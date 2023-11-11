Дворы поросли травой: посмотрите на восемь заброшенных деревень России, в которых жизнь остановилась

Новый Бурец

Некоторые вымирающие деревни обращают на себя внимание громкими скандалами. Так произошло с селом Новый Бурец. Оно попало в новости после того, как местного вагнеровца, вернувшегося с СВО, задержали по подозрению в убийстве.



Корреспондент «Фонтанки» посетила Новый Бурец. По словам оставшихся местных жителей, в деревне ничего нет, кроме магазина и колхоза. Садик и школа уже давно закрыты.