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Проблема

«Меня унизили, оскорбили, почему?»: 94-летнюю химика-ветерана, создававшую ядерный щит СССР, оставили без пенсии

Надежда Татаренко треть жизни проработала на заводе по обогащению урана в Таджикской ССР

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В свои 94 года Надежда Сергеевна вынуждена бороться за пенсию. Пока безрезультатно

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Надежда Татаренко в прошлом году переехала в Челябинск из Таджикистана. Бывшая сотрудница секретного предприятия, которое обеспечивало СССР ураном для создания ядерного щита, даже не подозревала, что в 94 года останется без пенсии в России. В союзной республике она оказалась по распределению, за свою работу на вредном производстве награждена медалью из Москвы, а теперь выяснилось, что пенсионные выплаты на родине ей не положены. История на грани абсурда — в материале 74.RU.

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Видео: Михаил Шилкин / 74.RU

Несмотря на почтенный возраст, Надежда Сергеевна живет одна. Она встречает нас в своей квартире и тут же смущается при виде камеры:

— Я сначала хочу посмотреть, как я выгляжу, для меня это очень важно.

Хозяйка поправляет прическу и рассказывает, что сама справляется с домашним хозяйством.

— Я всё сама готовлю, борщом могу вас накормить, — предлагает она и приглашает нас на кухню. Но тут же с грустью добавляет, что в последнее время немного сдала — сильно переживает из-за того, что девять месяцев живет без пенсии.

27 лет на производстве урана

В Таджикистан Надежда Татаренко (в девичестве Кабанова) попала в 1952 году.

— Я родилась в 1929 году в Ивановской области. После окончания средней школы, в 1949 году, поступила в химико-технологический техникум города Кинешмы, после 10 классов нас с подружкой взяли сразу на второй курс. В 1952 году защитила диплом, по специальности я химик. Нас сразу направили в Москву, а оттуда — в Таджикистан, — вспоминает Надежда Сергеевна. — А вообще, молодежь в мои годы бесшабашная была, взяли и поехали. Партия сказала: «Надо ехать». Комсомол что ответил? «Есть». Вот так вот, всё у нас так и было. Что-то намечалось — молодежь всегда была впереди.

Так в <nobr class="_">50-е</nobr> выглядела путевка в Таджикистан

Так в 50-е выглядела путевка в Таджикистан

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Выпускница техникума по распределению попала на Ленинабадский горно-химический комбинат в закрытом городке Чкаловске, который находится рядом с урановыми рудниками в Таджикистане. Уран, добытый на этих рудниках и обогащенный на предприятии, использовался для создания первого атомного реактора и первой советской ядерной бомбы.

— Город только зарождался. Приехали учителя, химики, медработники. Таджиков в нашем городе не было, и на предприятии тоже, всё было русское, — вспоминает она.

Надежда Татаренко работала на комбинате лаборантом, контролировала качество произведенного урана.

— Нам надо было дать хорошую продукцию, и мы давали. Мы ее поставляли единственное куда, это на Урал, здесь был Игорь Курчатов. А мы ему давали пищу, сырье, вот и атомная бомба. Вот непосредственно атомный щит я тоже создавала, кто со мной работал — тоже, мы старались, понимали, что за обстановка была в то время, — эмоционально рассказывает Надежда Сергеевна.

Это фото Надежды Сергеевны много лет висело на доске почета Ленинабадского горно-химического комбината, а теперь хранится в семейном архиве

Это фото Надежды Сергеевны много лет висело на доске почета Ленинабадского горно-химического комбината, а теперь хранится в семейном архиве

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В Чкаловске она вышла замуж, родила двоих детей. На производстве проработала 27 лет. Внук Михаил (Надежда Сергеевна перебралась в Челябинск, чтобы быть к нему поближе. — Прим. ред.) шутит: «За годы работы бабушка получила такую дозу облучения, что до сих пор светится». Его слова подтверждает справка с места работы, в ней указано, что Надежда Сергеевна с 1952-го по 1979-й была «постоянно занята на работах с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений в условиях радиационной вредности в помещениях, где ведутся работы 1-го и 2-го классов, что относится к категории особо вредных и особо тяжелых условий труда».

В 1976 году Надежде Татаренко вручили медаль «Ветеран труда», приказ подписал министр среднего машиностроения СССР Ефим Славский (именно это министерство контролировало советскую атомную промышленность, а Славский был одним из руководителей проекта по созданию советского ядерного оружия).

— В том приказе было прописано, что мне должны в торжественной обстановке вручить награды. И про пенсию сказано тоже, меня наградили пенсией пожизненно, — добавляет она.

За работу на вредном производстве Надежда Сергеевна удостоена медали «Ветеран труда»

За работу на вредном производстве Надежда Сергеевна удостоена медали «Ветеран труда»

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Пенсию назначили, и Надежда Сергеевна исправно получала выплаты. Но несколько лет назад она осталась в Таджикистане одна: дети и внуки переехали в Россию, в прошлом году и она, наконец, решилась на переезд.

