Немецкий оружейный концерн создаст предприятие на Украине: новости СВО за 29 сентября

В Rheinmetall также добавили, что первое время сотрудничество будет сосредоточено на ремонте и обслуживании военной техники, которую поставляет Германия Киеву. Лишь на поздних этапах концерн начнет производить избранную продукцию на территории Украины.



Украинский беспилотник обесточил населенные пункты в Курской области

В Курской области системы ПВО сбили дроны, атаковавшие район. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале. Спустя 10 минут он написал новое сообщение — о том, что беспилотник скинул взрывные устройства.



— В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница, — написал Роман Старовойт.

