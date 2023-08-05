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«За территорию отеля не выйти: вонь, грязь и нищета». Туристы сравнили отдых в России и за границей

Сервис по космическим ценам или ротавирус почти бесплатно?

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Так в этом году выглядит отдых в Адлере

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Наши краснодарские коллеги из 93.RU собрали мнения читателей, которые высказывались под публикациями о летнем отдыхе. Одной из главных тем для споров стало сравнение отдыха в России и на зарубежных курортах. Одни считают, что настоящий отдых возможен только на заграничных курортах, другие с удовольствием проводят отпуск в Адлере, а некоторые считают, что не всё так однозначно. Читайте самые интересные и противоречивые комментарии.

Это как сравнивать «запорожец» с «мерседесом»

— Кто хоть раз отдохнул за границей, никогда не будет отдыхать в России.

— Нет смысла. Те же цены за Турцию или Египет, где за тобой бегают, чтоб всё было хорошо. Попытка сэкономить на копейках в честь патриотизма? Вы серьезно? Рассматривали с женой отели: Сочи — завтрак, неделя — 140 тысяч. Турция — «всё включено», неделя.

— Согласна на 100%, что в Сочи загнули цены. Искала в июле номер. Только от 4 тысяч рублей. И то, всё разобрано за месяц. Все просят предоплату. Со своих же людей берут в три шкуры. Была в Турции — проживание дешевле в два раза. Трехразовое питание, всё включено. Разве у нас такое встретишь? В Анталии чистое бирюзовое теплое море, прозрачности родниковой воды. Почему-то турки зарабатывают, но с расчетом, что вы приедете на следующий год.

— Нельзя сравнивать курорты Турции, Таиланда и Кипра с российскими домами отдыха. Это как сравнивать «запорожец» с «мерседесом» — это изначально не конгруэнтные величины. Курорты Турции, Таиланда и Кипра посещают граждане минимум 25 стран и платят за свое посещение этих мест твердой валютой. А российские дома отдыха посещают исключительно россияне и рассчитываются за свои посещения исключительно рублями. Причем не просто россияне, а россияне-отпускники, когда копишь-копишь весь год на отдых «на юге», приезжаешь, и главная твоя задача — сэкономить. И сотрудники южных домов отдыха прекрасно это знают, вот никто пуп и не рвет.

— Так давайте посчитаем: семья — 3 человека, 10 дней отдыха. Едем с Урала до Сочи 2,5 тысячи км, 500 литров бензина, ночевка в пути, поесть в нормальном месте — примерно 40 тысяч рублей. Проживание в пик сезона — 10 тысяч рублей в сутки. Плюс питание, бухло, аренда лежаков — и вот мы подобрались к 200 тысячам рублей.

Расчет № 2 — раннее бронирование в Турции в январе в отель пятерка «ультра» выйдет в 200–220 тысяч на июль.

Резюме: тошнить на машине с приключениями, плюс нулевой сервис, плюс ротавирус в Сочи или сели в самолет через 7 часов в отеле: ешь, пей, купайся, ни о чем не думай! Выбирайте сами!

Многие россияне выбирают отдых в Турции

Многие россияне выбирают отдых в Турции

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У нас дешевле!

— Я четыре раза отдыхал за границей — Турция, Таиланд, Эмираты, Италия. Более-менее только Эмираты, но в России дешевле и лучше.

— Кто едет на негативе, в итоге и получает негатив. А Турция или Египет, где за территорию отеля не выйти: вонь, грязь и нищета такая, что Адлер прям пушка по сравнению с этим.

— Мне 70 лет. Объездила весь мир, была и в 70-е годы на нашем Черном море. В этом году была в Анапе. Прогресс налицо. Были водоросли на песчаном пляже после бури. На следующий день всё очистили. Очень довольна отдыхом. Дешевле намного по сравнению с Турцией, Египтом, Китаем, Вьетнамом. В магазинах любые продукты, покупай и ешь, не будет ротавируса. В Египте всегда все страдают ротавирусом. Так что у нас отдыхать дешевле, на любой кошелек можно найти отдых. А море после бури везде грязное.

— Много раз отдыхала в хваленой загранице! И вот в прошлом году в марте пришлось заменить экстренно на Сочи. И очень довольна. Недавно опять вернулась. А дочь едет в августе еще раз. Отказалась от заграницы. Злобные люди, вам везде плохо. Вижу я вас везде. И за границей вы недовольны! И грязь вы создаете, и дети ваши на улицах блюют. И хамите сами прежде всего. И корчите из себя тех, кем не являетесь. Вы и другим отдых и жизнь портите. А в России замечательно. Вот на Байкал собираюсь!

— Была за границей в Испании, Греции, Турции, Китае, Таиланде, Вьетнаме, Абхазии по несколько раз. В 2022 году отдыхала первый раз в Сочи. Отдыхали в Имеретинке. Нам всё очень понравилось. Были несколько раз в Олимпийском парке. Возможностей много, и тур был недорогой.

Туристы в Адлере готовятся к морской прогулке

Туристы в Адлере готовятся к морской прогулке

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Не всё так однозначно

— Люди разные, и отзывы всегда будут разные. Моя бывшая начальница всегда за границей отдыхала и каждый раз жаловалась, что опять её весь отдых доставали наши соотечественницы, которым ну всё не так. Говорила, что как сядут на ухо и начинают хаять то мух, то еду, то номер, то горничных, в общем, всё подряд.

— Это просто другой отдых. Во Вьетнаме и Таиланде убитое море у побережья, так же течет всё, не переживайте, особенно в сезон дождей. Наше море на удивление живое, рыбки плавают под ногами и крабы возле берега, дельфины кефаль гоняют.

— Не надо судить по себе. Немало людей после отдыха за границей отдыхают в России. Потому здесь не всё так однозначно. Лично у меня после отдыха в Турции более не возникало желания туда вернуться.

— Отдыхал и в Турции, и в Хорватии, и в Таиланде. Везде интересно, везде свои плюсы и минусы. Два года назад проходил постковидное лечение в санатории в Адлере. Красивейший парк, чистый пляж, шведский стол со свежайшей и вкусной едой, современные корпуса, заботливый персонал. Полюбил Адлер, снял квартиру на год, ни о чём не жалею. Жаль, что купить жилье здесь уже нереально, цены выше космических. И не нужно кичиться, что на Сардинии или в Майами круче, везде хорошо.

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