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Спецоперация на Украине

Бойца «Веги» похоронили в Искитиме — он получил орден Мужества посмертно

Сергей Гордеев ушел на СВО в ноябре 2022 года

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Похороны прошли 16 мая

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В Искитиме Новосибирской области 16 мая похоронили командира минометного расчета, младшего сержанта Сергея Гордеева. Как сообщили на сайте администрации Искитима, 42-летний мужчина служил в батальоне «Вега».

Сергей Гордеев родился в Искитиме. До 5-го класса учился в школе № 3, затем перевелся в школу № 8. После 9 классов поступил в железнодорожный техникум, а в 19 лет ушел в армию.

— Служил в спецназе, принимал участие в боевых действиях в Чечне, ветеран боевых действий. С 13 лет занимался профессионально боксом, получил разряд кандидата мастера спорта. Всегда помогал развитию детского бокса в Искитиме, оказывая спонсорскую помощь. Занимался предпринимательством: производством и продажей мебели, — рассказали в администрации Искитима.

В ноябре 2022 года Сергей Гордеев ушел добровольцем в составе батальона «Вега». Награжден посмертно орденом Мужества.

Сергей Гордеев был добровольцем

Сергей Гордеев был добровольцем

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В зал «Реквием» в Искитиме с погибшим пришли проститься представители администрации, в том числе глава города Сергей Завражин. Церемония захоронения под залпы орудия и живой оркестр состоялась на воинском кладбище Искитима.

О создании батальона «Вега» стало известно 19 октября. Зачисления в «Вегу» начались в октябре 2022 года. Командиром батальона стал вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Также членом «Веги» является вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко.

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