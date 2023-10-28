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Спецоперация на УкраинеОбзор

В экс-депутата Верховной рады стреляли — дело расследует ФСБ: новости СВО за 27 октября

Главное, что случилось за последние сутки

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ФСБ возбудила дело по факту покушения на жизнь государственного деятеля

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 27 октября.

На бывшего депутата Верховной рады Олега Царева совершили покушение

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев находится в реанимации после покушения. Родственники Царева подтвердили покушение, об этом сообщили в телеграм-канале экс-депутата.

— Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, — написали в телеграм-канале.

Телеграм-канал BAZA пишет, что несколько автомобилей скорой помощи подъезжали к дому экс-депутата. На момент прибытия врачей Царев был без сознания, с большой кровопотерей. Состояние Олега Царева врачи оценивают как очень тяжелое, пишет ТАСС.

В ФСБ заявили, что возбудили дело по факту покушения на жизнь государственного деятеля.

Явлинский обсудил с Путиным возможность прекращения огня на Украине

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский встретился с Владимиром Путиным. Главной темой обсуждения стала необходимость прекращения огня в зоне СВО, сообщила партия «Яблоко».

Лидер «Яблока» считает, что необходимо как можно скорее начинать переговоры о прекращении огня, и готов лично в них участвовать. Григорий Явлинский подробно изложил свою позицию, — заявили в пресс-службе партии.

В сообщении отмечается, что на встрече также обсуждалось состояние российской экономики. Тема президентских выборов в 2024 году не поднималась. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать встречу.

В Латвии намерены конфисковать российские автомобили и передавать их Украине

Власти Латвии одобрили в первом чтении поправки в законодательство о дорожном движении. Если поправки вступят в силу, то владельцы машин с российскими номерами должны будут в течение трех месяцев зарегистрировать их в Латвии или вывезти из страны. В противном случае автомобиль арестуют.

Власти предлагают передавать конфискованные машины Украине, а владельцев — штрафовать за нарушение закона. Исключение сделают для тех, кто проезжает через Латвию транзитом, в таком случае один раз машину с российскими номерами пропустят.

Ранее запрет на въезд автомобилей с российскими номерами ввели Польша, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Норвегия и Болгария.

Венгрия заявила, что план Европы по Украине провалился

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Европа не решается сказать о том, что Украина не сможет победить в военном конфликте. По его мнению, стратегия, по которой «они вступили в эту войну и втянули в нее» Европу, провалилась. Орбан сказал об этом на радиостанции Kossuth.

— По плану Украина должна была вести оборонительную войну, а мы должны были предоставить ей деньги и военную помощь. Несколько месяцев назад было объявлено о начале украинского контрнаступления, и если бы эта цель была реалистичной, если бы они победили на линии фронта, то тогда можно было бы просить деньги, но эта стратегия провалилась, — считает премьер Венгрии.

Виктор Орбан отмечает, что военные эксперты уже признали факт провала, но политики не решаются говорить это напрямую. Он призвал остановиться и придумать «план Б» для Украины.

Три беспилотника атаковали Курскую АЭС

Ночью с 26 на 27 октября три беспилотника попытались атаковать Курскую АЭС, заявили в пресс-службе Росэнергоатома.

— Была пресечена атака трех вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС, — говорится в сообщении.

В Росэнергоатоме добавили, что атаки никак не повлияли на работу АЭС, пострадавших и разрушений нет.

Путин заявил, что в Россию нелегально завозят оружие с Украины

Владимир Путин заявил, что на территорию России нелегально попадает оружие с Украины. Во время оперативного совещания с Совбезом президент заявил, что необходимо выяснить, как это происходит.

— Нужно подумать о том, как попадают на территорию РФ оружие, боеприпасы незаконным образом. Кстати говоря, в том числе и с территории Украины. Не в войска наши, но на территорию России всё-таки такое оружие с территории Украины попадает, — передает ТАСС слова Владимира Путина.

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Президент указал, что нужно посмотреть, через какие каналы проходит незаконное оружие, и усилить меры ведомственного контроля. Также Путин предложил Совбезу в целом обсудить вопрос оборота оружия на территории России.

— Этот вопрос всегда важен, сейчас не буду вдаваться в детали и подробности, но сегодня — особенно, — отметил президент.

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