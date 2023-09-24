Не лезь, сожрет: 5 самых опасных курортов мира, но туристы все равно продолжают на них ездить

Стоит ли упоминать тот факт, что вода из крана — это табу? Пить ни в коем случае нельзя, только бутилированную. Ей же мыть фрукты. Еще совет — не ходите на сомнительные экскурсии, если едете куда-то на такси, заранее обговорите с водителем место конечной точки и сумму поездки, всегда носите с собой карточку отеля, где по тайски написан адрес и указана схема проезда.



Африка

Именно в ЮАР отмечается высокий уровень преступности — туристы часто становятся жертвами ограблений со стороны местного населения — туроператоры всегда предупреждают отдыхающих об этом. Особенно не рекомендуются к посещению районы — Соуэто, Хиллбро, Алесандра и Кеттлхонг в Йоханнесбурге. Экскурсии в этих местах опасны, особенно в одиночку. Полиция, конечно, может вас защитить, но пока ее дождешься — воры заберут последнее. Бывалые туристы рассказывают, что в Африке распространено мошенничество с банковскими картами: никогда не давайте свою карту в чужие руки (для оплаты счета в ресторане или на парковке).