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Роскошь ослепляет: свадьбу Джигана называют самым шикарным торжеством 2022 года — как женилась самая скандальная пара России

Пару лет назад Джиган и Оксана Самойлова была на грани разрыва, но вчера они снова поклялись друг другу в вечной любви

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У пары уже четверо детей

У пары уже четверо детей

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12 декабря 2012 года Джиган и Оксана Самойлова скромно расписались в одном из столичных загсов. Денег на пышную церемонию у пары тогда не было, поэтому они просто собрали родных на ужин, но договорились — однажды, когда они будут купаться в роскоши, устроят такую церемонию, что им позавидует вся страна. Спустя 10 лет они отпраздновали 10-ю годовщину брака роскошно — этот банкет сразу окрестили свадьбой года. Наши коллеги из «СтарХита» посмотрели фото и видео с грандиозного торжества.

Трансляцию церемонии во «ВКонтакте» суммарно посмотрело 6 миллионов человек.

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Невеста в шикарном белом платье весом 13 килограммов и фатой весом 15 килограммов

Видео: фрагменты из трансляции во «ВКонтакте»

Платье невесты стоило около полумиллиона рублей. Кольца вынес маленький сын пары Давид, а дочери рассыпали лепестки роз. Дети попросили родителей поклясться любить друг друга всю жизнь, а потом объявили их мужем и женой.

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Свадьба с уже рожденными детьми — это вдвойне весело

Видео: фрагменты из трансляции во «ВКонтакте»

На роскошное торжество пришли Тимати, Егор Крид, Анна Седокова, Лена Перминова, Юлия Самойлова, Яна Рудковская и другие звезды.

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Тимати не стал говорить скучный и официальный тост, а поделился своими воспоминаниями о паре (Джиган с Тимуром давно дружат)

Видео: фрагменты из трансляции во «ВКонтакте»

— Джига всегда может на меня рассчитывать, я всегда рядом, брат. Ксюх, тебе надо отдать максимально должное. Что бы ни случалось, ваш союз становился все крепче и крепче. Это большой пример для всех нас. Отдельные аплодисменты жене, — сказал он.

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Как вам торжество?

Видео: фрагменты из трансляции во «ВКонтакте»

Разлетелся по сети и момент, когда невеста кидала букет. Его поймала Клава Кока, правда, заверила ведущего, что пока ее сердце свободно.

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Анна Седокова зажигала на свадьбе в розовом платье из латекса

Видео: фрагменты из трансляции во «ВКонтакте»

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Без выступления звездных гостей тоже не обошлось

Видео: фрагменты из трансляции во «ВКонтакте»

Красивым завершающим аккордом стал невероятных размеров свадебный торт. Он был не просто высокий — на каждом из них показаны различные этапы в паре: сначала появление старшей дочки, затем средней, младшей и сына соответственно.

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При транспортировке возникли проблемы, но гости оперативно подключились и спасли кондитерское произведение искусства

Видео: фрагменты из трансляции во «ВКонтакте»

Нам одним интересно, кому достались сладкие фигурки многодетной семьи?

Нам одним интересно, кому достались сладкие фигурки многодетной семьи?

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Скандал забыт?

В феврале 2020 года на свет появился долгожданный сын Джигана и Оксаны Самойловой. Рэпер так увлекся празднованием очередного отцовства, что ушел в пьяный загул, а потом и... вовсе попал в реабилитационный центр. Об этом широкая публика узнавала из прямых эфиров артиста, куда он выходил в, мягко говоря, неадекватном состоянии.

После всего этого Самойлова призналась публике, что намерена разводиться с избранником.

— Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось, что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться всё, что строилось 10 лет. Не знаю, что еще можно сказать... Снимать беззаботные сторис я просто не могу. Грузить вас своими печалями не хочу. Делать вид, что ничего не случилось, я не собираюсь, но и рассказывать всё в соцсетях не буду. Также как и ходить на всякие передачи. Ситуация усложняется тем, что мы всё еще не можем вылететь домой. Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем, — делилась в тот нелегкий период брюнетка.

Несмотря ни на что, Самойлова всё же простила супруга и вытащила его из тяжелых зависимостей. Сейчас Джиган снова считается примерным семьянином, а Оксана продолжает уверять общественность в идеальности своих отношений.

— Ребят, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем! Я честно всё рассказала и честно сказала, что понятия не имею, правильно поступила или нет. Вы со своими делайте что хотите. Я никого ни к чему не призываю и не говорю: «Делай как я!» Не делайте как я! Думайте своей головой и чувствуйте своим сердцем! — сетовала тогда 33-летняя многодетная мама.

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