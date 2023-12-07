В кабинете находилась сестра-близнец стрелявшей девочки. Подробности трагедии в брянской школе

Утром в четверг, 7 декабря, в брянской гимназии № 5 восьмиклассница устроила стрельбу. Она пронесла с собой оружие отца и открыла огонь по одноклассникам во время урока биологии. В результате пострадали пять человек, двое погибли — среди них и стрелявшая девочка, которая покончила с собой.