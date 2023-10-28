В экс-депутата Верховной рады стреляли — дело расследует ФСБ: новости СВО за 27 октября

На бывшего депутата Верховной рады Олега Царева совершили покушение

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев находится в реанимации после покушения. Родственники Царева подтвердили покушение, об этом сообщили в телеграм-канале экс-депутата.

— Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, — написали в телеграм-канале.



Телеграм-канал BAZA пишет, что несколько автомобилей скорой помощи подъезжали к дому экс-депутата. На момент прибытия врачей Царев был без сознания, с большой кровопотерей. Состояние Олега Царева врачи оценивают как очень тяжелое, пишет ТАСС.