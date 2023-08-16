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Парк советского периода: чем сейчас живет Болгария и как здесь отдыхается российским туристам

После введения санкций россиян меньше не стало

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Теплыми летними вечерами туристы и местные выходят в Приморский парк любоваться закатами

Теплыми летними вечерами туристы и местные выходят в Приморский парк любоваться закатами

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Еще в советские времена была такая присказка: Болгария не заграница. После перестройки и начала свободного передвижения россиян по миру можно было по пальцам сосчитать тех, кто не съездил на отдых на Солнечный Берег или Золотые Пески. Также немало соотечественников приобрели жилье в Болгарии — квартиры и виллы: кто-то в качестве дачи, а кто-то и на ПМЖ перебрался.

Сейчас, в условиях санкций, когда путешествовать по миру стало сложнее и прямых перелетов в Варну и Бургас не найти, можно было ожидать, что на улицах Болгарии будет реже слышна русская речь. Как бы не так: число россиян, отдыхающих на курортах в этой стране, кажется, уменьшилось несильно. В этом убедился корреспондент MSK1.RU.

«Мы всех тепло встречаем»

Таксист на автовокзале Варны радостно восклицает: «Руска речь? Россия? Москва?!» Да, киваем мы и садимся в машину. Водитель — мужчина ближе к 50, который еще помнит времена, когда Болгария и СССР были в одном соцлагере, а русский язык он вместе со многими болгарскими детьми учил в школе.

По пути спрашиваю, много ли в этом сезоне туристов из России. Отвечает уклончиво — путешественников, говорящих на русском, хватает: «Мы не разбираем, русские они или украинцы, мы всех тепло встречаем».

Сразу на автовокзале нас встречает торговый центр с ушедшими из России брендами

Сразу на автовокзале нас встречает торговый центр с ушедшими из России брендами

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Кстати, такси работает по счетчику. Передвижение можно отследить по навигатору, который закреплен тут же, на панели приборов, и прекрасно виден с заднего сиденья. Расплатиться можно наличными — принимают евро по усредненному курсу, наличные левы и карты. Правда, для этого банк не должен находиться под санкциями. Ранее мы рассказывали, как оформить банковскую карту, которую будут принимать по всему миру.

Долгое путешествие в автобусе скрашивает вайфай, пароль видно с сидений

Долгое путешествие в автобусе скрашивает вайфай, пароль видно с сидений

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Сейчас в Болгарию из России стало труднее добраться. Прямых регулярных рейсов ни из Москвы, ни из других городов нет. Проще всего добираться самолетом с пересадкой в Стамбуле. Но это будет стоить 30–50 тысяч рублей, несколько часов уйдет на пересадку. Больше всего рейсов у Turkish Airlines — в Софию, Варну и Бургас. Турецкий лоукостер Pegasus совершает перелеты только в столицу Болгарии и Пловдив.

Можно доехать и на автобусе — с центральной автостанции в Стамбуле. Билет обойдется в 1 тысячу лир (примерно 3,5–3,7 тысячи рублей). Заодно и западную часть Турции посмотреть можно, и восточных сладостей в дорогу взять. Минус этого способа передвижения — время. От Стамбула до границы автобус идет почти четыре часа. Паспортный контроль занимает как минимум час, при этом придется выходить из автобуса. А потом еще до Бургаса не менее двух часов. Если же хочется попасть на Золотые Пески, то запаситесь терпением на четыре часа автопутешествия от границы.

Парк советского периода

Архитектура в центре Варны сильно похожа на привычную нам с советских времен: это и панельки, и планирование улиц с озеленением, и разрушающиеся исторические здания. Местами она напоминает то Самару, то Евпаторию, то Сочи, то Харьков, то Москву в районе Чертаново.

Здание, напоминающее лучшие архитектурные традиции советских универсамов. Впрочем, и сейчас оно не изменило предназначение

Здание, напоминающее лучшие архитектурные традиции советских универсамов. Впрочем, и сейчас оно не изменило предназначение

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Привычные глазу панельки в центре Варны

Привычные глазу панельки в центре Варны

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Дороги тоже до боли знакомы: основные магистрали ровные и с прекрасной разметкой, чуть отъедешь вглубь — и уже повсюду выбоины и колдобины.

Предупреждение пешеходам на каждом переходе. Надпись на болгарском, но ее понять нетрудно

Предупреждение пешеходам на каждом переходе. Надпись на болгарском, но ее понять нетрудно

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По улицам Варны активно ходят троллейбусы

По улицам Варны активно ходят троллейбусы

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Болгарская кухня тоже не чужда русскому вкусу — можно найти привычные нам продукты или побаловаться местными деликатесами. С ностальгическим удовольствием обнаружила в одном из сетевых супермаркетов мороженое в вафельном стаканчике, до боли напомнившее «Пломбир» родом из детства, сделанный по тем ГОСТам.

