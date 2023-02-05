«Вега» на месте: смотрим фото из зоны СВО, куда прибыли бойцы элитного новосибирского батальона

Депутат Государственной думы РФ от Новосибирской области Дмитрий Савельев опубликовал фотографии из зоны СВО — он прибыл туда в составе батальона «Вега» из НСО.
Снимки размещены на официальной странице депутата во «ВКонтакте» вчера, 4 февраля, около 21:00.
Вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов еще 30 января прибыл в зону СВО. Он является командиром элитного батальона «Вега».
Также членом «Веги» является вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко — он находится в зоне СВО. Депутат занимает должность замкомандира отряда по воспитательной работе и занимается морально-боевым духом бойцов.