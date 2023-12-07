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Стрельба в брянской школе

В кабинете находилась сестра-близнец стрелявшей девочки. Подробности трагедии в брянской школе

Восьмиклассница спрятала ружье в тубус и пронесла в школу

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

Утром в четверг, 7 декабря, в брянской гимназии № 5 восьмиклассница устроила стрельбу. Она пронесла с собой оружие отца и открыла огонь по одноклассникам во время урока биологии. В результате пострадали пять человек, двое погибли — среди них и стрелявшая девочка, которая покончила с собой.

Что известно о трагедии к этому часу — подробности смотрите в коротком видео чуть выше.

По предварительным данным, 14-летняя школьница поднялась на 4-й этаж, вошла в кабинет и открыла огонь. Дети спрятались под партами, учителя пытались поговорить с ней, но безуспешно. В момент трагедии в кабинете биологии находилась сестра-близнец стрелявшей девочки, сейчас ее допрашивают следователи.

Восьмиклассница стреляла из охотничьего ружья «Бекас-3», принадлежавшего ее отцу. Она спрятала оружие в тубусе и так пронесла в школу. Как сообщает ТАСС, в брянской гимназии не работала рамка металлодетектора.

Родителей девочки задержали, в настоящее время допрашивают ее отца. Вчера у него был день рождения — 53-летие. Возможно, именно тогда девочка и украла ружье.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Все подробности происшествия мы рассказываем в онлайн-трансляции.

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