«Стоит увидеть Каир, чтобы больше любить родину»: россиянка — об отпуске в Египте без прикрас

Про ныряние и акул

В акватории нашего отеля море было не особо примечательным; если не знать, какое Красное море и приехать впервые, то можно решить, что это оно и есть. Дети у нас были в стране впервые и не представляли, что же такое настоящие коралловые рифы. Поэтому мы купили две экскурсии — одну в Каир и одну — на яхте в заповедник Рас Мухамед. Это знаменитое место Египта для дайверов. Там есть знаменитый унитазный риф. Сейчас объясню, что это. Когда-то в этом месте затонул корабль с унитазами, и теперь там живут рыбки. А дайверы спускаются ко дну и делают фото, сидя на унитазе. Мы не дайверы, и учиться этому делу желания не возникло. Мы плавали на поверхности с масками, это называется снорклинг. Новые современные маски на всё лицо очень удобны, дышать можно носом — и при этом всё прекрасно видно, подходят даже маленьким детям.