Надпись интересная, а торгуют там сухофруктами

Надпись интересная, а торгуют там сухофруктами

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А вот пляжи в районе Золотые Пески с сочинскими сравнить не получится при всём желании: чисто, ухоженно, народу много, но простора хватает всем. Порадовали и не заоблачные ценники в кафе прямо в прибрежной зоне, и вкуснейший шашлык из нежной свинины, большие порции.

Черное море, а на ротавирус массово тоже не жалуются

Черное море, а на ротавирус массово тоже не жалуются

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Кое-где чувствуются отголоски 90-х: торговля ширпотребом в переходах, узнаваемые по запаху общественные туалеты там же, незамысловатые упражнения уличных художников баллончиками на стенах.

Ностальгические афиши

Ностальгические афиши

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Сама же автостанция Варны перенесла в начало 90-х: видавшие виды лавочки, приклеенные кое-как объявления, напечатанные на черно-белом принтере, дешевая косметика, снеки и сладости. На то, что мы отмахали с того времени уже три десятка лет, указывают игрушечные монстры Хаги-Ваги да копии сумок мировых брендов последних моделей.

Подобные заведения в России упразднили уже давно

Подобные заведения в России упразднили уже давно

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Еще немного ностальгии: мозаичное панно на автостанции

Еще немного ностальгии: мозаичное панно на автостанции

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Дверь в прошлое?

Дверь в прошлое?

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«Нагленькие стали»

В насыщенном туристами Солнечном Береге русская речь звучит отовсюду: на пляже, в ресторанах, автобусах, по дороге. Немало соотечественников прогуливается по центру Варны и в Приморском парке. Часть — на отдыхе, парами или с детьми, часть живет постоянно или приезжает на лето. Самолетом, автобусом или же едут на машинах — то и дело в потоке можно встретить триколор на номерном знаке.

В Болгарии немало прекрасных достопримечательностей

В Болгарии немало прекрасных достопримечательностей

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И развлечений хватает на любой вкус

И развлечений хватает на любой вкус

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Можно даже послушать оперу

Можно даже послушать оперу

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— Даже из Норильска едут! Недавно вот отвозил группу, говорят, им предприятие оплачивает путевки, но жалуются, что добираться далеко. Мол, пару дней на дорогу теперь уходит, — рассказывает таксист Никола на минивэне. — Да, из России туристов меньше, конечно, стало, но всё равно поток не прекращается. Летом — на море, зимой — на горные лыжи, в общем, без работы не сидим.

Тихие уютные дворы в центре. Без российского автопрома никак!

Тихие уютные дворы в центре. Без российского автопрома никак!

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Цокольные этажи многих домов в центре Варны — в работах граффитистов

Цокольные этажи многих домов в центре Варны — в работах граффитистов

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Словоохотливый таксист добавляет, что покупателей недвижимости у теплого моря из России не убавилось. Единственное, сетует он, теперь денежные переводы россиянам приходится ждать подолгу — не меньше недели, а то и месяц. Это заметно и по агентствам недвижимости — практически во всех на витринах выставлены объявления на русском языке, и по бюро переводов, которых в Варне в Бургасе немало.

Россияне покупают и квартиры, и виллы у моря

Россияне покупают и квартиры, и виллы у моря

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Таксист Никола подчеркивает, что любит наших туристов. Называет россиян спокойными — и с деньгами.

— Россияне хорошие! А украинцы везде — беженцы, и уже нагленькие стали, — сетует он и тут же поправляется: — Хотя мы всем рады.

Как въехать в Болгарию

В 2023 году Болгария по-прежнему открыта для туристов из России. Коронавирусные ограничения на въезд отменены. Нужно оформить туристическую национальную визу, сбор за нее составляет 80 евро. С детей до 12 лет он не взимается. Если есть открытый мультишенген, можно въехать в Болгарию по нему, без получения национальной визы.

Раскидистые клены спасают от жары

Раскидистые клены спасают от жары

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Отдых на популярных заграничных курортах в этом году не обошелся без происшествий. В Египте акула разорвала пополам молодого россиянина, в Турцию пришла африканская жара. Однако этим летом пожары и сильная, как в пустыне, жара смущают немногих — туристы фотографируют отметки термометров +53 на пляжах Антальи, а в центре Стамбула местный житель поджарил яичницу на пышущем жаром асфальте и съел ее с хлебом.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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