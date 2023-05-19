Пробки и очереди: новосибирцы массово поехали на выходные в Горный Алтай — как отдохнуть там за 6 тысяч

Новосибирцы на майских праздниках открыли туристический сезон в Горном Алтае. Сотни людей поехали в соседний регион для отдыха. Они гуляли по горам, стояли в пробках, посещали достопримечательности и ели шашлыки. НГС узнал у путешественников, каким был отдых в этом году и сколько он стоил.
«На гейзерное озеро очередь, как в Мавзолей»
Сергей, житель Академгородка, уже много лет ездит в Горный Алтай вместе с семьей. Как отмечает сибиряк, они с семьей больше гуляющие туристы, чем пьющие.
— Всегда стараемся снять отдельный домик на базе с удобствами, с утра выехали — посещаем местные достопримечательности, вечером вернулись — пожарили шашлык, отдохнули и на следующее утро новая поездка. Пытаемся остановиться в районе Чемала или Элекмонара, а оттуда уже масса мест: Ороктойский мост, Манжерок, Патмос и тропа на Чемальскую ГЭС, Че-Чкыш, «Пасека
Также новосибирец с семьей ездят в сторону Акташа, где, по словам жителя Академгородка, «настоящий Алтай». Там путешественники проезжают Семинский перевал, Чике-Таман, Гейзерное озеро, Курайскую степь, Акташский ретранслятор, Кату-Ярык, долину Чулышман, каменные грибы, водопад Учар.
— В этом году всё пошло не по плану, в семье появился новый питомец, а именно щенок американской акиты, и тут мы столкнулись с трудностями, привычные нам базы не принимают с животными (объяснение разумное — не всех посетителей это устроит), базы, где принимают с животными, не столь многочисленны, и
Члены семьи Сергея долго решали, что делать, и в итоге оставили щенка Басю дома. К этому моменту уже все знакомые места были забронированы. В итоге семья поехала на двое суток, 6–8 мая, на базу отдыха в селе Анос. Ночь в отдельном домике с удобствами внутри стоила 5,5 тысячи рублей.
— Выехали пораньше в 5 часов, в попытке проскочить возможные пробки, как, видимо, и все остальные участники движения, и встали в полупробку сразу за Барнаулом. Нельзя не отметить качество дорог, почти на всём протяжении от границы с НСО и до Барнаула идет 4 полосы отличного асфальта. Зато у нас камеры через каждый километр в зоне обгона, — поделился житель Академгородка.
В Бийске дорожные службы ремонтировали мост, и новосибирцы снова чуть не попали в пробку. Проезжали алтайский город через объездную.
— В Сростках всегда шикарные чебуреки, но очередь такая, что желания стоять нет. Далее пробка из-за реверсивного движения и строительства дорог начинается в Усть-Семе и занимает не менее часа. Странно, конечно: делайте вы дороги в зимний период или осенью. Весной, как результат, огромная пробка на 10 километров в обе стороны, и, судя по всему, это на все лето, — рассуждает Сергей.
Семье из Академгородка повезло с базой. Им попался хороший домик, также отдыхающие наслаждались беседками, мангалом, бассейном, детскими площадками.
— В этом году поздняя весна и цветение маральника только началось, возле каждого куста толпы «фотографов», огромное количество народу, туристов, пыль, гам… На Акташе пробка на Гейзерное озеро — очередь, как в Мавзолей. Я помню свою первую поездку, там света не было, а тут пробка. Алтай, ты испортился, мы тебя испортили, — говорит Сергей.
В итоге семья побывала в Тавдинских пещерах, на Ороктойском мосту, в Манжероке и на нескольких смотровых площадках.
«Поездка смело умещается в 50 тысяч»
Жительница Новосибирска Екатерина обычно старается выбирать самые аутентичные места в Горном Алтае. По этой причине она обходит стороной все популярные базы с ресторанами и ездит в Акташ, который находится близко к границе с Монголией. Так Екатерина хочет добиться максимального единения с природой.
