Где мы были 10 лет: как изменился город, наш уровень жизни и сами новосибирцы с 2013 года

Новый год — это всегда повод обернуться назад, осмыслить пройденный путь, подсчитать утраты и приобретения. Без этого мы обречены повторять старые ошибки и пропускать новые возможности. Обозреватель НГС решил окинуть взглядом не один год, а целое ушедшее десятилетие. Публикуем его рассказ, основанный не только на данных статистики, но и на личных воспоминаниях.
2013-й по многим внешним признакам выглядит сейчас периодом максимально благоприятным. Нефть не опускалась весь год ниже 100 долларов за баррель сорта Брент — для сравнения: в проклятые 90-е она редко поднималась выше 20. Российские компании начали международную экспансию: «Яндекс» вышел на турецкий рынок, а у Сбербанка появились дочерние банки в той же Турции и Чехии. В социальных сетях тогда можно было нередко встретить фотографии рекламы Сбера в Праге, со смехотворными по российским меркам ставками ипотечных кредитов в кронах и возмущенными комментариями, почему дескать этим европейцам такие условия, где же справедливость.
Средняя зарплата в России в этом году вплотную приблизилась к 30 тысячам рублей — и в целом этот показатель выглядел вполне реальным. Кассиру в супермаркете предлагали 20–25 тысяч, толковый офисный сотрудник с опытом «стоил» уже в районе 50 тысяч, а управленцу уровня начальника отдела бессмысленно было предлагать меньше 80 тысяч рублей.
По нынешним меркам это, конечно, немного — средняя зарплата в России в ноябре достигла 70 тысяч. Но, во-первых, для многих сегодня эти среднестатистические 70 тысяч выглядят недостижимым потолком. А самое главное, 70 тысяч рублей в 2013 году были эквивалентны 1750 евро. Перевести эту сумму в рубли сейчас очень просто — достаточно умножить на 100.
Довольно высокие, а главное — стабильно растущие доходы населения делали Россию привлекательным рынком для самых разных товаров и услуг. В больших супермаркетах в изобилии можно было встретить итальянские и французские сыры, рестораны зазывали на стейки из американской говядины. На новое российское вино, сделанное уже в соответствии с мировыми стандартами, ценители смотрели с недоумением. Зачем, дескать, нам какая-то Тамань, если есть Бордо, Тоскана или, на худой конец, честное чилийское? Желающего же делать в России сыр сложнее Костромского и вовсе сочли бы ненормальным. Камамбер и в самой Франции-то стоил в районе 60 рублей за упаковку, а доезжая до Новосибирска, дорожал от силы на 20–30 рублей.
Сегодня привезённый в чемодане итальянский Parmegiano Regiano взволнует разве что настоящих гурманов. За 10 лет в России научились делать сыры очень приличного качества. Стоят они, правда, существенно дороже, чем аналогичный продукт в местах традиционного производства, но только из сибирского сыра можно собрать настоящий фестиваль с разными номинациями и призами.
Российское вино пока делит рынок с импортным, но у знатоков бутылка за 5 тысяч рублей за продукцию какого-нибудь Павла Швеца уже не вызывает удивления. А из российского сидра, десять лет назад отсутствующего просто как класс, сегодня можно собрать полноценный фестиваль — в дополнение к сырному. И уж совсем сложно было предположить в 2013 году, что через десять лет в Новосибирске обычным делом станут аквариумы с живыми устрицами, где их можно будет выбрать из пяти-шести (а то и больше) видов.
В 2013 году растущий средний класс активно осваивал международный туризм. И не удивительно: билет в оба конца по популярным европейским направлениям, если озаботиться этим заранее, можно было купить дешевле, чем за 20 тысяч рублей. Номер в недорогом отеле в историческом центре Парижа или Рима можно было найти за 2500 рублей в сутки — даже в Новосибирске цены в четырех звездах были повыше. А уж для поездки в Таиланд 20 тысяч хватило бы по минимуму на всю путёвку — билеты и отель с трансфером.
Из Новосибирска можно было улететь прямыми регулярными рейсами в Дюссельдорф, Киев, Барселону, Салоники, Римини, и ещё в добрый десяток городов по всему миру. Но настоящим мостом в Европу стал Стамбул, куда открыла перелёты Turkish Airlines. Хитрые турки предлагали самые дешевые билеты с таким расчётом, чтобы путешественники провел в Стамбуле хотя бы 20 часов. Экономия, конечно, выходила, сомнительная, нужно было брать отель, что-то есть. Но многие тогда впервые посетили этот древний город.
