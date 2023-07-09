«Стоит увидеть Каир, чтобы больше любить родину»: россиянка — об отпуске в Египте без прикрас

Если вы как раз раздумываете над тем, где провести отпуск, почитайте историю Елены Нетт из Тюмени. Девушка выбрала для семейного путешествия Египет. Сколько денег ушло на турпутевки, что удивило в чужой стране и нужно ли бояться нападения акул? Об этом и не только — в ее колонке от первого лица, которую опубликовали наши коллеги из 72.RU.
О ценах и отелях
Для отдыха мы выбрали Египет, потому что мечтали показать детям красоту Красного моря и чудо света — пирамиды Древнего Египта. У нас был прямой перелет из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх. Шесть часов — и мы на другом континенте. Сразу по прилете, прямо в аэропорту, предлагают оформить визу за 25 долларов на человека. Это нужно в случае, если за время путешествия кто-то планирует покидать город. Но если таких мыслей нет, то можно просто поставить бесплатный штампик с датой въезда. Мы заранее решили, что посетим Каир, поэтому оформили визу. Всего же наша путевка нам обошлась в 300 тысяч рублей. Согласна, дорого. Но это на четверых за восемь дней проживания. Еще тысячу долларов припасли на экскурсии и другие развлечения. Доллары мы купили в России. Заранее узнали, что наши банковские карты VISA в Египте не работают — только UnionPay (с ними легко можно снять деньги в местных банкоматах).
Жили мы в новом районе Напка. Его стали застраивать 10 лет назад, поэтому все отели там свежие, но вокруг ничего интересного нет — идет стройка, пешком из отеля никуда не дойти, только пользоваться такси. В среднем любая поездка будет стоить 10–15 долларов. Отель чистый, уютный, с доброжелательным и улыбающимся персоналом, всё вежливо и позитивно. В номерах жили русские, украинцы, немного испанцев и пакистанцев. Отношение к русским очень хорошее, местные говорят: «Храни Аллах Россию!»
В каждом номере пляжная сумка с полотенцами — это очень удобно. Также нас ждало разнообразное питание и анимационная программа для любого возраста: аквааэробика, йога, активный отдых в море — парашюты, бананы, сапы и всё остальное. Очень красивая, ухоженная, зеленая территория. Ходили и удивлялись, как под таким активным солнцем и в жарком климате цветет такая нежная красота. Полотенца нам меняли ежедневно и каждый раз из них делали какие-то композиции. С голоду и от скуки там точно не умереть. Единственный минус — все соки химические, напоминают «Инвайт», алкоголь местный примерно такой же.
Про ныряние и акул
В акватории нашего отеля море было не особо примечательным; если не знать, какое Красное море и приехать впервые, то можно решить, что это оно и есть. Дети у нас были в стране впервые и не представляли, что же такое настоящие коралловые рифы. Поэтому мы купили две экскурсии — одну в Каир и одну — на яхте в заповедник Рас Мухамед. Это знаменитое место Египта для дайверов. Там есть знаменитый унитазный риф. Сейчас объясню, что это. Когда-то в этом месте затонул корабль с унитазами, и теперь там живут рыбки. А дайверы спускаются ко дну и делают фото, сидя на унитазе. Мы не дайверы, и учиться этому делу желания не возникло. Мы плавали на поверхности с масками, это называется снорклинг. Новые современные маски на всё лицо очень удобны, дышать можно носом — и при этом всё прекрасно видно, подходят даже маленьким детям.
У меня погружение в море ассоциировалось с кадрами из программ Кусто. Мои же дети сказали, что им напоминает увиденное заставку из кнопочного телефона. Рифы — это очень красиво, они завораживают и погружают в медитативное состояние. Подводный мир Красного моря восхищает и поражает. В заповеднике есть остров из белого песка, напоминающий рекламу «Баунти», там можно фотографироваться, плавать, просто ходить и любоваться сочетанием природных красок. В плане безопасности: на каждом заплыве с группой были два человека из команды с кругами и свистками, внимательно следили за каждым, нас уверили, что в этих местах акул нет. Их там и не было. У нас на яхте было всего девять человек, поэтому было очень комфортно и действительно безопасно. Никаких претензий.
В Шарме вообще акул нет, там стоят защитные сетки, на пирсе всегда сидит спасатель, у бассейна — тоже. Но всех туристов предупреждают, что нельзя трогать кораллы, они вырастают за 10 лет на 1 сантиметр, если их трогать, они ломаются и погибают, также на них плохо действуют некоторые солнцезащитные крема с химикатами. Еще нам говорили, что чем ярче морской обитатель, тем он опаснее, поэтому предлагают защитный костюм за 7 долларов. Старший сын брал его, мы же не стали, просто не трогали ничего.
«Увидеть Каир нужно, чтобы больше любить свою родину»
Поездка в Каир началась ночью, а наутро мы приехали в город. Дорога заняла около 6 часов, автобусы ехали колонной, в каждом были полицейский и два водителя, сменяющие друг друга. Кроме этого, в голове и хвосте колонны — полицейские машины. Дело в том, что в стране есть бедуины — люди пустыни, живущие по своим законам, не подчиняющиеся властям Египта. И когда-то были случаи нападений на туристов. С тех пор безопасность усилена.
