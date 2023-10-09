«Неужели обещания останутся лозунгами?» Ветерану Чечни из Новосибирска отказали в участке, за которым он стоял в очереди 15 лет

Владимир отказывается говорить о войне, но рассказывает, что отправился на нее в 20 лет — тогда он был солдатом срочной службы. В 2008 году новосибирец узнал, что ему, как ветерану боевых действий в Чечне, положен земельный участок, и встал в очередь за его получением. Через 15 лет выяснилось, что ни участка, ни выплаты вместо этого ему не будет — Владимир не признан нуждающимся в жилом помещении. Что об этом думает сам ветеран и как закон комментирует юрист — в этом материале.
«Зачем тогда вообще эти льготы?»
Владимиру (имя изменено по его просьбе) 48 лет, он работает в транспортной компании. О прошлом говорит нехотя. Например, о том, что в возрасте 20 лет отправился в Чечню в разгар военного конфликта — на тот момент он проходил срочную службу в армии.
— Это был февраль 1995 года. Когда наш батальон начал нести потери, соответственно, по ротам прошел командир, сказал: «раз батальон несет потери, желающие сделайте шаг вперед». Ну я и сделал. Я был большим патриотом своей страны, большим патриотом воздушно-десантных войск, — объясняет он.
Через несколько месяцев Владимир вернулся в Новосибирск. Самым большим ущербом, который нанесла Владимиру война, он считает гибель лучшего друга в боевых действиях. В остальном, Владимир быстро восстановился и начал строить жизнь. Он говорит, что в то время никто ему не объяснял, что ему могут полагаться какие-то льготы. Но в 2008 году он, наконец, встал в очередь за получением земельного участка. И только осенью 2023 года получил ответ из администрации Кировского района.
— В соответствии со статьей 6.2 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 №112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области» ветераны боевых действий, нуждающиеся в жилых помещениях и состоящие на учете для предоставления земельного участка для ИЖС, вправе получить единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка, — говорилось в письме (фото есть в распоряжении редакции — Прим.ред.).
На указание о том, что ветеран должен быть нуждающимся в жилье, Владимир внимание не обратил и отправился в администрацию за получением денег. Их он планировал потратить на ремонт своей квартиры — закон предполагает такое использование. Но в администрации мужчине объяснили, что ни участок, ни деньги ему не положены, даже несмотря на статус ветерана:
— Зачем тогда вообще эти льготы? Зачем из каждого утюга кричат: воюй и будут тебе льготы? Женщина меня там спрашивает: «У вас есть квартира?». Я говорю, что есть. А она: «А у жены есть?». Ну да, и у нее тоже есть. В семье нас трое. Она мне объясняет, что мы никак не подходим под малоимущих.
— И это с учетом того, что я отказался от медуслуг и санаториев — на мой взгляд, это вообще можно годами ждать. Ну а что говорят про компенсацию квартплаты — это полный бред. Коммунальные услуги оплачиваются 100%, а на 50% компенсируются только услуги УК. Грубо говоря, плачу 1400 рублей, а возвращается 700, — отмечает он.
Еще одна привилегия, о которой вспомнил Владимир, — это получение места в детском саду для ребенка. В свое время, по его словам, место нашлось без длительных ожиданий и стояния в очереди.
Что касается земельного участка, то он недоумевает, почему ему отказывают в выплате из-за замечания о «нуждающихся в жилых помещениях», если на момент постановки в очередь в законе этого не было.
— Я и про землю-то узнал вообще чисто случайно, потому что никто ничего об этом не говорил. Но я не понимаю, почему так сейчас происходит с этими льготами? Неужели все эти обещания так и останутся лозунгами и надписями на плакатах? — задается вопросом Владимир.
«Мертвый закон»
Бесплатный земельный участок ветеранам Чечни действительно раньше был гарантирован законом — речь идет о ФЗ №5 «О ветеранах», который действовал до 2005 года. Затем закон пересмотрели и внесли в него изменения, главные из которых — льготное выделение земли отменили для тех, кто не успел встать в очередь за его получением до 2005 года, а земельную программу перевели на региональный уровень. Грубо говоря, теперь конкретные регионы вправе решать выдавать ли землю ветеранам по льготной программе и на каких условиях. Так, в постановлении правительства Новосибирской области («О порядке предоставления отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства») появилось уточнение о нуждающихся в жилых помещениях.
— Да, действительно раньше было предусмотрено, что всем ветеранам боевых действий полагалась земля. Я сам являюсь ветераном боевых действий с 2002 года, и в принципе о проблемах с участками знаю. Сейчас стали вводить денежную компенсацию, но почему-то в вашей области одно из краеугольных условий в том, что для ее получения нужно быть нуждающимся в жилье. Судебной перспективы это, к сожалению, не имеет, — объясняет координатор движения «У военнослужащих тоже есть права» Алексей Ковалев.
В качестве примера он приводит Челябинскую область, где подобного ограничения нет. Но там нет и денежной выплаты — ветеранам выдают участки.
— Почему такое ограничение ввели в Новосибирской области, я не могу сказать. Но это точно надо убирать, потому что это теряет смысл. Такое ограничение решает вопрос, наверное, 90% ветеранов — они этой земли или выплаты не получат. Вот даже взять меня — мне 46 лет, я ветеран. Конечно, к такому возрасту у меня уже где-то что-то есть. И это значит, что я не претендую, что ли? Они приняли мертвый закон: с одной стороны, мы ратуем за льготы, а с другой — одной поправкой лишаем всех ветеранов этой льготы, если у них что-то есть, — добавляет он.
Корреспондент НГС отправил запрос по ситуации в администрацию Кировского района, откуда Владимиру пришло письмо. К моменту публикации ответ не поступил.
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