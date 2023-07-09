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«Стоит увидеть Каир, чтобы больше любить родину»: россиянка — об отпуске в Египте без прикрас

Туристов удивили пластиковый мусор в несколько слоев и масса недостроенных домов

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Елена Нетт ездила в Египет вместе с семьей на 8 дней

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Если вы как раз раздумываете над тем, где провести отпуск, почитайте историю Елены Нетт из Тюмени. Девушка выбрала для семейного путешествия Египет. Сколько денег ушло на турпутевки, что удивило в чужой стране и нужно ли бояться нападения акул? Об этом и не только — в ее колонке от первого лица, которую опубликовали наши коллеги из 72.RU.

О ценах и отелях

Для отдыха мы выбрали Египет, потому что мечтали показать детям красоту Красного моря и чудо света — пирамиды Древнего Египта. У нас был прямой перелет из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх. Шесть часов — и мы на другом континенте. Сразу по прилете, прямо в аэропорту, предлагают оформить визу за 25 долларов на человека. Это нужно в случае, если за время путешествия кто-то планирует покидать город. Но если таких мыслей нет, то можно просто поставить бесплатный штампик с датой въезда. Мы заранее решили, что посетим Каир, поэтому оформили визу. Всего же наша путевка нам обошлась в 300 тысяч рублей. Согласна, дорого. Но это на четверых за восемь дней проживания. Еще тысячу долларов припасли на экскурсии и другие развлечения. Доллары мы купили в России. Заранее узнали, что наши банковские карты VISA в Египте не работают — только UnionPay (с ними легко можно снять деньги в местных банкоматах).

Жили мы в новом районе Напка. Его стали застраивать 10 лет назад, поэтому все отели там свежие, но вокруг ничего интересного нет — идет стройка, пешком из отеля никуда не дойти, только пользоваться такси. В среднем любая поездка будет стоить 10–15 долларов. Отель чистый, уютный, с доброжелательным и улыбающимся персоналом, всё вежливо и позитивно. В номерах жили русские, украинцы, немного испанцев и пакистанцев. Отношение к русским очень хорошее, местные говорят: «Храни Аллах Россию!»

Путевки обошлись семье в 300 тысяч рублей

Путевки обошлись семье в 300 тысяч рублей

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В каждом номере пляжная сумка с полотенцами — это очень удобно. Также нас ждало разнообразное питание и анимационная программа для любого возраста: аквааэробика, йога, активный отдых в море — парашюты, бананы, сапы и всё остальное. Очень красивая, ухоженная, зеленая территория. Ходили и удивлялись, как под таким активным солнцем и в жарком климате цветет такая нежная красота. Полотенца нам меняли ежедневно и каждый раз из них делали какие-то композиции. С голоду и от скуки там точно не умереть. Единственный минус — все соки химические, напоминают «Инвайт», алкоголь местный примерно такой же.

Чудные животные из полотенец встречали гостей каждый день

Чудные животные из полотенец встречали гостей каждый день

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На курорте была представлена морская кухня

На курорте была представлена морская кухня

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Про ныряние и акул

В акватории нашего отеля море было не особо примечательным; если не знать, какое Красное море и приехать впервые, то можно решить, что это оно и есть. Дети у нас были в стране впервые и не представляли, что же такое настоящие коралловые рифы. Поэтому мы купили две экскурсии — одну в Каир и одну — на яхте в заповедник Рас Мухамед. Это знаменитое место Египта для дайверов. Там есть знаменитый унитазный риф. Сейчас объясню, что это. Когда-то в этом месте затонул корабль с унитазами, и теперь там живут рыбки. А дайверы спускаются ко дну и делают фото, сидя на унитазе. Мы не дайверы, и учиться этому делу желания не возникло. Мы плавали на поверхности с масками, это называется снорклинг. Новые современные маски на всё лицо очень удобны, дышать можно носом — и при этом всё прекрасно видно, подходят даже маленьким детям.

В масках все прекрасно видно

В масках все прекрасно видно

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У меня погружение в море ассоциировалось с кадрами из программ Кусто. Мои же дети сказали, что им напоминает увиденное заставку из кнопочного телефона. Рифы — это очень красиво, они завораживают и погружают в медитативное состояние. Подводный мир Красного моря восхищает и поражает. В заповеднике есть остров из белого песка, напоминающий рекламу «Баунти», там можно фотографироваться, плавать, просто ходить и любоваться сочетанием природных красок. В плане безопасности: на каждом заплыве с группой были два человека из команды с кругами и свистками, внимательно следили за каждым, нас уверили, что в этих местах акул нет. Их там и не было. У нас на яхте было всего девять человек, поэтому было очень комфортно и действительно безопасно. Никаких претензий.

В Шарме вообще акул нет, там стоят защитные сетки, на пирсе всегда сидит спасатель, у бассейна — тоже. Но всех туристов предупреждают, что нельзя трогать кораллы, они вырастают за 10 лет на 1 сантиметр, если их трогать, они ломаются и погибают, также на них плохо действуют некоторые солнцезащитные крема с химикатами. Еще нам говорили, что чем ярче морской обитатель, тем он опаснее, поэтому предлагают защитный костюм за 7 долларов. Старший сын брал его, мы же не стали, просто не трогали ничего.