— Сейчас (уже несколько лет) езжу на одну и туже «частную» базу — по сути, это двухэтажный дом из сруба на участке и там же на участке баня. Стоит 3500 рублей в сутки (домик рассчитан на 6 человек). Баня оплачивается отдельно, но не по часам, а просто за то, что ее растопили — соответственно, париться можно сколько хочешь. До прошлого года дом стоил 700 рублей с человека, сейчас сделали фиксированную цену, — объясняет Екатерина.
Как добавляет сибирячка, вокруг базы много других зон отдыха, где домик можно снять за 1500–2000 рублей в зависимости от сезона. Обычно Екатерина ездит на 4–7 дней, в этом году она ездила с друзьями на майские праздники. Всего они потратили около 50 тысяч рублей.
— Около 6 тысяч рублей на бензин туда-обратно, плюс съездили до границы с Монголией, но тут надо сделать скидочку на то, что машина у меня гибрид. На обычной, не прожорливой, выйдет тысяч 7–10. Там в общей сложности почти 2000 километров получилось.
Туристические маршруты компания друзей не брала — погода еще не позволяла. Тем не менее съездить к леднику Актру стоило бы 12 тысяч рублей.
— Итого на двоих такая поездка смело умещается в 50 тысяч, при этом получится посетить самые крутые места типа ледника Актру и перевал Кату-Ярык, — заключила Екатерина.
При этом девушка вспоминает, как пару лет назад она с друзьями ездила на пять дней, они скинулись по 7 тысяч, и им на всё хватило.
По Горному на велосипедах или на машине
Сибирячка Алина ездила с мужем на выходные в район Чемала, чтобы посмотреть на цветение маральника. Путешествовала пара на машине. На двоих у новосибирцев вышло около 6 тысяч рублей на отдых.
— Ночевка в отеле обошлась 3000 рублей, плюс затраты на бензин от Новосибирска примерно 2000 рублей и продукты в дорогу около 1000 рублей. Пару раз зашли в кафе, ценник как в Новосибирске примерно, — рассказала Алина.
Как отмечает сибирячка, в основном они с мужем гуляли, посмотрели Чемал, остров Патмос, Ороктойский мост.
— Просто по горам походили, там очень красиво, — заключила Алина.
Читательница НГС Алена путешествовала по Горному Алтаю на выходных в компании из 5 человек. Спортсмены организовали велосипедный поход второй категории сложности.
— Мы постоянно ездим в такие походы в разные регионы страны, на майские решили на Алтай, так как от Новосибирска близко ехать. Наш поход был 6 дней, начинали мы от села Чарышское, Алтайский край, ехали в сторону Солонешного, через 2 перевала. Потом пересекли границу и въехали в горный Алтай, Усть-Канский район. Проезжали населенные пункты: Яконур, Кукуя, Улусчерга, выехали в сторону села Алтайское (снова Алтайский край) и въехали в Горный Алтай со стороны Аи, Бирюзовой Катуни, проехали по Айскому тракту, — перечислила спортсменка.
Маршрут новосибирцы закончили в Усть-Семе. Жили в палатке. Путешественники вкладывали деньги только в питание и на проезд. Меню путешественники составляли заранее, и на пятерых человек ушло 13 тысяч рублей.
— Сложнее было с проездом. Когда стали узнавать цены на микроавтобус, чтобы нас из Новосибирска довезли до Чарышского, то озвучивали 40–45 тысяч на пятерых в одну сторону. Для нас дорого, мы приняли решение, что доедем на машине друзей, которые с нами же в поход идут, до Элекмонара. Там есть знакомые, у которых машину свою оставили, и нас на уазике забросили до Чарышского за 10 тысяч рублей, ехали около 6 часов, — рассказала Алена. Она с командой ездила в Горный Алтай на выходные, которые были в начале мая. Путешественники попали в снежную погоду.
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