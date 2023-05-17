Бойца «Веги» похоронили в Искитиме — он получил орден Мужества посмертно

В Искитиме Новосибирской области 16 мая похоронили командира минометного расчета, младшего сержанта Сергея Гордеева. Как сообщили на сайте администрации Искитима, 42-летний мужчина служил в батальоне «Вега».
Сергей Гордеев родился в Искитиме. До 5-го класса учился в школе
— Служил в спецназе, принимал участие в боевых действиях в Чечне, ветеран боевых действий. С 13 лет занимался профессионально боксом, получил разряд кандидата мастера спорта. Всегда помогал развитию детского бокса в Искитиме, оказывая спонсорскую помощь. Занимался предпринимательством: производством и продажей мебели, — рассказали в администрации Искитима.
В ноябре 2022 года Сергей Гордеев ушел добровольцем в составе батальона «Вега». Награжден посмертно орденом Мужества.
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В зал «Реквием» в Искитиме с погибшим пришли проститься представители администрации, в том числе глава города Сергей Завражин. Церемония захоронения под залпы орудия и живой оркестр состоялась на воинском кладбище Искитима.
О создании батальона «Вега» стало известно 19 октября. Зачисления в «Вегу» начались в октябре 2022 года. Командиром батальона стал вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Также членом «Веги» является вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко.