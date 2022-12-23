Новосибирский депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев собрался в зону СВО

Элитный добровольческий отряд «Вега» начали формировать в середине октября. В декабре 51 человек из батальона отправился в зону специальной военной операции. Его возглавил вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов, он также высказал желание поехать в СВО. Соответствующий рапорт он подал 23 сентября.