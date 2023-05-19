Пробки и очереди: новосибирцы массово поехали на выходные в Горный Алтай — как отдохнуть там за 6 тысяч

«Поездка смело умещается в 50 тысяч»

Жительница Новосибирска Екатерина обычно старается выбирать самые аутентичные места в Горном Алтае. По этой причине она обходит стороной все популярные базы с ресторанами и ездит в Акташ, который находится близко к границе с Монголией. Так Екатерина хочет добиться максимального единения с природой.

— Сейчас (уже несколько лет) езжу на одну и туже «частную» базу — по сути, это двухэтажный дом из сруба на участке и там же на участке баня. Стоит 3500 рублей в сутки (домик рассчитан на 6 человек). Баня оплачивается отдельно, но не по часам, а просто за то, что ее растопили — соответственно, париться можно сколько хочешь. До прошлого года дом стоил 700 рублей с человека, сейчас сделали фиксированную цену, — объясняет Екатерина.

Как добавляет сибирячка, вокруг базы много других зон отдыха, где домик можно снять за 1500–2000 рублей в зависимости от сезона. Обычно Екатерина ездит на 4–7 дней, в этом году она ездила с друзьями на майские праздники. Всего они потратили около 50 тысяч рублей.