Дочь султана Брунея вышла замуж за двоюродного брата — смотрим фото легендарной королевской свадьбы

Первая королевская свадьба в 2023 году привлекла внимание СМИ по всему миру. Дело в том, что принцесса Азема Ниматул Болкиах, дочь султана Брунея Хассанала Болкиаха, вышла замуж за своего двоюродного брата, принца Бахара ибни Джефри.

Празднование длилось целую неделю и включало в себя ряд церемоний. Среди них был и традиционный обряд припудривания — получение благословения от семей. Само торжество состоялось в официальной резиденции султана под названием Истана Нурул Иман.