Где мы были 10 лет: как изменился город, наш уровень жизни и сами новосибирцы с 2013 года

Ничего уголовного встретить не пришлось, хотя были районы, где местные смотрели недружелюбно. Но, видимо, решали для себя, что если чувак сюда приехал, то кого-то здесь знает. Как-то раз случилось идти следом за двумя опасно выглядевшими мужиками, которые на чистом русском языке обсуждали свои мутные дела. А в другой раз, забредя на узкую улочку в самом центре, обнаружил десятка два мусульман, совершавших на ней намаз. А в хорошей булочной (тоже где-то в глубине), оказался в очереди, где пять человек передо мной здоровались с булочником на каком-то непонятном мне — явно не французском или английском — языке. В целом, это был крайне интересный опыт в котором смешались замок Иф (там сидел герой «Графа Монтекристо», это одна из основных местных достопримечательностей), проблемы миграции, неизменные торговцы свежей рыбой в Старом порту, вьетнамские забегаловки с дешевым супом и бездомные, ночующие в засаленных спальных мешках прямо на камнях у моря. Хорошая прививка от идеализации чего бы то ни было. Везде свои проблемы.