Пятизвездочные отели и дорогая еда. Россиянка месяц прожила в Турции с ребенком и потратила меньше, чем в Сочи

Турция — излюбленное место отдыха у россиян. Но мало кто приезжает сюда больше чем на неделю-две. Лариса Орлова из Тюмени уже не первый раз едет в отпуск на анталийское побережье. В этот раз она прожила в стране 40 дней вместе с
Стамбул
В Турции я отдыхаю уже не первый раз, мне нравится эта страна. Как только появился тур Тюмень — Стамбул, решила забронировать путевку и отдохнуть с ребенком. Билеты приобретала ближе к теплому сезону, после 27 апреля, за
Сначала Стамбул нас встретил холодной, дождливой погодой и дорогим трансфером. Когда мы приехали, в отеле был ремонт. Досадно, но деваться некуда, пришлось наслаждаться тем, что есть. По моему мнению, Стамбул — это не турецкий отдых с российским размахом. Это в большей степени город торговли, индустрии, здесь практически нет отелей по системе «всё включено». Зато вокруг множество рынков, мечетей, древней архитектуры. По улицам ходят толпы людей, среди которых почти нет русскоговорящих. Но прогуляться с наслаждением и почувствовать дух Византии, Константинополя — можно.
Правда, здесь очень легко заблудиться. Ориентироваться в городе нам помогали местные жители. Хорошо, что большинство достопримечательностей — парк «Гюльхане» и собор Святой Софии, Цистерна Базилика, дворец Топкапы — находятся примерно в одной геолокации. В парк и собор вход бесплатный, а в остальные места билеты стоят от 300 до 650 лир (примерно 1300–3500 рублей).
Отели я бронировала на российских сайтах: «Слетать.ру», «Островок», «Яндекс.Путешествия». Оказалось, так гораздо выгоднее, чем просто оплачивать проживание непосредственно в самих отелях. За неделю проживания в отеле Стамбула мы заплатили
Анталья
Из Стамбула мы прилетели в Анталью, где я забронировала сразу три отеля. В каждом мы жили по очереди. Первый — твердая четверка по системе «всё включено» — на двоих обошелся в 30 тысяч рублей. Второй, пятизвездочный, забронировали на восемь дней за 17 тысяч. Номер здесь я оформляла по «Фортуне» — это система, где выбираешь только расположение, рейтинг и систему питания, а за сутки становится известно, куда оператор вас разместил. А третий отель, тоже пятизвездочный, обошелся в 23 тысячи рублей за четыре дня.
Такси в Турции дорого обходится — примерно 50 долларов стоит поездка от Кемера до Антальи, а расстояние между ними всего 40 километров. Поэтому передвигались на местных автобусах, рассчитывались лирами. Цена одной поездки — около 17–20 лир, то есть меньше 100 рублей. С ребенка денег за проезд не брали.
Когда мы приехали в Анталью в начале мая, все отели были полупустые, в основном туристы были из России и Украины.
Что поесть?
Что касается питания в Турции — это как игра в съедобное-несъедобное: ассортимент большой, но вкус на любителя. Конечно же, не хватало пельменей с майонезом и картошки со свининой. Мясные блюда в основном были из индейки и курицы, питание заметно оскудело. Но зато было много овощей, кондитерских изделий.
В основном во всех отелях Стамбула в питание включены только завтраки. Они не отличаются от завтраков на побережье Антальи. Это оливки, сыр разных сортов, овощи, джемы, порошковые супы. В Стамбуле очень много уличных кафе, они расположены вдоль основных улиц, на мостах, пересекающих Босфор. Питание здесь довольно дорого обходится, как и такси. Весь Стамбул пропитан рыбным запахом — всюду жарят рыбу, завернутую в капустный лист с луком и булку, продают жареные каштаны, кукурузу, весьма популярны местные каральки, обжаренные в сиропе. Их цена примерно 50 рублей. Есть и много заведений быстрого питания, где продают порошковые супы, котлеты из баранины, булгур, салаты из капусты и моркови, лепешки с мясом. Все продукты очень острые, заправленные соусом из красного перца. Перекусить в Стамбуле меньше, чем за 1000 рублей, вряд ли удастся.
В Анталье цены на еду ниже стамбульских. Вообще, в курортных городах меню разнообразное. Там много вкусных национальных блюд. Что отличает их от наших, так это огромные порции. К каждому блюду полагается бесплатное приложение — это салат из овощей, тарелка хлеба и бутылка воды. В отличие от Стамбула, в Анталье и Бельдиби трат на питание выходило меньше и было гораздо вкуснее. Но так как все отели были по системе «всё включено», то питаться в кафе приходилось очень редко. В основном, докупали клубнику и черешню по два доллара за килограмм, сок свежевыжатый также за два доллара.
