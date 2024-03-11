Капучино в застенках: расстрельные списки, камеры врагов народа и кафе — репортаж из подвалов НКВД, которые превратили в музей

Музей «Следственная тюрьма НКВД» расположен в самом центре, в старом здании напротив томской мэрии. Свою историю он ведет аж с 1989 года, но первые 30 лет своей жизни провел в границах единственного коридора в подвале, где каждая камера стала маленьким залом, посвященным отдельному эпизоду трагедии, произошедшей с народом СССР.

Я был здесь впервые в 2017 году, и музей тогда произвел гнетущее впечатление. И дело не только в самом содержании экспозиции, просто в самом музее почти не было посетителей. Возможно, так совпало, но общее впечатление было таковым, что случившееся 80 лет назад нужно только занимающимся музеем энтузиастам.