Сочи за 200 тысяч: где придется раскошелиться, а где можно отдохнуть бюджетно — изучаем путевки на август

Пакуем чемоданы и пытаемся ухватить последний месяц лета — август уже близко. К этому времени на юге наступает еще не бархатный, но золотой сезон — самое подходящее время для отпуска. Корреспондент НГС узнала у представителей турагентств, во сколько обойдутся путевки на популярные направления из Новосибирска.
Таиланд
Перед путешествием в Таиланд нужно помнить, что август для страны — часто сезон дождей. При этом температура воздуха не опускается ниже 30 градусов.
По словам руководителя офиса агентства «География» Марины Шлык, минимальная стоимость поездки на Пхукет в середине месяца — 153 тысячи на двоих. Это цена за 11 ночей, с проживанием в трехзвездочном отеле без питания.
Турция
Улететь в Турцию в августе дешево не получится: Марина Шлык отмечает, что билеты на двоих начинаются от 133 тысяч — столько придется отдать за 7 дней отдыха в трехзвездочном отеле в Кемере. Это минимальная стоимость за «очень скромное» жилье.
— Сейчас не так много альтернатив, поэтому возникает большой спрос. Турецкие отели подняли ценники, перелеты стали дорогими. Если ехать семьей, например 2 взрослых и 2 детей до 10 лет, то за 9 ночей выйдет примерно 270 тысяч. Но это трехзвездочный отель, — рассказывает Марина Шлык.
Директор агентства «Акватория отдыха» Елена Лукомская считает, что август — самый дорогой месяц для отдыха в Турции.
— Если это хороший отель, то нужно быть готовым отдать 130–150 тысяч с человека. Бюджетные четырехзвездочные отели стартуют от 100 тысяч, — поясняет Елена Лукомская.
ОАЭ
Отдых в Эмиратах в последний месяц лета — не самое легкое время: температура воздуха здесь поднимается до 41 градуса. Готовым к жаре туристам Елена Лукомская советует выбирать отели на первой линии моря и с трехразовым питанием. Это поможет меньше находиться на улице.
— В августе путевка на двоих на 9 ночей обойдется в 180 тысяч. Поприятнее по погоде для отдыха будет сентябрь, и за 9 дней отдыха выйдет около 70–80 тысяч на человека, — рассказывает Елена.
Как отмечает туроператор, раньше Эмираты были дороже Турции, но сейчас направления сопоставимы по цене, а в некоторых случаях поездка в ОАЭ выйдет дешевле.
Марина Шлык предлагает другой вариант: если рассматривать трехзвездочные отели, то 19 августа можно улететь в Шарджу за 127 тысяч на двоих.
Египет
Египет — традиционный выбор для отдыха. В августе там достаточно жарко, но из Новосибирска летают чартерные рейсы в Хургаду. В этом регионе постоянно дует бриз с моря, поэтому высокие температуры ощущаются не так сильно.
— По стоимости — от 100 тысяч на человека на неделю, это цена за нормальный отель. Хорошие начинаются от 125 тысяч, — говорит Елена Лукомская.
По этому направлению летает только один самолет, поэтому диапазон цен на билеты почти не меняется.
Киргизия
Любителям менее жаркого отдыха предлагают поехать в Киргизию. Но местом отпуска станет не Бишкек, а озеро Иссык-Куль.
— Туда можно улететь по российскому паспорту, на неделю получится примерно 50 тысяч на человека — это вариант с трехразовым питанием. Если будут только завтраки, есть предложения и дешевле, — объясняет Елена Лукомская.
Россия
Первые месяцы лета в Сочи выдались «заливными» — популярный курорт страдал от ливней и потопов. Туроператоры надеются, что в августе погода наладится, — многие туры уже проданы.
— С 18 по 28 августа можно отдохнуть от 85 тысяч на двоих, но за эти деньги ничего хорошего не найдешь. Что-то приемлемое стоит больше 100 тысяч. Минимальная стоимость для семьи с двумя детьми — 165 тысяч, — рассказывает Марина Шлык.
Если не хватает времени для отдыха летом, Черноморское побережье можно посетить и осенью. Сентябрь для Сочи — разгар бархатного сезона.
— В сентябре там тоже еще тепло, можно купаться. Если вылететь 9 сентября на 9 ночей, то выйдет около 139 тысяч — это цена за 2 взрослых и 2 детей, — подсчитала Марина Шлык.
Еще одно востребованное российское направление — Санкт-Петербург. Путешествие вдвоем с 10 по 20 августа обойдется в 70 тысяч. При этом туроператор предупреждает, что стоимость поездки в Северную столицу постоянно меняется и путевка со временем может подешеветь до 50–60 тысяч.
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