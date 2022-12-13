Роскошь ослепляет: свадьбу Джигана называют самым шикарным торжеством 2022 года — как женилась самая скандальная пара России

— Ребят, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем! Я честно всё рассказала и честно сказала, что понятия не имею, правильно поступила или нет. Вы со своими делайте что хотите. Я никого ни к чему не призываю и не говорю: «Делай как я!» Не делайте как я! Думайте своей головой и чувствуйте своим сердцем! — сетовала тогда 33-летняя многодетная мама.