«Увидеть Каир нужно, чтобы больше любить свою родину»

На экскурсии в Каир

На экскурсии в Каир

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Поездка в Каир началась ночью, а наутро мы приехали в город. Дорога заняла около 6 часов, автобусы ехали колонной, в каждом были полицейский и два водителя, сменяющие друг друга. Кроме этого, в голове и хвосте колонны — полицейские машины. Дело в том, что в стране есть бедуины — люди пустыни, живущие по своим законам, не подчиняющиеся властям Египта. И когда-то были случаи нападений на туристов. С тех пор безопасность усилена.

По приезде в город первый пункт остановки — Каирский музей, в нём собраны экспонаты из пирамид. Музей большой и интересный, людей очень много, всем выдают наушники. Но всё зависит от гида! Наш был историк, он рассказывал профессионально и довольно долго. Десятилетнему сыну было скучно, поэтому потом мы с ним вдвоем ушли от группы и просто ходили по музею, разглядывая коллекции. После музея нас повезли по городу на обед, вот здесь картина из окна открывалась удручающая: рядом с шикарными, дорогими отелями, красивыми мостами, зеленым берегом самой длинной в мире реки Нил стоят картонные домики, лежат на земле бездомные и везде несколько слоев пластикового мусора, который явно никто не убирает. Каир — город контрастов.

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На многополосных дорогах можно увидеть и автомобили премиум-сегмента, и повозки с осликами. Всё это живет своей жизнью, не особо подчиняясь Правилам дорожного движения. За рулем много женщин. Страна мусульманская со своими правилами, практически везде работают мужчины, женщины же призваны заниматься домом и детьми. Детские сады для детей с 4 лет, до этого считается, что ребенок должен быть с мамой, с 6 лет — начальная школа, в средней школе обучение мальчиков и девочек раздельное: в одном здании, но в разных частях.

Мужчина может иметь четырех жен, но, чтобы жениться даже на одной, он обязан иметь свою квартиру и заплатить выкуп золотом. Его вес зависит от уровня семьи невесты. При разводе квартира и выкуп остаются жене, поэтому разводы очень редко случаются, как и четыре жены — это слишком дорого. Если девушка не вышла замуж до 30 лет, то вряд ли уже выйдет, так как она считается старой и теперь должна будет жить с родителями до конца жизни.

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В Египте есть интересный закон. Если здание не достроено, за него платится очень маленький налог, а если достроено — большой. Поэтому местные придумали такой выход: они строят здание на три этажа, например, на двух нижних живут, а на верхнем просто торчит арматура, валяются кирпичи и мусор в виде пакетов. Вид на город поэтому впечатляет — кажется, что он полуразрушен, хотя на самом деле просто полунедостроен. «Увидеть Каир нужно, чтобы больше любить свою родину», — сказала женщина рядом со мной. Я с ней согласна. Столица страны с такой богатой историей и в таком виде в современности…

Вход на пирамиды и к Сфинксу платные. Билеты входят в стоимость экскурсии, поэтому мы прошли быстро и без очереди. Атмосфера и энергетика этого места стоит того, чтобы там побывать. Прикасаешься к древности и невольно начинаешь философствовать, думая о том, что мы — просто песчинки в истории и пространстве. А эти пирамиды как стояли, так и еще простоят столько же. Всего в Египте 148 пирамид, в Каире в Гизе — 3 и Сфинкс. Насчет последнего до сих пор ходят споры и существует несколько версий о том, куда делся его нос. Одна из самых известных — в него стреляли из пушек солдаты Наполеона. Хотя официально считается, что именно Наполеон восхищался богатствами и культурой этой страны и был человеком, который приложил массу усилий к сохранению этого наследия.

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Вокруг пирамид бедуины на верблюдах предлагают прокатиться и купить сувениры. У верблюдов специфический запах, честно говоря, забраться на него желания не возникло. Также вокруг пирамид — какахи верблюдов и опять же пластиковый мусор. Много бездомных собак, изнывающих от жары. Раз организовали платный вход, то могли бы и организовать уборку хоть какую-то, но это никому не нужно, видимо.

Долгий неприятный досмотр в аэропорту

Египтяне любят торговаться, практически нигде нет ценников. Мы ездили на площадь Сохо — странное место, наполненное неоновыми огоньками всех цветов радуги и развешанными на каждой пальме. Место с кучей магазинов и лавочек, где можно приобрести традиционные папирус, специи, ароматические масла, восточные сувениры и качественный египетский хлопок. В стране на первом месте — выращивание сахарного тростника и изготовление сахара, после обработки остается что-то типа сиропа, они называют его черный мед. На втором месте — выращивание фиников, они свежайшие и вкусные, понравятся даже тем, кто у себя дома такой продукт не любит. А на третьем — манго. Оказывается, манго дает урожай каждые 20 дней и небольшой сад может приносить несколько тонн плодов в год.

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Обратная дорога домой удивила тем, как проходит проверка выезжающих в аэропорту — очень долго, 3 часа, несколько проверок-обысков, девушек досматривают женщины, мужчин — соответственно, мужчины. Из страны запрещено вывозить ракушки и кораллы, хотя их продают в сувенирных лавках. Также не разрешают проносить в самолет мячи, их нужно обязательно сдуть. Полностью приходится разуваться, вываливать всё содержимое сумочки, хотя ее уже два раза просветили насквозь. Процедура неприятная и... очень долгая.

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В целом, любое путешествие — это всегда интересно, особенно если вы летите в страну, отличающуюся культурой, языком, религией, своим бытом и менталитетом. Любое путешествие наполняет и удивляет. Страна с желтыми песками и бирюзовым морем однозначно интересна и стоит того, чтобы там побывать, увидеть всё своими глазами и сделать свои выводы.

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