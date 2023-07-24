Сочи за 200 тысяч: где придется раскошелиться, а где можно отдохнуть бюджетно — изучаем путевки на август

— Сейчас не так много альтернатив, поэтому возникает большой спрос. Турецкие отели подняли ценники, перелеты стали дорогими. Если ехать семьей, например 2 взрослых и 2 детей до 10 лет, то за 9 ночей выйдет примерно 270 тысяч. Но это трехзвездочный отель, — рассказывает Марина Шлык.

Директор агентства «Акватория отдыха» Елена Лукомская считает, что август — самый дорогой месяц для отдыха в Турции.