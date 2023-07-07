Пятизвездочные отели и дорогая еда. Россиянка месяц прожила в Турции с ребенком и потратила меньше, чем в Сочи

В Турцию — без багажа

Так как мы приехали на 40 дней, естественно, вопрос встал с прачечной, стоимость стирки одной вещи в отеле — один доллар. Но мы делали проще: покупали тазы и порошок в хозяйственном магазине (на что ушло около двух долларов) и стирали одежду самостоятельно. Кстати, приобретать бытовую химию и продукты я бы посоветовала в супермаркетах «Мигрос» — цены там без туристических накруток, как для местных жителей. Одежду я покупала в магазине турецкого бренда «Вайкики». Мне очень нравятся их лекала и качество изделий.



Кстати, в Турцию я бы советовала не брать много багажа. Можно спокойно отказаться от мыльных принадлежностей, которые есть в отелях, косметики, которой почти не пользуешься на море, туфель на каблуках и вечерних нарядов. Самые актуальные вещи — это сланцы, майка, купальник и шорты. Всё остальное можно купить в турецких магазинах — хорошего качества по приятным ценам.