«Ей нужны деньги, дети ей не нужны». Многодетная мать собирается в суд из-за сыновей, пропавших в боях на Украине

По словам женщины, она общалась с сослуживцами Евгения, и те рассказали, как он погиб: наступил на растяжку, а потом по тому месту ударил «Солнцепек». И тело, скорее всего, никогда не найдут.

— Парень, сослуживец Жени, сказал: «Мы даже палец не могли взять оттуда, потому что ничего не осталось. Если «Солнцепек» работает, там оружие плавится, ничего не остается, — говорит мать.

С Ларисой связывались какие-то люди с Украины, которые утверждали, что Денис в плену и им надо заплатить, чтобы его поскорее отпустили. Присылали фотографии. Но поговорить с сыном не дали, фотографии оказались взяты из социальных сетей, и Лариса поняла, что это мошенники.