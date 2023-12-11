«Резко перестали нуждаться в своих самолетах». Авиаэксперты объяснили провал казанского завода, который не смог собрать даже один Ту-214

Выпуск казанских самолетов Ту-214 откладывается. Информацию об этом активно распространяют местные СМИ. Наши коллеги из 116.RU поговорили на эту тему с авиаэкспертами Максимом Пядушкиным и Владимиром Поповым.
Но для начала стоит освежить память и рассказать, почему вдруг казанские «тушки» снова стали нужны. Об острой необходимости собирать свои самолеты власти заговорили весной 2022 года. Санкции дали о себе знать, поэтому чиновники спешно стали искать решение проблемы.
Планы были грандиозные: сначала выпуск трех самолетов в 2023 году, потом — 7 самолетов в 2024 году и еще 10 — в 2025–2026 годы. По крайней мере, так заявлял премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. А далее пошли заказы: 11 «тушек» захотел «Аэрофлот», еще 12 — авиакомпания «Якутия», 4 самолета ждет и татарстанская «ЮВТ-Аэро».
Тема активно подогревалась. Летом этого года в Казань на авиазавод прибыл даже премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он, к слову, остался доволен увиденным.
По факту же 2023 год на исходе, а «тушек» всё нет. Завод не отчитался ни об одном собранном самолете.
Но можно ли было предвидеть такой исход? Об этом мы поговорили с авиаэкспертами Максимом Пядушкиным и генералом авиации Владимиром Поповым.
— Понятно, что это быстро не получилось бы. До этого лет 10 выпускали по один-два самолета в год, а сейчас резко поставили задачу нарастить производство.
Замена импортных деталей на отечественные в «тушках» — тоже вопрос интересный. Летом 2022 года замминистра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин заявил, что без иностранных деталей собрать самолет просто невозможно. Но год спустя, летом 2023 года, именно такую задачу поставил казанскому заводу Михаил Мишустин.
— Здесь виноват не только Казанский авиационный завод. Чтобы успеть всё сделать, заводу должны были поставить все компоненты самолета. Это целая цепочка поставщиков, и, чтобы всё заработало как надо, вся промышленность должна была ускориться, однако она этого не сделала, — отметил эксперт.
Параллельно в Иркутске также ведется сборка самолетов МС-21, которые, как отмечал Пядушкин, более перспективны и могут составить конкуренцию казанским «тушкам». Как минимум потому, что их серийное производство началось в 2011 году, в то время как самолеты серии
К слову, авиакомпании при заказе самолетов выставили определенные замечания к сборке: так, у «Аэрофлота» их было аж 99. Одним из требований авиакомпании как раз было то, чтобы новые самолеты проектировались без этого самого места для бортинженера. На что КАЗ изначально заявил — на это потребуется еще 2–3 года. Однако теперь, когда завод не успевает выполнить заказы вовремя, авиакомпании будут готовы принять хоть какие-нибудь судна, лишь бы они были. И даже не будут что-то «предъявлять». По крайней мере, так считает наш эксперт.
— Будут покупать всё, что есть, потому что потребность очень большая, — говорит Максим Пядушкин. — Одно можно сказать точно — собрать 20 самолетов до 2026 года будет технологически очень сложной задачей.
Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов говорит: в целом ничего страшного нет в том, что «тушки» не успели собрать в этом году. Такую ситуацию можно было предвидеть.
— Тут важно понимать — на перенос сроков влияет в первую очередь военно-политическая обстановка. Казанский авиастроительный завод, в том числе, работает на эту оборонку: очень много собирают
Также, по его мнению, на задержке производства сказывается и тот факт, что предыдущие 25 лет завод занимался выпуском преимущественно военных самолетов, в то время как авиакомпании массово пересели на «боинги» и «аэробусы». Все резко перестали нуждаться в самолетах российского производства, что повлияло на сокращение кадров, которые сейчас более чем необходимы.
— Сейчас все основные кадры переброшены на производство военных самолетов, в то время как в подразделении гражданской авиации их крайне не хватает. Даже если на это было выделено много средств. Но это не означает, что работать совсем уж некому — люди есть, просто их еще необходимо обучить, — считает наш собеседник.
При этом эксперт прогнозирует выход «тушек» в первые кварталы 2024 года — по его мнению, КАЗ отчитается о начале первых испытаний уже в июне-июле.
Про требования «Аэрофлота» переделать
— Тот же «Аэрофлот», предъявив кучу требований КАЗу, явно понимал, что на переделку конструкции самолета потребуется несколько лет. Но не всё бывает сразу, правильно? А если бы и авиакомпания, и сам завод пошли друг другу на уступки, то мы могли бы увидеть готовые самолеты намного быстрее.
Авиаэксперт отмечает: сейчас задержка идет в общей массе. Не хватает как ресурсов, так и рабочих кадров:
— Российская промышленность не была готова к таким темпам производства. Но даже несмотря на задержку, самолеты всё равно будут конкурентоспособны в ближайшие лет 10–15, потому что эта ниша в стране сейчас свободна.
И последней, основополагающей причиной переноса сроков эксперт называет отсутствие должного контроля со стороны правительства. Так же, как и Пядушкин, Попов считает, что необходимо было ускорить всю промышленность:
— «Маховик не раскрутился». Задач было много, а вседозволенность в экономике сказывается отрицательно. Отсутствие жесткого контроля от государства, в том числе за подрядными организациями, которые производят комплектующие, было необходимо с самого начала. Но «маховик раскрутится»! Просто к конечному результату необходимо добавить еще 2–3 года: появятся люди, появится опыт — и всё заработает.
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