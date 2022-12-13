Роскошь ослепляет: свадьбу Джигана называют самым шикарным торжеством 2022 года — как женилась самая скандальная пара России

12 декабря 2012 года Джиган и Оксана Самойлова скромно расписались в одном из столичных загсов. Денег на пышную церемонию у пары тогда не было, поэтому они просто собрали родных на ужин, но договорились — однажды, когда они будут купаться в роскоши, устроят такую церемонию, что им позавидует вся страна. Спустя 10 лет они отпраздновали
Трансляцию церемонии во «ВКонтакте» суммарно посмотрело 6 миллионов человек.
Платье невесты стоило около полумиллиона рублей. Кольца вынес маленький сын пары Давид, а дочери рассыпали лепестки роз. Дети попросили родителей поклясться любить друг друга всю жизнь, а потом объявили их мужем и женой.
На роскошное торжество пришли Тимати, Егор Крид, Анна Седокова, Лена Перминова, Юлия Самойлова, Яна Рудковская и другие звезды.
— Джига всегда может на меня рассчитывать, я всегда рядом, брат. Ксюх, тебе надо отдать максимально должное. Что бы ни случалось, ваш союз становился все крепче и крепче. Это большой пример для всех нас. Отдельные аплодисменты жене, — сказал он.
Разлетелся по сети и момент, когда невеста кидала букет. Его поймала Клава Кока, правда, заверила ведущего, что пока ее сердце свободно.
Красивым завершающим аккордом стал невероятных размеров свадебный торт. Он был не просто высокий — на каждом из них показаны различные этапы в паре: сначала появление старшей дочки, затем средней, младшей и сына соответственно.
Скандал забыт?
В феврале 2020 года на свет появился долгожданный сын Джигана и Оксаны Самойловой. Рэпер так увлекся празднованием очередного отцовства, что ушел в пьяный загул, а потом и... вовсе попал в реабилитационный центр. Об этом широкая публика узнавала из прямых эфиров артиста, куда он выходил в, мягко говоря, неадекватном состоянии.
После всего этого Самойлова призналась публике, что намерена разводиться с избранником.
— Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось, что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться всё, что строилось 10 лет. Не знаю, что еще можно сказать... Снимать беззаботные сторис я просто не могу. Грузить вас своими печалями не хочу. Делать вид, что ничего не случилось, я не собираюсь, но и рассказывать всё в соцсетях не буду. Также как и ходить на всякие передачи. Ситуация усложняется тем, что мы всё еще не можем вылететь домой. Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем, — делилась в тот нелегкий период брюнетка.
Несмотря ни на что, Самойлова всё же простила супруга и вытащила его из тяжелых зависимостей. Сейчас Джиган снова считается примерным семьянином, а Оксана продолжает уверять общественность в идеальности своих отношений.
— Ребят, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем! Я честно всё рассказала и честно сказала, что понятия не имею, правильно поступила или нет. Вы со своими делайте что хотите. Я никого ни к чему не призываю и не говорю: «Делай как я!» Не делайте как я! Думайте своей головой и чувствуйте своим сердцем! — сетовала тогда
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