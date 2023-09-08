«Меня унизили, оскорбили, почему?»: 94-летнюю химика-ветерана, создававшую ядерный щит СССР, оставили без пенсии

Хозяйка поправляет прическу и рассказывает, что сама справляется с домашним хозяйством.



— Я всё сама готовлю, борщом могу вас накормить, — предлагает она и приглашает нас на кухню. Но тут же с грустью добавляет, что в последнее время немного сдала — сильно переживает из-за того, что девять месяцев живет без пенсии.

27 лет на производстве урана

В Таджикистан Надежда Татаренко (в девичестве Кабанова) попала в 1952 году .

