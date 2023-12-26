«Ивлееву теперь проверят на налоги и что-нибудь найдут». Продюсер, народный артист и звездный юрист — о голой вечеринке

По мнению Горжанкина, если бы в России была другая ситуация, возможно, на такие голые вечеринки смотрели бы сквозь пальцы и не обращали бы на это особого внимания.

— Во всей этой грязной истории замешаны достаточно крупные звезды, которые по большому счету должны где-то на фронте сейчас плясать, — добавил Горжанкин. — В свое время Даню Милохина и Моргенштерна** отправили куда подальше. Ясно дали понять, что этот водевиль с ЛГБТ*-уклоном и прочим нашей стране точно не нужен. А в данном случае участников голой вечеринки никуда не отправят, но различные блогеры и даже Филипп Киркоров подумают, стоит ли в следующий раз ввязываться в подобные истории, изменят свое поведение, поумерят свой пыл. А Ивлееву теперь уже точно проверят на налоги. Наверное, что-нибудь да найдут.