— Дочка сейчас в Приморье живет, она врач. Внук вот в Челябинске. Как-то все перебрались, и я осталась одна. Я раньше собиралась уехать, но всё как-то не получалось. А внук всё время мне говорил: «Всё, забираю!» Приехал и забрал меня в прошлом году. Заботится обо мне теперь, — говорит Надежда Татаренко и с теплотой глядит на Михаила.

Записи о поощрениях в трудовой книжке занимают четыре листа

Записи о поощрениях в трудовой книжке занимают четыре листа

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«Отказали, и всё!»

Перед переездом Надежда Сергеевна собрала документы и отказалась от пенсии в Таджикистане, чтобы получать выплаты в России. В местном пенсионном ее заверили, что всё будет нормально. Но в Челябинске в назначении пенсии отказали. Хотя российское гражданство у нее имеется — оформила сразу после распада СССР.

18 октября мы прилетели в Челябинск, а в ноябре мне последний раз перевели пенсию — 420 сомони, это на российские деньги 2,5 тысячи рублей. Мы все документы выправили (оформили паспорт, СНИЛС, ИНН. — Прим. ред.), меня прописали, я принесла документы [в Социальный фонд России]. Девушка всё приняла, сказала, что через три месяца будет ответ. Вот он, этот ответ — не положено, — показывает Надежда Сергеевна. — Говорят, что я не работала ни дня в России. Отказали, и всё!

Пенсию назначили бессрочно еще в <nobr class="_">1974 году</nobr>, но теперь Надежде Сергеевне приходится доказывать свое право на выплаты

Пенсию назначили бессрочно еще в 1974 году, но теперь Надежде Сергеевне приходится доказывать свое право на выплаты

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Надежда Татаренко обратилась в суд Центрального района Челябинска, но там отказ в назначении пенсии признали законным, объяснив это тем, что 21 октября 2022 года в силу вступил новый договор между Россией и Республикой Таджикистан, по которому «страна назначает пенсию на основании страхового стажа, приобретенного на ее территории, в соответствии с ее законодательством», и для назначения пенсии в России необходим стаж, приобретенный на территории РФ и РСФСР.

Самое обидное, что действовать этот документ начал всего через три дня после приезда Надежды Сергеевны в Россию, но она тогда о нем ничего не знала. Пожилая женщина не понимает, как людей, которые работали для Советского Союза, могли сейчас просто взять и вычеркнуть.

— Меня унизили, оскорбили, почему? Это мой труд, я заработала! Честно, добросовестно для советской России! — возмущена до слез Надежда Татаренко.

Жить в Таджикистане одной <nobr class="_">94-летней</nobr> женщине тяжело, о былых временах там напоминает теперь только семейный архив

Жить в Таджикистане одной 94-летней женщине тяжело, о былых временах там напоминает теперь только семейный архив

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94-летней женщине предложили поехать в Таджикистан и снова там оформить пенсию, но родные не видят в этом смысла.

— Даже если мы поедем туда, пенсия на наши деньги составляет 2,5 тысячи рублей, а на билеты, чтобы туда-обратно с бабушкой слетать, надо 100 тысяч, плюс там остановиться уже негде. Это просто издевательство, — считает внук Михаил. — Понятно, что бюджету невыгодно, когда таджики работают в своей стране, а получать пенсию приезжают в Россию, но вы учтите интересы вот таких людей. Или чиновники думают, что они уже все вымерли? Нет, не все, вот человек, который работал на нашу страну, пенсию ей назначил еще Советский Союз, Россия — правопреемник Советского Союза. Я считаю, соглашение сырое, недоработанное.

Отчаявшись получить пенсию, Надежда Татаренко написала президенту

Отчаявшись получить пенсию, Надежда Татаренко написала президенту

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Надежда Сергеевна намерена обжаловать решение суда первой инстанции. Также она уже написала письмо в приемную президента Владимира Путина с надеждой, что о тех, кто много лет назад работал на благо и мощь СССР, всё-таки вспомнят и внесут поправки в соглашение.

Что не так с законом?

Юрист компании «Филатов и партнеры» Денис Фальков считает, что в переходный период у некоторых переехавших из Таджикистана пенсионеров еще есть шанс добиться пенсии.

21 октября 2022 года соглашение вступило в силу, соответственно, после этой даты оно должно применяться в отношении пенсионеров, которые меняют место жительства. В таком случае, если пенсия выплачивалась в Республике Таджикистан, при переезде пенсионера в Россию она здесь не пересматривается, пенсию продолжают выплачивать там. Но в данном случае суд применил норму закона, исходя из даты подачи заявления на назначение пенсии. Вот здесь можно поспорить, — отмечает специалист. — Я считаю, что нужно определять момент возникновения права на получение такой пенсии, и если право возникло до 21 октября 2022 года, возможно применение «Соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения» от 13 марта 1992 года. Если речь идет о гражданах России, то таким моментом может быть дата регистрации в стране, если речь идет об иностранном гражданине — дата получения вида на жительство в РФ. Но, опять же, это пока субъективно, потому что практики по таким делам еще нет.

Юрист добавляет: в аналогичном соглашении между странами Евразийского экономического союза (России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии), которое вступило в силу в 2021 году, сохраняется возможность назначения пенсии по старому соглашению от 1992 года, если человек работал в советское время, но в соглашении с Таджикистаном такого пункта нет.

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