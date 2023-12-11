«Резко перестали нуждаться в своих самолетах». Авиаэксперты объяснили провал казанского завода, который не смог собрать даже один Ту-214

Тема активно подогревалась. Летом этого года в Казань на авиазавод прибыл даже премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он, к слову, остался доволен увиденным.

По факту же 2023 год на исходе, а «тушек» всё нет. Завод не отчитался ни об одном собранном самолете.

Но можно ли было предвидеть такой исход? Об этом мы поговорили с авиаэкспертами Максимом Пядушкиным и генералом авиации Владимиром Поповым.

