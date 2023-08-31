Добраться в Грузию и не разориться: журналистка съездила туда из Сочи на мотоцикле и делится опытом

Наша коллега, корреспондент SOCHI1.RU Оксана Витязь, съездила в Грузию на мотоцикле. Дорога заняла два дня, ведь ей пришлось объезжает весь Кавказский хребет. Но, по ее словам, оно того стоит.
Я живу в Сочи у моря, и под боком у меня Абхазия, но я уже не первое лето делаю крюк в тысячу километров, чтобы объехать весь Кавказский хребет и попасть в Грузию. Трачу на это 2 дня. Пересекаю три региона: Ставропольский край, Кабардино-Балкарию и Осетию. Если бы был открыт путь через Абхазию, на дорогу уходило бы всего 4 часа, и это обидно. Граница Грузия — Абхазия закрыта для всех. Сочинский серпантин летом — это адище. У меня для этого есть мотоцикл. На машине я бы ехать не решилась.
Жаль курортников, которые терпят этот путь по жаре, чтобы попасть к морю, хотя могли бы спокойно проехать по четырехполосной М-29 в сторону Владикавказа. А там тебе два направления. Хочешь — в Махачкалу к каспийским берегам. Хочешь — в Батуми к Черноморью.
Очереди на границе есть, но не критичные
Сейчас на всё уходит максимум три часа (так, по крайней мере, мне сказали водители автомобилей). В июне перед границей стояло около сотни машин. Мотоциклисты, и я в том числе, идут вне очереди, и у меня на прохождение ушло около часа.
Пока у автомобилистов досматривают багаж, автомобиль, проверяют документы жен и детей, я открыла сотруднику в форме кофр, где лежали дождевик и еда, и мирно проехала.
Россиян отводят в отдельный кабинет для беседы. Вопросы простые: с какой целью едете, кем работаете, где планируете останавливаться? После этого кастинга мне протянули белый пропуск.
КПП Верхний Ларс — самая красивая граница из тех, что я видела. Тут можно поменять рубли на лари. Но курс не такой выгодный, как в Тбилиси. Я поменяла всего 1000 рублей, получив 25 лари.
Свой транспорт лучше
Чтобы обозначить усредненный расходы, возьмем за отправную точку Москву. Билеты на самолет в Тбилиси в августе продаются примерно по 45 тыс. (туда-обратно) на одного человека. Если посчитать затраты на бензин из Москвы, выходит намного дешевле. Расстояние Москва — Тбилиси по карте — 1983 километра. Возьмем расход 10 литров на сотню по 55 рублей за литр, получаем
Во Владикавказе лучше залить полный бак. В Грузии бензин дороже — 2,5 лари за литр (почти 100 рублей) У меня экономичный транспорт, расходует 4 литра на 100 км, и на путь из Сочи до Тбилиси ушло примерно 2 тыс. рублей.
Военно-грузинская дорога от границы к Тбилиси, на мой взгляд, стоит того, чтобы здесь оказаться. Те, кто выбирают самолет, ее не видят, а она восхитительна. Листайте галерею, посмотрите фото.
Расстояние от границы до Тбилиси — чуть более 150 километров, я еду эту часть дороги почти пять часов из-за многочисленных остановок для фото.
Здесь вы будете проезжать развивающиеся грузинские горнолыжные курорты: Гудаури, Коби. Самобытные поселки, где вы сразу почувствуете, как отличается менталитет местных жителей. На одном из перевалов на пути вам встретится нарзанный источник. Вода по вкусу мне напомнила воду из ржавых труб в пионерском лагере. Но она ледяная, а та, что была у меня с собой в бутылке, нагрелась почти до температуры кипения. Констатирую, пить можно, обошлось без последствий.
Отдохнуть за копейки уже не получится
Сейчас, когда доллар чувствует себя на все сто, Грузию уже нельзя отнести к бюджетному отдыху. Чашка кофе в кафе стоит 5 лари. То есть на свою тысячу рублей, получив в обменнике 25 лари, я могу пять раз выпить кофе или заправить 10 литров бензина. Или купить в «Макдоналдсе» кофе, бургер и картошку фри. Но даже при таком раскладе отдыхать тут всё еще выгодней, чем в Сочи. Например, проезд в автобусе стоит 1 лари. Недорогое такси, поездки по городу обойдутся в 5–10 лари.
За хостел я платила 16 лари в сутки. И это был отличный номер на 6 кроватей, но проживало нас там только трое. Кроме меня еще девушка-удаленщица из России и удаленщица из Белоруссии.
В Тбилиси в обменниках за тысячу рублей дают уже 28 лари. Но некоторые операторы мутят с комиссией, нужно обращать на это внимание. За 8 дней 22 тысячи рублей, что я взяла с собой, быстро улетучились. (Минусуем 7500 рублей за цепь для мото, не удержалась, купила). Берите больше налички.
Думала, расплачиваться придется бусами
Российские карты (а у меня только такие) нигде не принимают. Переводы невозможны. На счет капнула зарплатка, а воспользоваться ею — никак! Возвращаться в Россию не хотелось даже ради денег. И последними финансами я распорядилась так: 32 лари за двое суток проживания в хостеле. 10 лари — неприкосновенный запас на бензин. А на питание и быт мне осталось на двое суток 10 лари. Два дня тратила по 5 лари в день. Хостел располагался в центре города, и я везде ходила пешком.
В Грузии недорогие овощи. Я купила чуть более килограмма огурцов с помидорами и пучком петрушки и отдала 1,5 лари. Выпечка продается на каждом углу и стоит от 1,5 до 4 лари. Хинкали для приготовления — от 0,5 лари. Готовые в кафе — 1,5 за штуку. Мороженое — от 1 лари. Такая экономия наводила тоску, но, погуглив, я нашла выход.
Оказывается, можно перевести со своей карты деньги себе же через платежную систему «Корона». У меня получилось через карту Райффайзенбанка. Вайфай для перевода поймала прямо у отделения банка. Оказалось удобно, подходишь к банку, делаешь перевод и через пять минут идешь к оператору. Курс более выгодный — по 30 лари за тысячу и нет комиссий, как в обменниках.
Следующие 4 дня я провела как нормальный человек, а выгнали меня из Грузии только прогнозы приближающихся дождей. Которые, кстати, настигли меня на родине в Сочи. В итоге за 12 дней я потратила 26 тысяч рублей.
Отдых подорожал, но по-прежнему тут выгодней, чем на распиаренных российских курортах. Можно ли сюда ехать девушке одной? Легко! Грузия считается одной из самых безопасных стран в мире.