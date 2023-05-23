«Сама сейчас "мертвая"». Что известно о смерти замглавы Минобрнауки и состоянии его жены Дианы Гурцкая

20 мая умер Петр Кучеренко —
MSK1.RU собрал воспоминания близких о Петре и всё, что известно о его жизни и смерти.
Причина смерти
О смерти Кучеренко сообщили в пресс-службе Минобрнауки. Представители ведомства рассказали, что самолет, на котором чиновник возвращался из Кубы, экстренно посадили в Минеральных Водах и пытались его спасти.
— Врачи поднялись на борт сразу после приземления и начали проводить реанимационные мероприятия. Медики сделали всё возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, он скончался, — сообщили в пресс-службе Минздрава Ставропольского края.
Официальная причина смерти чиновника пока не сообщалась. Один из друзей Кучеренко на своей странице в социальных сетях написал, что супруг Дианы Гурцкая последнее время чувствовал себя плохо.
— Я пью антидепрессанты и транквилизаторы одновременно. Горстями, — рассказывал Петр Кучеренко своему знакомому. — И это не очень помогает. Почти не сплю. Чувствую себя ужасно.
Где и когда похоронят Петра Кучеренко
Петра Кучеренко похоронят в среду, 24 мая. С 11:00 до 12:00 в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове пройдет панихида. Церемония прощания и погребение на Троекуровском кладбище состоятся с 13:00 до 15:00. Место проведения поминок, которые начнутся в 16:00, уточняется.
— По предварительной информации, всё пройдет в закрытом режиме, — рассказал MSK1.RU пресс-секретарь ГБУ «Ритуал» Михаил Шитиков.
Как близкие и коллеги вспоминают Петра Кучеренко
Сын Петра Кучеренко и Дианы Гурцкая,
— 20 мая мой папа умер. Он был слишком молод. Мне больше нечего сказать. Спасибо каждому за поддержку, которую писали мне. Это всё очень важно. Люблю всех. Цените своих родных и прямо сейчас скажите им, что вы их любите. Цените каждый момент с ними, жизнь — жестокая штука. Никто не знает, что может произойти, — написал Константин. — Спасибо, папа. Люблю.
Брат Дианы Гурцкая и по совместительству ее продюсер Роберт Гурцкая поделился своими переживаниями по поводу случившейся трагедии.
— Я не могу оценить реальность, — написал Роберт. — Тебя нет, и счастья нет. Ты стал светом для нашей семьи. Ты сделал счастливой Диану и нас всех. С появлением Костика (сын Дианы Гурцкая и Петра Кучеренко. — Прим. ред.) счастье стало безграничным... А 20 мая всё потемнело. Точка. Всё кончено.
— Весь коллектив Министерства науки и высшего образования РФ скорбит и выражает свои соболезнования родным и близким покойного Петра Александровича Кучеренко, — написали на официальном сайте ведомства.
— Он был удивительным человеком! Чутким, добрым, образованным, — вспоминает Петра телеведущая Елена Малышева. — По-настоящему свободным и умеющим любить. А какая семья была у них с Дианой! Сколько чуткости и любви было в Пете! Как он умел дружить и помогать! Сколько внутреннего благородства было в нем! Невозможно поверить, что всё безвозвратно. Плачу.
Поддержку семье выразили и коллеги супруги Кучеренко Дианы Гурцкая.
— Моя родная подруга, Дианочка, сердце разрывается от горя, — написала в своем блоге певица Жасмин. — Вы с сыном Костей потеряли горячо любимого мужа и отца Петра. Всем сердцем и душой я с вами. Как никто, понимаю — сама не так давно пережила утрату близких мне людей. Моя семья разделяет ваше горе. Молимся за вас. Сил вам с сыночком.
Сама жена Кучеренко, певица Диана Гурцкая, пока не давала комментариев по поводу смерти супруга. О ее состоянии MSK1.RU рассказал брат Роберт.
— Какой комментарий она даст сейчас? Вы же понимаете, она сама сейчас «мертвая», — сказал MSK1.RU брат артистки Роберт.
Что известно о Петре Кучеренко
Петру Кучеренко было 46 лет. Он родился 3 мая 1977 года в городе Дудинке Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Красноярского края. В 2001 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция».
Свою политическую карьеру начал в 1999 году — тогда он работал помощником депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Заместителем главы Минобрнауки Кучеренко стал в марте 2020 года, а спустя год его назначили статс-секретарем.
С 2001 по 2006 год возглавлял ряд общественных структур, занимался проектами общественно-государственного партнерства в социальной и образовательной сферах. Затем работал адвокатом в Московской областной коллегии адвокатов и преподавал на кафедре конституционного и муниципального права в РУДН.
В 2012 году возглавил аппарат комитета по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества в Совфеде, а с 2014 по 2020 год руководил аппаратом комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.
21 сентября 2005 года Петр Кучеренко женился на певице Диане Гурцкая. Вместе с супругой создал фонд помощи незрячим детям «По зову сердца». В 2007 году у пары родился сын Константин.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетной грамотой СФ ФС РФ.
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