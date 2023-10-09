«Неужели обещания останутся лозунгами?» Ветерану Чечни из Новосибирска отказали в участке, за которым он стоял в очереди 15 лет

«Зачем тогда вообще эти льготы?»

Владимиру (имя изменено по его просьбе) 48 лет, он работает в транспортной компании. О прошлом говорит нехотя. Например, о том, что в возрасте 20 лет отправился в Чечню в разгар военного конфликта — на тот момент он проходил срочную службу в армии.



— Это был февраль 1995 года. Когда наш батальон начал нести потери, соответственно, по ротам прошел командир, сказал: «раз батальон несет потери, желающие сделайте шаг вперед». Ну я и сделал. Я был большим патриотом своей страны, большим патриотом воздушно-десантных войск, — объясняет он.

