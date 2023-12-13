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Неприлично богато: смотрим на свадьбу за 5 миллиардов, в которой есть один неприятный секрет (зато какой)

В Сети прогремела свадьба неизвестной американской пары — мы узнали, кто эти очень состоятельные влюбленные

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Надеемся, ваша свадьба была похожа на эту

Надеемся, ваша свадьба была похожа на эту

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Торжество прошло 18 ноября в Париже и длилось 5 дней — СМИ прозвали этот праздник «свадьбой века». Интересно, что жених и невеста оказались не самыми известными людьми. А точнее, вообще не известными. А еще интереснее, что жениху, как выяснилось, грозят долгие годы тюрьмы. Редакция Городских порталов решила посчитать чужие деньги и посмотреть на фото шикарного праздника.

Свадьба 27-летней Мадлен Броквей и 29-летнего Джейкоба Лагрона растянулась на пять дней. Для начала молодожены прилетели с семьей и близкими в Париж на частном самолете. Естественно, на протяжении всех дней празднования пару сопровождали личный водитель, команда парикмахеров и визажистов, следивших за внешним видом невесты, а также группа профессиональных фотографов, которые снимали каждый шаг.

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Но что мы рассказываем, лучше один раз увидеть

Видео: sav4president / TikTok

Броквей и Лагрон поженились в замке в Шато Виллет, недалеко от Парижа, спроектированном теми же архитекторами, что и Версаль. За несколько недель до свадьбы Броквей позвала своих подруг на роскошный девичник в курортный отель, стоимость которого составляет 3000 долларов за ночь.

Сама свадьба состояла из множества мероприятий: частный обед в Chanel Haute Couture Suite, вечеринка под триумфальной аркой и ужин в оперном театре. Конечно, всё это стало известно, благодаря небольшой армии стилистов, визажистов, организаторов мероприятий и декораторов, организующих каждый этап.

Гости поднимаются в зал, только арки из шариков не наблюдаем

Гости поднимаются в зал, только арки из шариков не наблюдаем

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Невеста была в наряде от Dior, пара произносила свои клятвы на плавучей платформе посреди фонтана в садах замка Виллет.

В одной из служб по планированию свадеб рассказали, что они потратили три месяца на строительство «деревни» на территории замка, и с гордостью окрестили это сотрудничество «свадьбой века». Вместо обычного живого свадебного оркестра пара наняла Maroon 5 (включая фронтмена Адама Левина), который спел «She Will Be Loved» для их первого танца.

Зарубежные СМИ сообщают, что торжество обошлось молодоженам примерно в <nobr class="_">59 миллионов</nobr> долларов

Зарубежные СМИ сообщают, что торжество обошлось молодоженам примерно в 59 миллионов долларов

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Мы с вами как будто тоже приглашены на ужин

Мы с вами как будто тоже приглашены на ужин

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А вот и звёзды праздника — жених и невеста

А вот и звёзды праздника — жених и невеста

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На «свадьбе века» пели Maroon 5

На «свадьбе века» пели Maroon 5

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Кто эти состоятельные, но никому не известные люди?

До шумихи в СМИ невеста активно делилась фотографиями и видео в социальных сетях — сейчас все ее аккаунты удалены

До шумихи в СМИ невеста активно делилась фотографиями и видео в социальных сетях — сейчас все ее аккаунты удалены

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Итак, Мадлен Броквей и Джейкоб Лагрон — обычная пара из Техаса с небольшой оговоркой: по крайней мере один из них абсурдно богат. По данным Daily Mail, семья Броквей управляет несколькими дилерскими центрами Mercedes-Benz во Флориде, два из которых были проданы ранее в этом году за 150 миллионов долларов. Сообщается, что на странице Броквей в LinkedIn она описывает себя как индивидуальный предприниматель. Онлайн-резюме Лагрона также загадочно — его последней работой в списке была должность ассистента продюсера у кантри-певца Джейсона Алдина в 2018 году. Как сообщается, пара начала встречаться в марте 2020 года.

Жениха под суд

Еще больше СМИ заинтересовали молодожены, когда 30 ноября жених предстал перед судом — ему грозит пожизненное заключение за нападение при отягчающих обстоятельствах.

Инцидент произошел в марте, когда, согласно пресс-релизу местной полиции, трое офицеров были отправлены в Вестворт-Виллидж, небольшой пригород Форт-Уэрта, после того, как получили многочисленные звонки о том, что в чьем-то доме произошел выстрел из пистолета. По их словам, когда они туда добрались, Лагрон открыл по ним огонь. В пресс-релизе не упоминается о травмах, но жениха арестовали той же ночью и отпустили под залог в 20 тысяч долларов. В августе Лагрону было предъявлено обвинение в нападении на государственного служащего при отягчающих обстоятельствах, что является уголовным преступлением первой степени в США. Его потенциальное наказание варьируется от пяти лет до пожизненного заключения, и, как сообщается, ему предложили сделку о признании вины за срок 25 лет.

Как сообщают зарубежные СМИ, слушания, на которых жених присутствовал в ноябре, не повлекли за собой каких-либо серьезных изменений по его делу.

Почти ровно год назад — 12 декабря 2022 года — 10-ю годовщину брака роскошно отпраздновали Джиган и Оксана Самойлова — этот банкет тогда окрестили свадьбой года. Конечно, американская пара обскакала наших звезд — но всё же было роскошно.

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