freedom
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 4/10
usd 92.05
eur 98.32
СрочноВодитель поругался с пассажиром из-за телефона
Все новости
Все новости
Обзор

Дворы поросли травой: посмотрите на восемь заброшенных деревень России, в которых жизнь остановилась

Многие из них опустели, а некоторые близки к этому

267

Там, где раньше кипела жизнь, теперь лишь пустые глазницы окон

Поделиться

Пока все покоряют Москву и Санкт-Петербург, регионы страны стремительно пустеют. По всей России медленно вымирают целые деревни, а поселки становятся призраками. Улицы, на которых когда-то своим чередом шла размеренная жизнь, поросли травой, а дома печально глядят на случайно забредших в деревню путников пустыми глазами выбитых окон. Чтобы вам не пришлось ехать куда-то далеко, мы сами побывали в таких селах и привезли оттуда множество историй (и фотографий, конечно).

Новый Бурец

Некоторые вымирающие деревни обращают на себя внимание громкими скандалами. Так произошло с селом Новый Бурец. Оно попало в новости после того, как местного вагнеровца, вернувшегося с СВО, задержали по подозрению в убийстве.

Корреспондент «Фонтанки» посетила Новый Бурец. По словам оставшихся местных жителей, в деревне ничего нет, кроме магазина и колхоза. Садик и школа уже давно закрыты.

Поделиться

Поделиться

Поделиться

В 2010 году в Новом Бурце насчитывали почти 350 жителей, сегодня их осталось около 150. Оставшиеся местные выживают сами по себе. Даже уколы делают друг другу сами — фельдшер умерла от ковида. Те немногие, с кем удалось поговорить, рассказывают жуткие истории из жизни села: одного мужчину намотало на трактор, другой — повесился, а местную 80-летнюю бабушку насиловали племянники, пока она глушила боль в самогоне.

Поделиться

Поделиться

По мнению главы Нового Бурца, в населенном пункте всё в порядке, а социальные проблемы — это проблемы внутренние, которые есть в каждом селе в округе.

Поделиться

Чистоозерье

Чистоозерье находится в Омской области. После страшного апрельского пожара в деревне целыми остались всего два дома. Один из них пустует, а во втором живет 81-летняя Надежда Архиповна.

Поделиться

Поделиться

Пенсионерка самостоятельно справляется со всем бытом, недавно даже сама поклеила новые обои. В огороде Надежда Архиповна высаживает огурцы и помидоры, косит траву газонокосилкой, следит за ульем.

Поделиться

Поделиться

К бабушке регулярно заезжает глава сельского поселения, иногда приезжает руководитель района. С бытом женщине иногда помогают сыновья, но Надежда Архиповна предпочитает справляться со всем сама.

Поделиться

Криванково

Единственный житель Криванково в Тюменской области, Павел, в 2006 году похоронил 11 человек. Оставшись один, 55-летний мужчина переехал в заброшенную деревню в 2006 году из Нижневартовска — когда-то в Криванково жила его семья. Сейчас у Павла остался только брат, но он живет в селе Вагай, лишь изредка навещая родственника.

Поделиться

Поделиться

В деревне Павлу приходится нелегко. Магазинов здесь не было никогда, и даже за водой приходится ездить в ближайший поселок. Но мужчина не хочет покидать Криванково — говорит, что ему нравятся местная тишина и покой. К тому же без него деревня окончательно умрет: некому будет косить траву у соседских домов и следить за порядком на кладбище.

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поселки Воркутинского кольца

Вымирают не только небольшие деревни. Иногда жизнь покидает поселки и целые города. Один из таких вымирающих городов — Воркута. После распада СССР жители начали массово покидать Воркуту из-за нехватки работы, и сейчас многие дома и целые улицы оказались полностью заброшены.

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Но если в Воркуте еще продолжается жизнь, то в поселках Воркутинского кольца она почти остановилась. Население крупнейших из них раньше насчитывало до 30 тысяч человек, сейчас, по разным подсчетам, в них проживают три–пять тысяч человек. Раньше они обслуживали угольные шахты, а с закрытием производств были обречены на медленное вымирание.

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Воркута началась с поселка Рудник — именно в нем построили первую железную дорогу республики. Теперь это полностью вымершее место, добраться до которого можно только по разваливающемуся подвесному мосту.

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Опустевшие деревни под Уфой

Если в деревне проживает меньше пяти человек, это не значит, что в деревне нет никакой жизни. В деревне Седовке в Башкирии, по данным переписи, живут всего два человека. Один из них, мужчина лет сорока, в одиночку занимается местной пасекой.

Поделиться

Поделиться

По словам местного жителя, владельцы домов иногда появляются в деревне, но обычно летом и на выходные. Постоянных жильцов деревни можно пересчитать по пальцам одной руки.

Поделиться

Поделиться

Рядом с Седовкой есть еще одна деревня — Ольховка. Раньше в деревне было предприятие, но после того, как его продали новые владельцы, работать стало негде. Сейчас всё население Ольховки, а это три человека, занимается рыбной ловлей.

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Казанка

Деревня Казанка совсем недавно попала в реестр исчезнувших деревень. Последний житель покинул населенный пункт в 2021 году, с тех пор деревня в Омской области остается в запустении.

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Пекарская

Деревня Пекарская находится в Благовещенском районе, в 20 километрах от поворота на город с трассы. Гостей деревня встречает заросшей дорогой и более-менее ухоженными домами с крышами из профнастила.

Поделиться

Поделиться

В деревне живет всего один человек. Пенсионерка Валентина в одиночку справляется с сельским бытом: выращивает овощи, ухаживает за местными кошками и собаками.

Поделиться

Поделиться

Иногда к женщине заезжают родственники и передают продукты. Временами в соседние дома наведываются собственники, но когда приходят холода, Валентина остается в Пекарской в одиночестве.

Поделиться

Девичьи Горки

Девичьи Горки могут служить символом всех вымерших деревень России. Этот населенный пункт пережил Наполеона и две мировые войны, но сегодня ушел в небытие. Последний житель умер в 2016 году, с тех пор деревня пришла в запустение.

Поделиться

Поделиться

Первое упоминание о Девичьих Горках датируется 1606 годом. Сегодня найти деревню не просто: нет ни указателей, ни намеков на то, что раньше здесь столетиями бурлила жизнь. Природа уже взяла свое — сорняки с травой закрыли тропинки и дороги.

Поделиться

Поделиться

По теме

ДеревняСелоРоссияРоссийская глубинкаВымираниеВымирание деревень
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter