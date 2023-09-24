Не лезь, сожрет: 5 самых опасных курортов мира, но туристы все равно продолжают на них ездить

Когда заходит речь о долгожданном отпуске, люди предвкушают максимально приятное времяпрепровождение, абсолютно не задумываясь о том, что где-то под кустом или в глубинах моря их может подстерегать опасность. Кажется, что в туристической зоне такого просто не может быть. Тем не менее в Египте за 2023 год случилось несколько нападений акул на человека. Мемы умудрились сгладить восприятие от шокирующих новостей, но все же стоит держать ухо востро. Мы решили составить топ-5 самых опасных курортов мира, на которые продолжают толпами ездить туристы — изучаем вместе (и меняем путевку, если переживаем и находим в списке свое направление).
Таиланд
Удивительно, но факт — в список самых опасных курортов смело можно включать Таиланд. Казалось бы, самая популярная локация отдыха туристов, но именно там чаще всего люди умирают, попав в аварию на байке или от передозировки наркотиками. Частое явление — когда отдыхающие страдают из-за некачественных продуктов, которые так лихо продают местные на рынках. Отравление — мало приятного.
Стоит ли упоминать тот факт, что вода из крана — это табу? Пить ни в коем случае нельзя, только бутилированную. Ей же мыть фрукты. Еще совет — не ходите на сомнительные экскурсии, если едете куда-то на такси, заранее обговорите с водителем место конечной точки и сумму поездки, всегда носите с собой карточку отеля, где по тайски написан адрес и указана схема проезда.
Африка
Именно в ЮАР отмечается высокий уровень преступности — туристы часто становятся жертвами ограблений со стороны местного населения — туроператоры всегда предупреждают отдыхающих об этом. Особенно не рекомендуются к посещению районы — Соуэто, Хиллбро, Алесандра и Кеттлхонг в Йоханнесбурге. Экскурсии в этих местах опасны, особенно в одиночку. Полиция, конечно, может вас защитить, но пока ее дождешься — воры заберут последнее. Бывалые туристы рассказывают, что в Африке распространено мошенничество с банковскими картами: никогда не давайте свою карту в чужие руки (для оплаты счета в ресторане или на парковке).
Кроме ограблений и мошенничества на африканских курортах люди часто страдают от теплового удара и ожогов, потому что в Африке высокий уровень инсоляции — облучения поверхностей солнечным светом. Головные уборы, солнцезащитные очки, легкая одежда из натуральных тканей с длинными рукавами здесь просто необходима. Отдельно напомним про опасность от малярийных комаров, которых очень много в африканской местности (предварительно сделайте прививку, если соберетесь). На пути отдыхающих по экскурсиям в джунглях могут встретиться ядовитые змеи. Крокодилы и бегемоты на туристических тропах обычно не попадаются, но если вы самостоятельный путешественник — будьте бдительным.
Остров Барбадос
На первый взгляд — райский уголок, что там может быть опасного? Тем не менее на Барбадосе вы можете встретить огромное количество ядовитых насекомых, от укуса которых можно существенно пострадать. На территории острова много москитов, которые, как известно, являются переносчиками лихорадки — следует принять обычные меры от укусов, включая использование репеллентов. Комфортно себя чувствуют и змеи — им явно не понравится, что кто-то любопытный нарушит их полуденный сон.
Опасно купаться на диких пляжах — подводное течение может утянуть вас далеко от берега: неподготовленный пловец может не выбраться на берег. Кроме того, дикие пляжи являются прибежищем для мелких кусачих подводных жителей, которые проявляют особую активность ночью (днем они обычно зарываются в песок). Отправляясь отдыхать в это райское место, обязательно требуйте от турагентов исчерпывающую информацию о том, где нужно быть осторожным и пользоваться тапочками для купания.
Египет
В связи с участившимися случаями нападения акул на людей, многие задумываются о смене направления для отдыха или летят, но не подходят близко к воде, решив ограничиться бассейном. Существует несколько теорий, почему акулы подплывают так близко к берегу — мало кормовой базы на глубине, подкормка рыб организаторами дайвинга (акулы плывут на шведский стол), некоторые исследователи связывают аномальное поведение акул с глобальным потеплением.
Помимо акул, в водах Красного моря следует опасаться и таких рыб как мурена — обычно они обитают в норах, образовавшихся в кораллах и между камнями на глубине. Если их не провоцировать, то они не тронут, а если драйвер решит просунуть руку или попытается покормить мурену с руки, то велика вероятность, что она его укусит. Морские ежи, медузы, скаты — тоже мало приятного. Может ну его, этот дайвинг?
Вьетнам
Это страна Юго-Восточной Азии славится повышенной преступностью. Местные ловкачи ограбят вас настолько быстро, что вы даже глазом моргнуть не успеете — воры передвигаются на мопедах и выдергивают из рук зазевавшихся туристов телефоны, сумки и другие ценные вещи. Часто рассказывают истории, как на улицах нищие хватают за руки, трогают детей или даже плюют в отдыхающих. Остерегаемся.
Многие туристы жалуются на мусор и грязь на улицах, жуткие общественные туалеты подвергают в шок. Вьетнамцы могут мыть посуду прямо на тротуаре, а грязную воду сливать под ноги туристам. Вездесущие муравьи, тараканы и крысы — если вы брезгливы, может быть стоит выбрать другое направление? Еще вьетнамцы отказываются соблюдать правила дорожного движения.
Где еще нужно быть начеку
Исполнительный директор новосибирского туристического агентства «Топ-Трэвел» Екатерина Соколова отмечает, что каждая страна по своему опасна.
— Где-то преступность, где-то опасные животные или насекомые, где-то болезни, в каких-то странах встречается даже каннибализм.
Перечислять можно долго. Люди едут в такие страны с охраной за новыми ощущениями, за приключениями, готовые ставить множество прививок несмотря на то, что некоторые доступны только в Москве, — говорит Екатерина Соколова.
— Турция, как видите, тоже опасна: последние землетрясения очень напугали. Грузия, на мой взгляд, тоже небезопасна из-за недружественной обстановки. Доминикана, Мексика, Венесуэла — там много что связано с наркотиками и оружием. Мы никогда не выходили за территорию отеля ночью из-за преступности. Кения — тоже опасна. Была в Найроби, там очень много воришек, надо быть на чеку, — говорит Екатерина Соколова.
Где безопаснее всего?
К самым безопасным странам эксперт Екатерина Соколова относит ОАЭ и Японию.
— В Японии я несколько раз оставляла телефон в разных местах и никогда никто не брал. Спокойно передвигалась на метро с рюкзаком на спине, не переживая за сохранность вещей. Дети в Японии ездят с 1-го класса сами в школу, без взрослых. Никто за них не переживает, — рассказывает Екатерина Соколова.
Путешественник Артем Кондратьев посетил более 30 стран мира. Самым безопасным местом для туристов он считает Оман — это государство в Передней Азии на юго-востоке аравийского полуострова.
— Как-то на YouTube я увидел видео про то, что Оман — самая безопасная страна в мире, но не придал значения, а когда прилетел в ОАЭ, увидел, что Оман граничит с Эмиратами, решил, что нужно съездить и посмотреть. Там действительно чувствуется безопасность, можно без проблем ставить палатку ночью в любом месте — никто тебя не тронет. Я не встречал там воров или наркоманов, спокойно оставлял телефон в ТЦ заряжаться и уходил на час. Люди добрые и отзывчивые, всегда готовы помочь, — рассказывает путешественник.
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