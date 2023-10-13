Поклялась вечно любить себя: 42-летняя невеста отчаялась выйти замуж и сыграла свадьбу без жениха — фото необычного торжества

Как многие маленькие девочки, Сара Уилкинсон из США мечтала о сказочной свадьбе, где рядом с ней был бы мужчина ее мечты. Примеряла фату из занавески и рассаживала воображаемых гостей. Но когда она поняла, что время идет, а избранника всё нет, — Сара решила выйти замуж... сама за себя. Редакция «Городских порталов» посмотрела фотографии с необычной свадьбы.
Единственные долгосрочные отношения Сары начались, когда ей было 28 лет, и продлились четыре года. После она провела десять лет в поисках того самого. Свои попытки знакомств в интернете женщина назвала «ужасными».
— Я из того поколения женщин, которые всегда думали, что выйдут замуж. Когда я была маленькой, я наряжалась в сетчатую занавеску, пластиковую тиару и туфли и притворялась невестой. К 15 годам я была убеждена, что у меня будут мальчики-близнецы и девочки-тройняшки, а также большой дом с белым забором, — рассказала соло-невеста в интервью изданию The Sun.
У алтаря Сара пообещала любить, беречь и подчиняться себе. На ее свадебных приглашениях была надпись «жених не включен», а праздничный торт украшала невеста, целующая лягушку. Из традиционного на этой свадьбе было платье и обручальное кольцо с бриллиантом, которое, конечно же, невеста подарила сама себе. Торжество независимости с Сарой разделили 80 гостей праздника.
— Это было так чудесно, и я совсем не скучала без мужчины рядом, — заключает Уилкинсон.
Сара говорит, что не исключает, что когда-нибудь найдет жениха, но, учитывая тенденцию, охватившую Америку, решила сыграть необычную свадьбу в знак любви к себе и независимости.
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А вот Кейли Стид планировала классическое торжество. Но всё пошло не по плану из-за того, что из-под венца сбежал жених.
Британка потратила почти все сбережения на свадьбу своей мечты, которая должна была состояться 15 сентября прошлого года. Когда родители парня сообщили ей, что жених сбежал, она приняла решение не отменять банкет. Кейли закатила свадьбу, которую давно планировала, и потратила на празднование 12 тысяч фунтов стерлингов (примерно 850 тысяч рублей). Семья невесты поддержала девушку, друзья тоже не остались в стороне — был торжественный выход невесты в белом платье, танцы, еда и даже фотосессия — и всё для одной королевы бала.
— Было так много особенных моментов, как мое появление на свадьбе, прогулка с бенгальскими огнями, первый танец и разрезание свадебного торта: я была счастлива в этот день, — поделилась позже необычная невеста с журналистами.
Интересно, что до свадьбы жених и невеста 4 года жили вместе, по словам Кейли, она не замечала никаких предпосылок к расставанию. Пара даже отгуляла девичник и мальчишник. А за сутки до свадьбы, как полагается, разъехалась по разным домам. И вот за час до церемонии раздался звонок — отец парня сообщил, что его сын находится в четырех часах езды от города, а значит, никак не успевает быть на церемонии.
— Когда моя сестра и мой лучший друг объясняли гостям, что произошло, все плакали, потому что с нетерпением ждали этого дня, — вспоминает несостоявшаяся невеста.
Кейли и сама не смогла сдержать слез, когда узнала об этом. Но потом собралась, подправила макияж и вовсю блистала перед гостями.
— В шутку видеооператор сказал: «А вы что, девчата, не продолжаете? Вы потратили все эти деньги, вам их не вернуть, все ваши гости на месте, почему бы вам просто не пойти». — Первому идея продолжить праздник без жениха пришла видеооператору.
Возраст вступающих в брак в России с каждым годом неумолимо растет. Молодые люди часто не хотят жениться, если их не вынуждают на это внешние обстоятельства (такие как беременность или мобилизация, например). Недавно мы записали откровения жениха, который ушел от невесты в день свадьбы. Мужчина честно рассказал, как в последний момент передумал жениться на девушке, которую посоветовали ему родители.