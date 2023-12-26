«Ивлееву теперь проверят на налоги и что-нибудь найдут». Продюсер, народный артист и звездный юрист — о голой вечеринке

В Москве прошла вечеринка блогера и телеведущей Насти Ивлеевой, которая наделала много шума. На нее она пригласила именитых звезд шоу-бизнеса, таких как: Ксения Собчак, Лолита, Джиган, Ольга Орлова, Глюкоза, Дима Билан, Филипп Киркоров и другие. И всё бы ничего, но есть одно но — звезды заявились туда в том, в чем практически их мама родила.
Корреспондент MSK1.RU пообщалась со звездным юристом, продюсером, режиссером и народным артистом России и узнала их мнение по этому поводу.
«Звезды на фронте должны плясать»
— Всё очень просто и понятно — у нас сейчас другие времена в стране, — заявил PR-технолог, продюсер, журналист и медиаменеджер Вадим Горжанкин. — Всё, что связано с моральными экспериментами — неважно, касается это ЛГБТ* или нет, — не поддерживается, потому что идет специальная военная операция. Это выглядит уродливо, когда одни воюют, гибнут и на кирпичиках пишут, чтобы после их смерти позаботились об их сестрах и братьях, и эти кирпичики становятся музейными экспонатами, а в это время какие-то вроде как наши соотечественники пляшут в голом виде. Наверняка еще под чем-то. Это вызывает явный диссонанс.
По мнению Горжанкина, если бы в России была другая ситуация, возможно, на такие голые вечеринки смотрели бы сквозь пальцы и не обращали бы на это особого внимания.
— Во всей этой грязной истории замешаны достаточно крупные звезды, которые по большому счету должны где-то на фронте сейчас плясать, — добавил Горжанкин. — В свое время Даню Милохина и Моргенштерна** отправили куда подальше. Ясно дали понять, что этот водевиль с ЛГБТ*-уклоном и прочим нашей стране точно не нужен. А в данном случае участников голой вечеринки никуда не отправят, но различные блогеры и даже Филипп Киркоров подумают, стоит ли в следующий раз ввязываться в подобные истории, изменят свое поведение, поумерят свой пыл. А Ивлееву теперь уже точно проверят на налоги. Наверное, что-нибудь да найдут.
«Звездам не хватает пиара»
Режиссер, народный артист России Андрей Житинкин считает, что эта вечеринка была придумана чисто для пиара.
— Здесь есть лукавство, потому что, если это закрытая вечеринка, тогда не надо было так пиариться и всё это показывать, — сказал Житинкин. — Сейчас на этом пиарятся уже просто все. События светские пропали, глянец свернулся. Поэтому представители шоу-бизнеса решили напоминать о себе уже любым способом, подогреть к себе интерес еще и потому, что идут корпоративы и можно поднять финансовые ставки, которые у них упали. Вот и весь секрет.
Житинкин считает самым лучшим пиаром то, когда звезды надевают что-то прозрачное и когда всё это потом фотографируют.
— Во все времена, даже исторические, самым главным способом на всех фестивалях привлечь к себе невероятное внимание было то, когда звезды появлялись с открытыми спинами, когда была «вырезана пятая точка», — считает режиссер. — Все всегда обсуждают самые откровенные наряды. Эротика на первом месте.
«Почему это должно кого-то волновать?»
А звездный юрист Андрей Марочкин сказал, что ничего криминального в голой вечеринке не видит.
— Я думаю, что еще немного все пошумят и на этом всё закончится, — поделился мнением он. — Ведь это была частная закрытая вечеринка. Было объявлено — чем меньше одежды, тем лучше. Люди и пришли полуголые. Почему это должно кого-то волновать? Так можно и нас дома за голый вид к ответственности привлечь. Это по большому счету не запрещено.
«Все напоминалки превращаются в деньги»
— Вряд ли участники голой вечеринки понесут какое-то серьезное наказание, — уточнил Марочкин. — Конечно, можно что-то из пальца высосать, придумать какие-то развратные действия. Но для этого на вечеринке должны были быть несовершеннолетние, но их там не было.
По мнению Марочкина, организаторы вечеринки абсолютно точно понимали, для чего они ее проводят — порекламировать себя, чтобы люди на них посмотрели и начались пересуды.
— Настя Ивлеева, ну кто она? Когда-то вела передачу «Орел и решка». Но про нее уже стали забывать, — добавил звездный юрист. — Естественно, для того, чтобы о себе напомнить, нужно было сделать что-нибудь яркое. Взяла и сделала! И пришел туда весь бомонд тоже выпендриться, чтобы о них поговорили. Ведь все эти напоминалки потом превращаются в деньги. Многим это всё очень не понравилось, потому что сразу стали проводить аналогию — вот, посмотрите, наши военные гибнут на Донбассе, а вы тут гуляете почти голые. Для того, чтобы это недовольство погасить, дали команду силовикам пойти в клуб и проверить, что там и как. Пошли, проверили, отчитались.
«Бомонд далек от военных действий»
Звездный юрист считает, что не стоит проводить параллели с СВО, потому что жизнь на гражданке идет своим чередом.
— Ну что же мы теперь должны только про эту операцию ходить и думать, — сказал он. — Тем более что весь бомонд вообще далек от военных действий. Если их собрать и отправить на фронт, толку от них точно не будет никакого. Бессмысленно даже их в армию призывать. Как они были бомондом, так и останутся. Запретить им жить, что ли, в сложившейся ситуации и надеть на них черные кафтаны? Ну не они же развязали это всё…
«Рэпера Vacio наказали правильно»
Что касается
— А такое наказание я считаю абсолютно правильным, — сказал Андрей Марочкин. — Находиться в общественном месте в таком виде, конечно, нельзя. Это перебор.
С чего всё началось?
Шум вокруг скандальной вечеринки блогерши Насти Ивлеевой всё никак не утихнет. О ней уже высказались многие общественники, в том числе депутат Госдумы Александр Хинштейн и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Также о своих впечатлениях о полуголой тусовке рассказали побывавшие на ней звезды отечественного шоу-бизнеса — Лолита, Джиган и Ксения Собчак.
23 декабря глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Минкульт с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста России. Его возмутил внешний вид артиста: тот пришел в полупрозрачном костюме-сеточке.
В итоге Настя Ивлеева объяснилась за голую вечеринку, а Филипп Киркоров стал оправдываться за участие в этой тусовке.
Ранее мы рассказывали, как силовики нагрянули в клуб, где проходила вторая часть полуголой вечеринки Ивлеевой. Также мы публиковали материал, в котором собрали самые смешные мемы о прошедшем мероприятии. Почитайте еще об аресте рэпера VACIO, который пришел на тусовку с носком на половом органе.
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