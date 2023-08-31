Добраться в Грузию и не разориться: журналистка съездила туда из Сочи на мотоцикле и делится опытом

Жаль курортников, которые терпят этот путь по жаре, чтобы попасть к морю, хотя могли бы спокойно проехать по четырехполосной М-29 в сторону Владикавказа. А там тебе два направления. Хочешь — в Махачкалу к каспийским берегам. Хочешь — в Батуми к Черноморью.



Очереди на границе есть, но не критичные

Сейчас на всё уходит максимум три часа (так, по крайней мере, мне сказали водители автомобилей). В июне перед границей стояло около сотни машин. Мотоциклисты, и я в том числе, идут вне очереди, и у меня на прохождение ушло около часа.



Пока у автомобилистов досматривают багаж, автомобиль, проверяют документы жен и детей, я открыла сотруднику в форме кофр, где лежали дождевик и еда, и мирно проехала.