«Меня унизили, оскорбили, почему?»: 94-летнюю химика-ветерана, создававшую ядерный щит СССР, оставили без пенсии

Надежда Татаренко в прошлом году переехала в Челябинск из Таджикистана. Бывшая сотрудница секретного предприятия, которое обеспечивало СССР ураном для создания ядерного щита, даже не подозревала, что в
Несмотря на почтенный возраст, Надежда Сергеевна живет одна. Она встречает нас в своей квартире и тут же смущается при виде камеры:
— Я сначала хочу посмотреть, как я выгляжу, для меня это очень важно.
Хозяйка поправляет прическу и рассказывает, что сама справляется с домашним хозяйством.
— Я всё сама готовлю, борщом могу вас накормить, — предлагает она и приглашает нас на кухню. Но тут же с грустью добавляет, что в последнее время немного сдала — сильно переживает из-за того, что девять месяцев живет без пенсии.
27 лет на производстве урана
В Таджикистан Надежда Татаренко (в девичестве Кабанова) попала в
— Я родилась в
Выпускница техникума по распределению попала на Ленинабадский горно-химический комбинат в закрытом городке Чкаловске, который находится рядом с урановыми рудниками в Таджикистане. Уран, добытый на этих рудниках и обогащенный на предприятии, использовался для создания первого атомного реактора и первой советской ядерной бомбы.
— Город только зарождался. Приехали учителя, химики, медработники. Таджиков в нашем городе не было, и на предприятии тоже, всё было русское, — вспоминает она.
Надежда Татаренко работала на комбинате лаборантом, контролировала качество произведенного урана.
— Нам надо было дать хорошую продукцию, и мы давали. Мы ее поставляли единственное куда, это на Урал, здесь был Игорь Курчатов. А мы ему давали пищу, сырье, вот и атомная бомба. Вот непосредственно атомный щит я тоже создавала, кто со мной работал — тоже, мы старались, понимали, что за обстановка была в то время, — эмоционально рассказывает Надежда Сергеевна.
В Чкаловске она вышла замуж, родила двоих детей. На производстве проработала
В
— В том приказе было прописано, что мне должны в торжественной обстановке вручить награды. И про пенсию сказано тоже, меня наградили пенсией пожизненно, — добавляет она.
Пенсию назначили, и Надежда Сергеевна исправно получала выплаты. Но несколько лет назад она осталась в Таджикистане одна: дети и внуки переехали в Россию, в прошлом году и она, наконец, решилась на переезд.
— Дочка сейчас в Приморье живет, она врач. Внук вот в Челябинске. Как-то все перебрались, и я осталась одна. Я раньше собиралась уехать, но всё как-то не получалось. А внук всё время мне говорил: «Всё, забираю!» Приехал и забрал меня в прошлом году. Заботится обо мне теперь, — говорит Надежда Татаренко и с теплотой глядит на Михаила.
«Отказали, и всё!»
Перед переездом Надежда Сергеевна собрала документы и отказалась от пенсии в Таджикистане, чтобы получать выплаты в России. В местном пенсионном ее заверили, что всё будет нормально. Но в Челябинске в назначении пенсии отказали. Хотя российское гражданство у нее имеется — оформила сразу после распада СССР.
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Надежда Татаренко обратилась в суд Центрального района Челябинска, но там отказ в назначении пенсии признали законным, объяснив это тем, что
Самое обидное, что действовать этот документ начал всего через три дня после приезда Надежды Сергеевны в Россию, но она тогда о нем ничего не знала. Пожилая женщина не понимает, как людей, которые работали для Советского Союза, могли сейчас просто взять и вычеркнуть.
— Меня унизили, оскорбили, почему? Это мой труд, я заработала! Честно, добросовестно для советской России! — возмущена до слез Надежда Татаренко.
— Даже если мы поедем туда, пенсия на наши деньги составляет
Надежда Сергеевна намерена обжаловать решение суда первой инстанции. Также она уже написала письмо в приемную президента Владимира Путина с надеждой, что о тех, кто много лет назад работал на благо и мощь СССР, всё-таки вспомнят и внесут поправки в соглашение.
Что не так с законом?
Юрист компании «Филатов и партнеры» Денис Фальков считает, что в переходный период у некоторых переехавших из Таджикистана пенсионеров еще есть шанс добиться пенсии.
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Юрист добавляет: в аналогичном соглашении между странами Евразийского экономического союза (России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии), которое вступило в силу в