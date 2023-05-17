Бойца «Веги» похоронили в Искитиме — он получил орден Мужества посмертно

Сергей Гордеев родился в Искитиме. До 5-го класса учился в школе № 3 , затем перевелся в школу № 8 . После 9 классов поступил в железнодорожный техникум, а в 19 лет ушел в армию.

— Служил в спецназе, принимал участие в боевых действиях в Чечне, ветеран боевых действий. С 13 лет занимался профессионально боксом, получил разряд кандидата мастера спорта. Всегда помогал развитию детского бокса в Искитиме, оказывая спонсорскую помощь. Занимался предпринимательством: производством и продажей мебели, — рассказали в администрации Искитима.