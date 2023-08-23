Взлет и исчезновение Суровикина: что известно о карьере генерала из Новосибирска

Сергей Суровикин не появлялся на публике с 24 июня (тогда Минобороны опубликовало его обращение к ЧВК «Вагнер»), из-за чего стала поступать противоречивая информация о том, где он может находиться. В июле в Госдуме сообщили, что Сергей Суровикин находится на отдыхе.

