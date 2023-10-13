Поклялась вечно любить себя: 42-летняя невеста отчаялась выйти замуж и сыграла свадьбу без жениха — фото необычного торжества

Единственные долгосрочные отношения Сары начались, когда ей было 28 лет, и продлились четыре года. После она провела десять лет в поисках того самого. Свои попытки знакомств в интернете женщина назвала «ужасными».

— Я из того поколения женщин, которые всегда думали, что выйдут замуж. Когда я была маленькой, я наряжалась в сетчатую занавеску, пластиковую тиару и туфли и притворялась невестой. К 15 годам я была убеждена, что у меня будут мальчики-близнецы и девочки-тройняшки, а также большой дом с белым забором, — рассказала соло-невеста в интервью изданию The Sun.