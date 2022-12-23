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Спецоперация на Украине

Новосибирский депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев собрался в зону СВО

Парламентарий может войти в состав новосибирского батальона «Вега»

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Депутат занимается подготовкой документов для отправления

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Депутат Государственной думы РФ от Новосибирской области Дмитрий Савельев собрался в зону проведения специальной военной операции.

Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердил первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов.

По словам вице-спикера регионального Заксобрания, Дмитрий Савельев занимается подготовкой документов для отправления в зону СВО. Депутат может поехать в спецоперацию в составе новосибирского добровольческого батальона «Вега», которым руководит Андрей Панферов

— Он, насколько я понимаю, сейчас занимается оформлением командировки для отправления, — сообщил Андрей Панферов. — Я сказал: «А почему бы нам его не принять?» Пришел прежде всего не депутат, а гражданин своей страны, решил быть в отряде, который формируется на базе Новосибирской области. Это его право.

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов отметил, что не знает точную дату отправки депутата в зону проведения специальной военной операции. По его словам, кроме депутата Госдумы РФ от Новосибирской области Дмитрия Савельева, в зону СВО в составе отряда направятся депутаты регионального Заксобрания Ярослав Фролов, Сергей Конько, а также зампредседателя Совета депутатов Новосибирска Евгений Яковенко.

— Готовятся вместе со всеми, по своим воинским специальностям, — отметил Андрей Панферов.

НГС также направил запрос пресс-секретарю Дмитрия Савельева за комментарием по ситуации. В ответ на запрос представитель депутата посоветовал обратиться к командиру новосибирского батальона «Веги» Андрею Панферову.

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Элитный добровольческий отряд «Вега» начали формировать в середине октября. В декабре 51 человек из батальона отправился в зону специальной военной операции. Его возглавил вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов, он также высказал желание поехать в СВО. Соответствующий рапорт он подал 23 сентября.

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