Взлет и исчезновение Суровикина: что известно о карьере генерала из Новосибирска

Сайт РБК сообщил о том, что генерала Сергея Суровикина освободили от должности командующего воздушно-космическими силами. Минобороны официально пока не подтвердило информацию. В этом материале рассказываем, что известно о биографии Сергея Суровикина.
По информации с сайта Министерства обороны России, Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. С 1983 года служил в Вооруженных силах СССР. Спустя четыре года окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе с золотой медалью. С того же 1987 года был заместителем командира мотострелкового батальона.
В 1995 году закончил Военную академию имени Фрунзе с отличием. Служил на должностях командира мотострелкового батальона, начальника штаба — заместителя командира мотострелкового полка.
— Участник вооруженного конфликта на территории Республики Таджикистан, участник Второй чеченской войны, участник военной операции в Сирийской Арабской Республике, — указано на сайте Минобороны.
С января по июль 2010 года Сергей Суровикин был первым заместителем командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа. Позже занимал должности в Центральном и восточном военных округах, руководил рабочей группой по формированию Военной полиции Министерства обороны.
— С 31 октября 2017 года — главнокомандующий Воздушно-космическими силами. 16 августа 2021 года Указом Президента Российской Федерации присвоено воинское звание «генерал армии». Награжден орденами Святого Георгия III степени, Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги» и рядом медалей, — сообщает Минобороны.
В декабре 2017 года получил звание Героя России за мужество и героизме, провяленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республики.
В октябре 2022 году Сергея Суровикина назначили командующим войсками в районе проведения СВО. Он дал интервью, в котором рассказал об обстановке на боевых рубежах и эффективности российской авиации и сил ПВО.
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В декабре Владимир Путин наградил генерала армии Сергея Суровикина орденом Святого Георгия третьей степени. Президент вручил награду 31 декабря в штабе Южного военного округа. Орден вручили за мужество, отвагу и самоотверженность, которые он проявил при исполнении воинского долга.
Сергей Суровикин не появлялся на публике с 24 июня (тогда Минобороны опубликовало его обращение к ЧВК «Вагнер»), из-за чего стала поступать противоречивая информация о том, где он может находиться. В июле в Госдуме сообщили, что Сергей Суровикин находится на отдыхе.