«За территорию отеля не выйти: вонь, грязь и нищета». Туристы сравнили отдых в России и за границей

Это как сравнивать «запорожец» с «мерседесом»

— Кто хоть раз отдохнул за границей, никогда не будет отдыхать в России.

— Нет смысла. Те же цены за Турцию или Египет, где за тобой бегают, чтоб всё было хорошо. Попытка сэкономить на копейках в честь патриотизма? Вы серьезно? Рассматривали с женой отели: Сочи — завтрак, неделя — 140 тысяч. Турция — «всё включено», неделя.

— Согласна на 100%, что в Сочи загнули цены. Искала в июле номер. Только от 4 тысяч рублей. И то, всё разобрано за месяц. Все просят предоплату. Со своих же людей берут в три шкуры. Была в Турции — проживание дешевле в два раза. Трехразовое питание, всё включено. Разве у нас такое встретишь? В Анталии чистое бирюзовое теплое море, прозрачности родниковой воды. Почему-то турки зарабатывают, но с расчетом, что вы приедете на следующий год.