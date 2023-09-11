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Зачем повысили призывной возраст для срочников? Отвечает Кремль

Новые правила будут действовать с 1 января 2024 года

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Новые правила не будут распространяться на осенний призыв

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК рассказал, зачем в России повысили планку призывного возраста. По его словам, это произошло после рекомендаций Минобороны. Эксперты ведомства вынесли свои суждения в связи с демографической ситуацией и потребностями военного строительства, а законодатели приняли это в расчет.

— Целесообразность шкалы призывного возраста, естественно, определяется специалистами, в первую очередь это Министерство обороны, — рассказал Песков. — И эксперты анализируют ситуацию, это связано и с демографической ситуацией, и с потребностями военного строительства, выносят свои суждения, какие-то свои рекомендации, которые принимаются или не принимаются во внимание законодателями. В данном случае они были признаны обоснованными, поэтому были приняты законы в том виде, в котором они сейчас существуют.

В начале августа президент Владимир Путин подписал закон об изменении верхней границы призывного возраста. Верхний предел повысят одномоментно с 1 января 2024 года сразу с 27 до 30 лет, никаких переходных периодов не будет. А вот нижний предел призывного возраста останется на прежнем уровне — 18 лет. Раньше его предлагали поднять до 21 года, но глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что его оставили на прежнем уровне, поскольку «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». Также Картаполов отметил, что россияне, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, становятся военнообязанными запаса и не попадут под призыв в 2024 году.

Ранее мы рассказывали и о других изменениях в закон о военной службе — повестки будут вручать по-новому, а предельный возраст пребывания в запасе повысится. На днях в Санкт-Петербурге военнообязанный получил повестку, в которой говорилось, что срок службы по призыву увеличится — вместе с военкоматом, юристами и комитетом по обороне разобрались, правда ли это.

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