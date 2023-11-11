Дворы поросли травой: посмотрите на восемь заброшенных деревень России, в которых жизнь остановилась

Пока все покоряют Москву и Санкт-Петербург, регионы страны стремительно пустеют. По всей России медленно вымирают целые деревни, а поселки становятся призраками. Улицы, на которых когда-то своим чередом шла размеренная жизнь, поросли травой, а дома печально глядят на случайно забредших в деревню путников пустыми глазами выбитых окон. Чтобы вам не пришлось ехать куда-то далеко, мы сами побывали в таких селах и привезли оттуда множество историй (и фотографий, конечно).
Новый Бурец
Некоторые вымирающие деревни обращают на себя внимание громкими скандалами. Так произошло с селом Новый Бурец. Оно попало в новости после того, как местного вагнеровца, вернувшегося с СВО, задержали по подозрению в убийстве.
Корреспондент «Фонтанки» посетила Новый Бурец. По словам оставшихся местных жителей, в деревне ничего нет, кроме магазина и колхоза. Садик и школа уже давно закрыты.
В 2010 году в Новом Бурце насчитывали почти 350 жителей, сегодня их осталось около 150. Оставшиеся местные выживают сами по себе. Даже уколы делают друг другу сами — фельдшер умерла от ковида. Те немногие, с кем удалось поговорить, рассказывают жуткие истории из жизни села: одного мужчину намотало на трактор, другой — повесился, а местную
По мнению главы Нового Бурца, в населенном пункте всё в порядке, а социальные проблемы — это проблемы внутренние, которые есть в каждом селе в округе.
Чистоозерье
Чистоозерье находится в Омской области. После страшного апрельского пожара в деревне целыми остались всего два дома. Один из них пустует, а во втором живет
Пенсионерка самостоятельно справляется со всем бытом, недавно даже сама поклеила новые обои. В огороде Надежда Архиповна высаживает огурцы и помидоры, косит траву газонокосилкой, следит за ульем.
К бабушке регулярно заезжает глава сельского поселения, иногда приезжает руководитель района. С бытом женщине иногда помогают сыновья, но Надежда Архиповна предпочитает справляться со всем сама.
Криванково
Единственный житель Криванково в Тюменской области, Павел, в 2006 году похоронил 11 человек. Оставшись один,
В деревне Павлу приходится нелегко. Магазинов здесь не было никогда, и даже за водой приходится ездить в ближайший поселок. Но мужчина не хочет покидать Криванково — говорит, что ему нравятся местная тишина и покой. К тому же без него деревня окончательно умрет: некому будет косить траву у соседских домов и следить за порядком на кладбище.
Поселки Воркутинского кольца
Вымирают не только небольшие деревни. Иногда жизнь покидает поселки и целые города. Один из таких вымирающих городов — Воркута. После распада СССР жители начали массово покидать Воркуту из-за нехватки работы, и сейчас многие дома и целые улицы оказались полностью заброшены.
Но если в Воркуте еще продолжается жизнь, то в поселках Воркутинского кольца она почти остановилась. Население крупнейших из них раньше насчитывало до 30 тысяч человек, сейчас, по разным подсчетам, в них проживают три–пять тысяч человек. Раньше они обслуживали угольные шахты, а с закрытием производств были обречены на медленное вымирание.
Воркута началась с поселка Рудник — именно в нем построили первую железную дорогу республики. Теперь это полностью вымершее место, добраться до которого можно только по разваливающемуся подвесному мосту.
Опустевшие деревни под Уфой
Если в деревне проживает меньше пяти человек, это не значит, что в деревне нет никакой жизни. В деревне Седовке в Башкирии, по данным переписи, живут всего два человека. Один из них, мужчина лет сорока, в одиночку занимается местной пасекой.
По словам местного жителя, владельцы домов иногда появляются в деревне, но обычно летом и на выходные. Постоянных жильцов деревни можно пересчитать по пальцам одной руки.
Рядом с Седовкой есть еще одна деревня — Ольховка. Раньше в деревне было предприятие, но после того, как его продали новые владельцы, работать стало негде. Сейчас всё население Ольховки, а это три человека, занимается рыбной ловлей.
Казанка
Деревня Казанка совсем недавно попала в реестр исчезнувших деревень. Последний житель покинул населенный пункт в 2021 году, с тех пор деревня в Омской области остается в запустении.
Пекарская
Деревня Пекарская находится в Благовещенском районе, в 20 километрах от поворота на город с трассы. Гостей деревня встречает заросшей дорогой и более-менее ухоженными домами с крышами из профнастила.
В деревне живет всего один человек. Пенсионерка Валентина в одиночку справляется с сельским бытом: выращивает овощи, ухаживает за местными кошками и собаками.
Иногда к женщине заезжают родственники и передают продукты. Временами в соседние дома наведываются собственники, но когда приходят холода, Валентина остается в Пекарской в одиночестве.
Девичьи Горки
Девичьи Горки могут служить символом всех вымерших деревень России. Этот населенный пункт пережил Наполеона и две мировые войны, но сегодня ушел в небытие. Последний житель умер в 2016 году, с тех пор деревня пришла в запустение.
Первое упоминание о Девичьих Горках датируется 1606 годом. Сегодня найти деревню не просто: нет ни указателей, ни намеков на то, что раньше здесь столетиями бурлила жизнь. Природа уже взяла свое — сорняки с травой закрыли тропинки и дороги.