По приезде в город первый пункт остановки — Каирский музей, в нём собраны экспонаты из пирамид. Музей большой и интересный, людей очень много, всем выдают наушники. Но всё зависит от гида! Наш был историк, он рассказывал профессионально и довольно долго. Десятилетнему сыну было скучно, поэтому потом мы с ним вдвоем ушли от группы и просто ходили по музею, разглядывая коллекции. После музея нас повезли по городу на обед, вот здесь картина из окна открывалась удручающая: рядом с шикарными, дорогими отелями, красивыми мостами, зеленым берегом самой длинной в мире реки Нил стоят картонные домики, лежат на земле бездомные и везде несколько слоев пластикового мусора, который явно никто не убирает. Каир — город контрастов.
На многополосных дорогах можно увидеть и автомобили премиум-сегмента, и повозки с осликами. Всё это живет своей жизнью, не особо подчиняясь Правилам дорожного движения. За рулем много женщин. Страна мусульманская со своими правилами, практически везде работают мужчины, женщины же призваны заниматься домом и детьми. Детские сады для детей с 4 лет, до этого считается, что ребенок должен быть с мамой, с 6 лет — начальная школа, в средней школе обучение мальчиков и девочек раздельное: в одном здании, но в разных частях.
Мужчина может иметь четырех жен, но, чтобы жениться даже на одной, он обязан иметь свою квартиру и заплатить выкуп золотом. Его вес зависит от уровня семьи невесты. При разводе квартира и выкуп остаются жене, поэтому разводы очень редко случаются, как и четыре жены — это слишком дорого. Если девушка не вышла замуж до 30 лет, то вряд ли уже выйдет, так как она считается старой и теперь должна будет жить с родителями до конца жизни.
В Египте есть интересный закон. Если здание не достроено, за него платится очень маленький налог, а если достроено — большой. Поэтому местные придумали такой выход: они строят здание на три этажа, например, на двух нижних живут, а на верхнем просто торчит арматура, валяются кирпичи и мусор в виде пакетов. Вид на город поэтому впечатляет — кажется, что он полуразрушен, хотя на самом деле просто полунедостроен. «Увидеть Каир нужно, чтобы больше любить свою родину», — сказала женщина рядом со мной. Я с ней согласна. Столица страны с такой богатой историей и в таком виде в современности…
Вход на пирамиды и к Сфинксу платные. Билеты входят в стоимость экскурсии, поэтому мы прошли быстро и без очереди. Атмосфера и энергетика этого места стоит того, чтобы там побывать. Прикасаешься к древности и невольно начинаешь философствовать, думая о том, что мы — просто песчинки в истории и пространстве. А эти пирамиды как стояли, так и еще простоят столько же. Всего в Египте 148 пирамид, в Каире в Гизе — 3 и Сфинкс. Насчет последнего до сих пор ходят споры и существует несколько версий о том, куда делся его нос. Одна из самых известных — в него стреляли из пушек солдаты Наполеона. Хотя официально считается, что именно Наполеон восхищался богатствами и культурой этой страны и был человеком, который приложил массу усилий к сохранению этого наследия.
Вокруг пирамид бедуины на верблюдах предлагают прокатиться и купить сувениры. У верблюдов специфический запах, честно говоря, забраться на него желания не возникло. Также вокруг пирамид — какахи верблюдов и опять же пластиковый мусор. Много бездомных собак, изнывающих от жары. Раз организовали платный вход, то могли бы и организовать уборку хоть какую-то, но это никому не нужно, видимо.
Долгий неприятный досмотр в аэропорту
Египтяне любят торговаться, практически нигде нет ценников. Мы ездили на площадь Сохо — странное место, наполненное неоновыми огоньками всех цветов радуги и развешанными на каждой пальме. Место с кучей магазинов и лавочек, где можно приобрести традиционные папирус, специи, ароматические масла, восточные сувениры и качественный египетский хлопок. В стране на первом месте — выращивание сахарного тростника и изготовление сахара, после обработки остается что-то типа сиропа, они называют его черный мед. На втором месте — выращивание фиников, они свежайшие и вкусные, понравятся даже тем, кто у себя дома такой продукт не любит. А на третьем — манго. Оказывается, манго дает урожай каждые 20 дней и небольшой сад может приносить несколько тонн плодов в год.
Обратная дорога домой удивила тем, как проходит проверка выезжающих в аэропорту — очень долго, 3 часа, несколько проверок-обысков, девушек досматривают женщины, мужчин — соответственно, мужчины. Из страны запрещено вывозить ракушки и кораллы, хотя их продают в сувенирных лавках. Также не разрешают проносить в самолет мячи, их нужно обязательно сдуть. Полностью приходится разуваться, вываливать всё содержимое сумочки, хотя ее уже два раза просветили насквозь. Процедура неприятная и... очень долгая.
В целом, любое путешествие — это всегда интересно, особенно если вы летите в страну, отличающуюся культурой, языком, религией, своим бытом и менталитетом. Любое путешествие наполняет и удивляет. Страна с желтыми песками и бирюзовым морем однозначно интересна и стоит того, чтобы там побывать, увидеть всё своими глазами и сделать свои выводы.