одобрительное хихиканье подружек.
Недавно в Сокуре Мошковского района Новосибирской области подростки работали на кладбище и устроили фотосессию на фоне памятников.
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