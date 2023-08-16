Парк советского периода: чем сейчас живет Болгария и как здесь отдыхается российским туристам

— Россияне хорошие! А украинцы везде — беженцы, и уже нагленькие стали, — сетует он и тут же поправляется: — Хотя мы всем рады.



Как въехать в Болгарию

В 2023 году Болгария по-прежнему открыта для туристов из России. Коронавирусные ограничения на въезд отменены. Нужно оформить туристическую национальную визу, сбор за нее составляет 80 евро. С детей до 12 лет он не взимается. Если есть открытый мультишенген, можно въехать в Болгарию по нему, без получения национальной визы.