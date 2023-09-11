Зачем повысили призывной возраст для срочников? Отвечает Кремль

В начале августа президент Владимир Путин подписал закон об изменении верхней границы призывного возраста. Верхний предел повысят одномоментно с 1 января 2024 года сразу с 27 до 30 лет, никаких переходных периодов не будет. А вот нижний предел призывного возраста останется на прежнем уровне — 18 лет . Раньше его предлагали поднять до 21 года , но глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что его оставили на прежнем уровне, поскольку «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет ». Также Картаполов отметил, что россияне, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, становятся военнообязанными запаса и не попадут под призыв в 2024 году.