В Турцию — без багажа
Так как мы приехали на 40 дней, естественно, вопрос встал с прачечной, стоимость стирки одной вещи в отеле — один доллар. Но мы делали проще: покупали тазы и порошок в хозяйственном магазине (на что ушло около двух долларов) и стирали одежду самостоятельно. Кстати, приобретать бытовую химию и продукты я бы посоветовала в супермаркетах «Мигрос» — цены там без туристических накруток, как для местных жителей. Одежду я покупала в магазине турецкого бренда «Вайкики». Мне очень нравятся их лекала и качество изделий.
Кстати, в Турцию я бы советовала не брать много багажа. Можно спокойно отказаться от мыльных принадлежностей, которые есть в отелях, косметики, которой почти не пользуешься на море, туфель на каблуках и вечерних нарядов. Самые актуальные вещи — это сланцы, майка, купальник и шорты. Всё остальное можно купить в турецких магазинах — хорошего качества по приятным ценам.
Непредвиденные обстоятельства
За время проживания в Турции пришлось даже воспользоваться почтовыми отправлениями. Сразу скажу, что выходит довольно-таки дорого: за посылку весом 10 килограммов нужно заплатить 70 долларов. Также на месте я покупала местную сим-карту. В отелях интернет слабый и платный, подключение к Wi-Fi стоит 10 долларов за неделю. Поэтому пришлось искать выходы. В Стамбуле мне порекомендовали купить сим-карту оператора «Водафон» за 3000 рублей. В пакет услуг входило 40 гигабайтов трафика. Но он кончился спустя две недели и нужно было пополнять баланс. Положить деньги на счет оказалось почти невозможно — в курортных поселках пунктов оплаты этого оператора не оказалось. А приложениями банков на iPhone я не могла воспользоваться из-за самой сим-карты. Как только я поставила ее в телефон, все приложения банков оказались заблокированы. Поэтому пришлось довольствоваться только интернетом в отелях, который можно было купить за 10 долларов на неделю.
Обязательно стоит знать, что российские карты в Турции не действуют. Магазинов, где ими можно рассчитаться, очень мало. Лучше всего приобрести перед поездкой доллары в банках России, а евро брать с собой не советую. В Турции эта валюта зачастую приравнена по стоимости к доллару. Лиры можно купить в обменных пунктах уже на месте. В Стамбуле и Анталье курс выгодней, чем в курортных городах.
За 40 дней жизни в Турции мы с ребенком даже успели пройти лечение в клинике «Анадолу» в Кемере. Медицинские услуги здесь дорогие. Например, прием педиатра стоит 180 долларов. Хорошо, что у нас была страховка и ни за что платить не пришлось. Условия в клинике мало отличались от отеля. Нам постоянно приносили вкусную еду, за вечер три (!) раза пытались поменять белье, в палате были холодильник, огромный телевизор, и самое главное — шикарный балкон с видом на море. Весь медперсонал всегда вежливо общался. В целом клиника оставила хорошее впечатление.
Дешевле, чем в Сочи
Билеты обратно в Тюмень мне обошлись в 5000 на человека, но тут мне просто повезло. Для тех, кто собирается планировать тур самостоятельно, хочу обратить внимание, что в Анталье два международных терминала и находятся они в разных местах. В Стамбуле вовсе три аэропорта, так что необходимо внимательно ознакомиться с проездными документами.
В общей сложности на 40-дневный отдых вместе с перелетами на меня и 4-летнего ребенка ушло около 140 тысяч рублей. Но в этой сумме не учтены трансфер, траты на питание и экскурсии в Стамбуле. За неделю вышло около 40 тысяч плюсом. Итого на двоих вышло около 180 тысяч рублей за более чем месяц отдыха.
В Турции я была много раз в разных местах и для отдыха не рекомендую Анкару и Стамбул. Хотя недалеко от Анкары есть хорошие отели на полупансионе на минеральных источниках, но это более оздоровительный отдых. Больше всего мне нравится анталийское побережье, хотя Мармарис тоже впечатлил красивой природой и чистым морем, пляжами из мелкой черной гальки. Но это, скорее, европейский курорт в отличие от Антальи. В прошлом году я отдыхала в Сочи, и за аренду скромного жилья у меня ушло столько же, сколько стоил отдых в Турции вместе с перелетами, питанием и развлечениями. Поэтому выбор очевиден.