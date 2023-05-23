«Сама сейчас "мертвая"». Что известно о смерти замглавы Минобрнауки и состоянии его жены Дианы Гурцкая

MSK1.RU собрал воспоминания близких о Петре и всё, что известно о его жизни и смерти.

Причина смерти

О смерти Кучеренко сообщили в пресс-службе Минобрнауки. Представители ведомства рассказали, что самолет, на котором чиновник возвращался из Кубы, экстренно посадили в Минеральных Водах и пытались его спасти.