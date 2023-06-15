Пригожин объяснил, почему ЧВК «Вагнер» не подпишет контракт с Минобороны: новости СВО за 14 июня

Пригожин объяснил, почему бойцы ЧВК «Вагнер» не будут подписывать контракты с Минобороны

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что его бойцы не будут подписывать контракты с Минобороны, даже несмотря на возможные препятствия в получении социальных гарантий от ведомства. Ответ Пригожина привели в телеграм-канале его пресс-службы.



— Я готов обеспечивать бойцов ЧВК «Вагнер», но сегодня я есть, а завтра меня нет. И поэтому, безусловно, государство должно участвовать в социальных гарантиях для ветеранов, для бойцов, которые выполнили задачу. <...> Никто не говорил, что мы обязаны будем заключить договоры с Министерством обороны. Никто из бойцов ЧВК «Вагнер» не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет, — заявил Пригожин. — Что касается социальных гарантий, я думаю, что Госдума и президент найдут компромиссное решение, при котором и социальные гарантии получат, и документы как участники боевых действий.

