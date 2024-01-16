Девочки, расходимся: самый «горячий» принц Брунея женился на красавице-простолюдинке — смотрим фото «сказочной» пары

После смерти Елизаветы II султан Брунея Хассанал Болкиах занимает первое место в мире по продолжительности пребывания на престоле среди ныне здравствующих монархов и руководителей стрaн. Он коронован в октябре 1967 года. Также султан один из самых богатых членов королевской семьи в мире — его состояние оценивается почти в 28 миллиардов долларов, у него несколько самолетов, сотни «роллс-ройсов» и «Феррари», а также дворец на 1788 комнат.

Принц Матин — сын брунейского султана, он шестой в очереди на престол и 10-й ребенок правителя Брунея. 32-летнего принца в СМИ не раз называли самым «горячим» и завидным холостяком Азии и не зря.