Именно в 2013-м я сам впервые слетал в Европу совершенно самостоятельно — то есть не в пресс-тур или поработать добровольцем, ухаживая за памятниками архитектуры. Три дня в Париже, почти неделя в Марселе и его окрестностях. Выбор был, наверное, довольно странный. Первое, что я обнаружил в Google, когда полез искать актуальную информацию о городе, — это сообщение о стрельбе из «калашникова» в кафе. Обычная, по местным меркам, разборка между бандами. Просторная квартира в самом центре (угол улицы Канебрьере и бульвара Бельзанс) на последнем этаже с видом на Старый порт стоила что-то в районе 1800 рублей сутки.
Ничего уголовного встретить не пришлось, хотя были районы, где местные смотрели недружелюбно. Но, видимо, решали для себя, что если чувак сюда приехал, то кого-то здесь знает. Как-то раз случилось идти следом за двумя опасно выглядевшими мужиками, которые на чистом русском языке обсуждали свои мутные дела. А в другой раз, забредя на узкую улочку в самом центре, обнаружил десятка два мусульман, совершавших на ней намаз. А в хорошей булочной (тоже где-то в глубине), оказался в очереди, где пять человек передо мной здоровались с булочником на каком-то непонятном мне — явно не французском или английском — языке. В целом, это был крайне интересный опыт в котором смешались замок Иф (там сидел герой «Графа Монтекристо», это одна из основных местных достопримечательностей), проблемы миграции, неизменные торговцы свежей рыбой в Старом порту, вьетнамские забегаловки с дешевым супом и бездомные, ночующие в засаленных спальных мешках прямо на камнях у моря. Хорошая прививка от идеализации чего бы то ни было. Везде свои проблемы.
Доступность международного туризма имела, конечно, свои минусы. Уже позже, после какого-то количества поездок, я в какой-то момент осознал, что знаю Париж уже, пожалуй, лучше, чем Москву. Идея же поехать в отпуск куда-нибудь в Казань или Екатеринбург до какого-то момента казалась и вовсе странной. Дескать, ну по работе понятно, а на свои деньги зачем?
Из сибирских туристических направлений «качал» тогда уже Шерегеш, но 10 лет назад там было куда меньше и отелей, и даже подъемников. А на горе Манжерок, где сейчас появился пятизвездочный отель с возможностью подняться на самый верх в легкой одежде с бутылкой шампанского вина (там есть и такая услуга), в 2013 году вся инфраструктура ограничивалась двумя вагончиками и подъемником с парными сидениями, на которые нужно было ещё успеть запрыгнуть. Те, кто мог себе в те времена позволить пятизвездочный отель на горнолыжном курорте, ездили кататься в Альпы.
В этом году будучи в Москве, заехал в расположенный в двух часах езды древний городок Коломна, обнаружив там полный набор привычных туристических аттракционов: местная еда, пешеходная зона со старыми зданиями, с выдумкой организованные интерактивные музеи. А о Горном Алтае сегодня можно уже делать целые подборки стоящих заведений с хорошей кухней, не говоря уже о десятках интересных отелей и современных комплексов. Десять лет назад путешественника ждали здесь преимущественно старые советские базы. Люди ехали сюда преимущественно за дикой природой и были готовы на бытовые неудобства.
Главным городским проектом 2013 года в Новосибирске было строительство третьего моста через Обь. Десять лет назад он находился примерно в том же состоянии, что нынешний пока безымянный четвёртый. То есть перейти реку пешком по нему было уже можно, но до завершения строительства оставалось еще десять месяцев. Сколько остаётся до завершения строительства Центрального моста, точно сейчас не может сказать никто. Но хочется верить, что через десять лет гигантская буква «Н» его пилона станет для горожан такой же привычной, как изящная красная дуга Бугринского.
Если с очередным мостом вышла заминка, то вот строительство новых жилых комплексов идёт в Новосибирске какими-то даже пугающими темпами. За десять лет в городе появились целые густонаселённые жилые массивы, построенные в чистом поле или на месте частного сектора. Человек, который не был в городе всё это время, наверняка не узнает ни район метро «Октябрьская», ни левобережье от берега реки до выросших со стороны Немировича-Данченко высоток.
В 2013 году прошло несколько запоминающихся событий, которые сегодня представить себе уже трудно. Это и многотысячная Монстрация на Красном проспекте с лозунгом «Вперёд в тёмное прошлое». И десятки диковинных ретро-автомобилей автопробега «Пекин-Париж». Даже масштабное автомобильное шоу, организованное на площади Ленина «Газпромнефтью», сейчас выглядит событием из прошлой жизни.
За эти десять лет случилось много такого, чего очень хотелось бы избежать. Но, как заметил один советский поэт, «времена не выбирают — в них живут и умирают». Нам достались именно эти, бывали и много хуже. Хотелось бы верить, что тому, кто захочет написать подобный текст в 2033 году, будет проще искать позитивные изменения.
Подобнее, о том, как изменились за десять лет цены и зарплаты читайте в отдельном материале, который вышел в феврале. За эти одиннадцать месяцев многое подорожало, но общая динамика будет очевидной и без этих изменений.