«Он просто хочет домой». Отцу 10 детей отказывают в отпуске из зоны СВО, теперь он пытается разорвать контракт

Алексей дома и на службе Источник: из личного архива героини публикации











Москвичка Елена К. с супругом воспитывают 10 детей, из которых четверо — инвалиды. Полтора года назад отец семейства Алексей заключил контракт с Минобороны, с тех пор он служит на СВО, чтобы прокормить свою большую семью. Елена заботится о детях, не жалуется на трудности и долгими месяцами ждет мужа в отпуск, который ему все отказываются давать.

Многодетная мама обратилась в редакцию MSK1.RU, чтобы рассказать о своей проблеме: Алексей уже давно не видел детей и, отчаявшись получить отпуск, хочет досрочно разорвать контракт, но и в этом ему пока что отказывают. Подробности — в материале наших коллег.

10 дней из 76

— Полтора года он уже там, — вздыхает Елена. — В прошлом декабре еле-еле его отпустили на 10 дней. До этого он год семью не видел. Сейчас снова не видит, полгода уже. 10 дней за год... Это ведь малая часть того времени, которая положена отцу четверых детей-инвалидов.

По закону у всех военнослужащих есть право на 30-дневный отпуск. Дополнительные дни добавляются льготным категориям граждан, среди них — родители детей-инвалидов. На каждого ребенка полагается плюс 4 дня отпуска. Кроме того, президент России в 2023 году подписал указ, что один из родителей детей-инвалидов может взять дополнительно до 24 дней отпуска за год.

Если суммировать срок основного отпуска и дополнительные дни, то получится, что Алексей в год может проводить дома не меньше 56 дней. Елена рассчитывала, что в отпуск ее муж сможет уезжать раз в пару месяцев, чтобы дети почаще видели отца. Но за прошлый год Алексей смог получить только 10 дней отпуска, и то с трудом. В сумме за полтора года у него накопилось уже 76 непотраченных дней.

— Сейчас ему начальство говорит, что об отпуске пока можно и не мечтать, — сокрушается Елена. — Как же так? Человек работает, а его лишают положенного по закону отдыха. Никто деньгами тоже не предлагает компенсировать эти дни. В отпуск уходят все, кто работает: офисные сотрудники, бригадиры на стройке, начальники на заводе. Леша же тоже работает, каждый день, как и мы. У него более сложная и опасная работа. Почему он не получает отпуск?

Человек с десятью детьми, четверо из которых — инвалиды, работает без отдыха в крайне тяжелых условиях. Елена, жена военнослужащего

По словам Елены, Алексею всё тяжелее нести службу, он очень скучает по семье и хочет домой.



Елена с детьми Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Досрочное увольнение

— Он попросил меня написать заявление от его лица, что он решил досрочно прервать свою службу, — продолжает Елена. — Заявление я написала 4 апреля. Получила ответ от Минобороны только спустя полтора месяца. Мне написали, что контракты продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации, а решение об их расторжении принимается аттестационной комиссией. Для этого мужу нужно обратиться к начальству. Но ему там не идут навстречу даже с отпуском, разве согласятся на увольнение?

Ответ Минобороны на заявление о расторжении контракта Источник: из личного архива героини публикации











— Это письмо стандартной формы, такое получают все, кто сейчас пытается уволиться. Но разве не нужен здесь индивидуальный подход? Когда у военнослужащего дети-инвалиды, которым нужна забота отца, разве нельзя как-то упростить процедуру? Комиссия должна рассматривать, насколько его служба эффективна, насколько он нужен Вооруженным силам и возможно ли досрочное увольнение. Для этого, мол, нужны веские основания. Но разве недостаточно веские основания, что у человека 10 детей, 4 инвалида?

Елена с дочерью Источник: Валентина Половникова / MSK1.RU











Корреспондент MSK1.RU направила редакционный запрос в Министерство обороны РФ, где описала ситуацию, в которой оказался Алексей, и задала вопрос о возможности упрощенной процедуры расторжения контракта для него как для многодетного отца детей-инвалидов. На момент публикации статьи ответ ведомства не прислало, если мы его получим, дополним этот материал.

Увольняют ли многодетных досрочно?

Мы также решили узнать мнение юриста, может ли Алексей рассчитывать на досрочное увольнение. На этот вопрос MSK1.RU ответил Павел Малютин, член Военной коллегии адвокатов.

— С точки зрения закона сейчас действуют определенные ограничения в связи с введенным режимом частичной мобилизации, — отмечает эксперт. — Да, он всё еще действует, с окончанием призыва режим мобилизации не прекратился. И контракты будут продолжать действовать, пока он введен, несмотря на то, что в них прописаны конкретные сроки.

Сейчас для того, чтобы уволиться с военной службы, нужно достичь предельного возраста — это 65 лет, либо получить по состоянию здоровья категорию Д — не годен к военной службе. Это некоторые из общедоступных способов. Есть еще ряд оснований для увольнения, которые применяются по согласованию с командованием. Здесь список более полный: по собственному желанию, в связи с окончанием контракта, после получения категории годности В. Это как раз тот случай, когда увольнение возможно по решению аттестационной комиссии. И то комиссия дает лишь рекомендацию, которая потом направляется в вышестоящие кадровые органы, а уже там после всех согласований выносится решение об увольнении.

По словам юриста, шансы, что комиссия будет благосклонна к Алексею в связи с его семейной ситуацией, велики. Для удачного исхода он должен предоставить комиссии все документы, подтверждающие его многодетность, инвалидность детей и другие обстоятельства. Но могут Алексею и отказать в увольнении.