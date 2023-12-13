Неприлично богато: смотрим на свадьбу за 5 миллиардов, в которой есть один неприятный секрет (зато какой)

Броквей и Лагрон поженились в замке в Шато Виллет, недалеко от Парижа, спроектированном теми же архитекторами, что и Версаль. За несколько недель до свадьбы Броквей позвала своих подруг на роскошный девичник в курортный отель, стоимость которого составляет 3000 долларов за ночь.



Сама свадьба состояла из множества мероприятий: частный обед в Chanel Haute Couture Suite, вечеринка под триумфальной аркой и ужин в оперном театре. Конечно, всё это стало известно, благодаря небольшой армии стилистов, визажистов, организаторов мероприятий и декораторов, организующих каждый этап.